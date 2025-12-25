На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Назван уровень инфляции, ожидаемый российским бизнесом в 2026 году

Глава РСПП Шохин: бизнес ожидает в следующем году инфляцию около 4–4,5%
close
Евгений Биятов/РИА Новости

Представители бизнеса рассчитывают, что в следующем году инфляция в РФ составит порядка 4–4,5%. Об этом журналистам рассказал руководитель Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин, пишет ТАСС.

Он отметил, что ставка по простой арифметической форме — это инфляция, умноженная на два.

«Наши оценки показывают и опросы, что чувствительность ставки, которая формирует инвестиционный аппетит и дает возможность не только обслуживать старые кредиты, но и инвестировать в развитие — это где-то ниже 12%. Так что ждем и инфляцию низкую,4–4,5%, и ставку в районе, близком к однозначной цифре», — сообщил глава РСПП по итогам встречи с президентом страны Владимиром Путиным.

Поздно вечером 24 декабря российский лидер провел в Кремле встречу с представителями бизнеса. В заседании приняли участие Александр Шохин, председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина, руководители частных компаний и предприятий с государственным участием, а также представители экономического и социального блоков правительства и администрации президента.

Как рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Владимир Путин в ходе встречи сам комментировал вопросы, которые задавали предприниматели.

Ранее Путин заявил о снижении инфляции.

