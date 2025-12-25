«Возраст Туктамышевой — норма для женского катания»: кто станет ориентиром для Валиевой

Возвращение Камилы Валиевой на профессиональный уровень в 19 лет не должно стать для нее проблемой. Такое мнение в комментарии «Газете.Ru» выразила чемпионка России – 2008 среди юниоров Катарина Гербольдт, заметив, что пример Елизаветы Туктамышевой, официально завершившей карьеру в 29 лет, не является исключением.

«Это, возможно, исключение за последние 8–10 лет. Но в принципе, это нормальный возраст женского одиночного катания. Все-таки это не 40 лет, чтобы говорить об уникальности случая. Для меня это норма, хотя фигурное катание помолодело, это факт. Но в принципе, я считаю, что в случае с Камилой 19 лет — самый расцвет женского одиночного катания», — полагает Гербольдт.

25 декабря Валиева отбыла четырехлетний срок дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. Она вновь получила право участвовать в официальных соревнованиях. Подготовку к возвращению спортсменка начала 25 октября, возобновив тренировки в академии Татьяны Навки под руководством тренера Светланы Соколовской.

29 января 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года. Также она не может тренироваться на государственных катках. Валиева была лишена личных наград Олимпиады, а сборная России вместо золота командного турнира ОИ-2022 получила бронзовые награды.

