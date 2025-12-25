Экс-солистка группы «Непара» рассказала, как проведет новогодние праздники

Певица Даша Храмова призналась, что в новогодние праздники не полетит за границу, как многие другие артисты. В беседе с «Газетой.Ru» она поделилась, что проведет первые дни января в России.

Экс-солистка группы «Непара» отметила, что в эти новогодние праздники хочет по-настоящему отдохнуть, поэтому не планирует путешествия.

«За границу в этот раз не полечу. Хочется тишины и настоящего отдыха, поэтому планирую провести праздники в любимой стране — с родными и близкими. Скорее всего, поедем за город, в настоящую лесную сказку: снег, воздух, прогулки и ощущение, что время чуть замедлилось», — рассказала Даша Храмова.

Предновогодние дни для звезд — пора корпоративов. Певица призналась, что ей повезло, ведь в ее жизни не случались ужасные мероприятия, которые она не хотела бы вспоминать.

«Самые запоминающиеся [корпоративы] — те, где все шло не по сценарию: кто-то внезапно пел, кто-то выходил с тостами «от души», а вечер превращался в теплый, почти домашний концерт. Такие моменты всегда самые живые», — поделилась артистка.

Ранее певец Александр Шоуа признался, что потерял голос после ухода солистки Даши Храмовой.