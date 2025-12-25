На Украине заявили, что Россия не примет раскрытый Зеленским мирный план

Россия не примет мирный план из 20 пунктов, который раскрыл Владимир Зеленский, поскольку в нем не учтены требования Москвы. Об этом заявил председатель комитета Верховной рады по иностранным делам Александр Мережко в интервью УНИАН.

Он напомнил, что Россия требует вывода ВСУ с Донбасса, а также нейтрального статуса Украины, что для Киева неприемлемо ни с какой точки зрения. Также пункт о численности ВСУ не устроит Москву. Нардеп считает, что президент России Владимир Путин «его даже читать не будет».

«Поэтому план - это правильно, но не надо ожидать, что будет результат», — заявил Мережко.

24 декабря президент Украины Владимир Зеленский поделился со СМИ полным вариантом мирного плана, который состоит из 20 пунктов. При этом в опубликованном тексте нет четкого решения территориального вопроса, а Крым и Донбасс не признаются российскими. Как в Москве отреагировали на публикацию новой версии документа — в материале «Газеты.Ru».

