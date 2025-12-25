На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Захарова напомнила Польше о последствиях на фоне попытки захвата здания консульства РФ

Александр Кряжев/РИА Новости

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на фоне попытки польских чиновников захватить здание российского консульства в Гданьске посоветовала сперва просчитать последствия всем тем, кто задумает прибрать к рукам недвижимость России. Об этом она сказала на брифинге.

«Рекомендуем горячим, видимо, от поднявшейся температуры головам в Польше, если кто-то задумает реализовать подобное, то есть прибрать к рукам российскую недвижимость, для начала просчитать все возможные последствия подобных противоправных и провокационных действий», — сказала дипломат.

Глава МИД Польши Радослав Сикроский 19 ноября заявил, что отозвал разрешение на работу российского консульства в Гданьске. Это решение было принято после диверсий на железных дорогах в Польше, в которых подозреваются граждане Украины. Двое подозреваемых, по утверждению премьер-министра Польши Дональда Туска, «долгое время работали и сотрудничали с российскими спецслужбами».

Консульство в Гданьске должно было быть закрыто до 23 декабря, а сотрудники покинуть территорию Польши.

25 декабря польские чиновники предприняли попытку захватить здание консульства. По словам главы пресс-службы мэрии Гданьска Изабелы Козицкой-Прус, чиновникам никто не открыл двери. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в МИД заявили о закрытии генконсульства Польши в Иркутске.

