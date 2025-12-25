На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Мясной аукцион и праздничный заплыв: как католики встретили Рождество

В ночь с 24 на 25 декабря католики по всему миру встретили Рождество. Празднование началось с ночной мессы. Главное богослужение прошло в соборе Святого Петра в Ватикане. В этом году его посетили 6 тыс. человек, и еще 5 тыс. паломников собрались на главной площади города, чтобы понаблюдать за этим с экранов. Перед мессой папа Римский Лев XIV пожелал, чтобы Младенец Иисус даровал земле мир и Божью любовь.

В разных городах и странах Рождество отметили по-разному. Ирландцы собрались на пляже в районе Хеленс-Бей, чтобы поучаствовать в традиционном рождественском заплыве. В израильском Назарете прошел ежегодный рождественский парад. Во Франкфурте люди заполонили площадь Ремерберга, чтобы послушать перезвон 50 колоколов. Эта традиция существует в городе с 1954 года. А на Смитфилдском рынке в Лондоне провели традиционный мясной аукцион.

Президент США Дональд Трамп в канун Рождества принял участие в программе NORAD Tracks Santa. Вместе со своей супругой Меланией он обсудил с детьми перемещение Санта-Клауса и рассказал, что США делают это, чтобы убедиться, что Санта — «хороший человек».

Как католики разных стран мира встретили Рождество — в галерее «Газеты.Ru».

