«Если не получится — его забудут»: экс-глава «Локомотива» о положении Гусева в «Динамо»

Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов оценил перспективы Ролана Гусева на посту тренера в столичном «Динамо», передает «Евро-Футбол.Ру».

«Сейчас все будет зависеть от того, как он подготовит команду к заключительной части сезона. Для него это краеугольный камень всей карьеры. Если получится и «Динамо» заиграет в тот футбол, который все хотят видеть, Гусев будет тренировать. Если не выйдет – тогда Ролану будет закрыта дорога и постепенно его забудут, как Силкина, Кобелева», — сказал Наумов.

Ролан Гусев стал исполняющим обязанности главного тренера бело-голубых после того, как 17 ноября Валерий Карпин покинул пост наставника клуба.

6 декабря «Динамо» в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) сыграло вничью с московским «Спартаком». Встреча, которая состоялась на «Лукойл Арене» — домашнем стадионе «Спартака», завершилась с результатом 1:1. Счет в матче был открыт благодаря автоголу: игрок «Динамо» Максим Осипенко срезал мяч в свои ворота на 19-й минуте, после чего «Спартак» повел. Равенство на табло было установлено на 61-й минуте, отличился Иван Сергеев, ассистентом которого выступил Дмитрий Скопинцев.

Ранее легенда «Спартака» заявил, что Гусев не станет главным тренером «Динамо».