На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На Украине заявили, что Россия не примет раскрытый Зеленским мирный план

Нардеп Мережко: Россия не примет мирный план, раскрытый Зеленским
true
true
true
close
Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Россия не примет мирный план из 20 пунктов, который раскрыл Владимир Зеленский, поскольку в нем не учтены требования Москвы. Об этом заявил председатель комитета Верховной рады по иностранным делам Александр Мережко в интервью УНИАН.

Он напомнил, что Россия требует вывода ВСУ с Донбасса, а также нейтрального статуса Украины, что для Киева неприемлемо ни с какой точки зрения. Также пункт о численности ВСУ не устроит Москву. Нардеп считает, что президент России Владимир Путин «его даже читать не будет».

«Поэтому план - это правильно, но не надо ожидать, что будет результат», — заявил Мережко.

24 декабря президент Украины Владимир Зеленский поделился со СМИ полным вариантом мирного плана, который состоит из 20 пунктов. При этом в опубликованном тексте нет четкого решения территориального вопроса, а Крым и Донбасс не признаются российскими. Как в Москве отреагировали на публикацию новой версии документа — в материале «Газеты.Ru».

Ранее на Украине раскрыливажную деталь об опубликованном мирном плане.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Искусственный снег в спреях может навредить людям и животным. Как использовать его безопасно
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами