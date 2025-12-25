На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Переодетый в Санту полицейский задержал преступника

Metro: переодетый в Санту полицейский задержал преступника в Бразилии
true
true
true
close
Policia Civil

В Порту-Алегри, столице бразильского штата Риу-Гранди-ду-Сул, полицейский, переодетый в Санта-Клауса, задержал 22-летнего мужчину, находившегося в розыске по обвинению в отягчающем ограблении. Задержание произошло на главном автовокзале города утром 23 декабря, когда подозреваемый покупал билеты на автобус, пишет Metro.

По данным полиции, мужчина также находился под наблюдением спецслужб из-за причастности к контрабанде наркотиков. Операцию провели после получения информации о том, что он планировал уехать к семье на праздники, используя поддельные документы.

Использовав праздничный костюм как маскировку, офицер смог беспрепятственно приблизиться к подозреваемому и надеть на него наручники, не привлекая внимания других пассажиров. После задержания подозреваемого доставили в участок, а затем перевели в тюрьму, где он остается под стражей.

Ранее Санта-Клаус и эльфы ограбили супермаркет в Канаде.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Искусственный снег в спреях может навредить людям и животным. Как использовать его безопасно
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами