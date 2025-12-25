Переодетый в Санту полицейский задержал преступника

В Порту-Алегри, столице бразильского штата Риу-Гранди-ду-Сул, полицейский, переодетый в Санта-Клауса, задержал 22-летнего мужчину, находившегося в розыске по обвинению в отягчающем ограблении. Задержание произошло на главном автовокзале города утром 23 декабря, когда подозреваемый покупал билеты на автобус, пишет Metro.

По данным полиции, мужчина также находился под наблюдением спецслужб из-за причастности к контрабанде наркотиков. Операцию провели после получения информации о том, что он планировал уехать к семье на праздники, используя поддельные документы.

Использовав праздничный костюм как маскировку, офицер смог беспрепятственно приблизиться к подозреваемому и надеть на него наручники, не привлекая внимания других пассажиров. После задержания подозреваемого доставили в участок, а затем перевели в тюрьму, где он остается под стражей.

