Путин общается с журналистами в Бишкеке. Онлайн

Одним из ключевых моментов в переговорах с США по украинскому вопросу является признание суверенитета России над Крымом и Донбассом, заявил Владимир Путин
По словам Владимира Путина, России нужно, чтобы решения по Украине были признаны основными международными игроками, в том числе по территориальному вопросу — и это важнее, чем договоренности с Киевом. С Украиной сейчас невозможно договориться ни в практическом, ни в юридическом смысле, но рано или поздно это случится.
Обвинения в чрезмерной любезности в отношении к России со стороны спецпосланника президента США Стива Уиткоффа необоснованны. Дружба Уиткоффа с Трампом длится многие годы, он гражданин США и защищает интересы своей страны, заявил Владимир Путин.
По словам президента России, он не ожидал новых санкций США против нефтяных компаний РФ, так как конфликтов между Москвой и Вашингтоном после встречи на Аляске не было.
Никаких конфликтов между Россией и Соединенными Штатами после переговоров президентов двух стран в Анкоридже не возникало, стороны оставались на этой платформе, рассказал Владимир Путин.
Путин не исключил, что «слитые» в СМИ телефонные разговоры дипломатов по Украине являются фейками.
У Украины растет разрыв между потерями и количеством военнослужащих, которых они направляют в зону боевых действий, отметил Владимир Путин. По его словам, он составляет минус 10-15 тыс. человек в месяц. Он также напомнил, что дезертирство в ВСУ очень высокое, об этом говорят и западные СМИ.
По словам президента России, по всем направлениям на фронте для войск РФ сохраняется позитивная динамика.
Владимир Путин заявил, что боевые действия с Украиной прекратятся, когда ВСУ уйдут с занимаемых на Донбассе территорий. А если не уйдут — Россия добьется своих целей военным путем.
По словам президента России, он не очень представляет, как в сегодняшней ситуации будет взаимодействовать с G7. При реализации плана США по Украине контакты с G7 возможны, но говорить об этом рано.
Встреча представителей спецслужб РФ и Украины в Абу-Даби состоялась по инициативе украинской стороны, в ней участвовал представитель ФСБ. Спецпредставитель США по Украине появился на ней несколько неожиданно для России, сказал Владимир Путин.
Российские и украинские спецслужбы находятся в контакте по гуманитарным вопросам, и так было «даже в самые тяжелые времена», заявил Владимир Путин. По его словам, он слышал «информационный шум» по поводу контактов РФ, Украины и США в Абу-Даби.
Россия готова обсуждать с Западом вопросы европейской безопасности и стратегической стабильности, заявил Владимир Путин.
Американская делегация должна приехать в Москву для обсуждения плана по украинскому урегулированию на следующей неделе, сообщил Владимир Путин. По его словам, каждое слово мирного плана нужно сесть и серьезно обсуждать.
Россия готова зафиксировать отсутствие намерений нападать на Европу, заявил президент Владимир Путин. Утверждения о возможности нападения РФ на ЕС — прямая ложь и чушь, сказал он.
По словам Путина, проект плана по Украине нужно положить «на дипломатический язык», сейчас некоторые пункты звучат смешно.
В состав делегации России на будущих переговорах по украинскому урегулированию войдут помощники президента Владимир Мединский и Юрий Ушаков, а также сотрудники МИД РФ, заявил президент России.
После переговоров в Женеве 28 пунктов мирного плана США было решено разделить на четыре части, заявил Владимир Путин.
По словам Владимира Путина, в России видят, что американская сторона в чем-то учитывает позицию РФ по украинскому урегулированию, а где-то нужно будет садиться и серьезно обсуждать. Россия согласна, что план США по Украине может быть положен в основу будущих договоренностей.
Россия ознакомилась с изначальным планом США по украинскому урегулированию, заявил президент Владимир Путин.
Говоря о плане США по Украине, президент России отметил, что проектов договора не было, но был список вопросов, которые предлагалось обсудить.
У России и Киргизии есть совместные планы по строительству в республике АЭС малой мощности, заявил Владимир Путин.
По мнению Владимира Путина, руководству Киргизии удается обеспечить стабильную внутриполитическую ситуацию, что важно для инвесторов.
Работа ОДКБ под председательством Киргизии укрепила организацию, сказал президент России Владимир Путин.
По отдельным направлениям вооружений и техники Россия не только полностью удовлетворяет свои потребности, но и поставляет на экспорт, отметил президент Путин.
В сфере беспилотной техники Россия сделала очень много, для нашей страны это технологическая революция, сказал Путин.
Позиция Армении по участию в работе ОДКБ – это ее выбор, и страны объединения относятся к этому с уважением, заявил Путин. По его словам, во время председательствования России в организации решения по линии ОДКБ будут согласовываться и с Арменией.
ОДКБ никому не угрожает, но должна быть готова к отражению агрессии против стран объединения, заявил Путин.
«Мы никому не угрожаем, но должны быть готовы к отражению любых действий, которые были бы агрессивными в отношении наших стран», - сказал он.
Армения говорит, что поддерживает все решения ОДКБ и остается участником организации, сообщил президент России. По его словам, Москва и Ереван находятся в контакте по этому вопросу.
Страны ОДКБ и далее будут проводить совместные учения, в том числе по линии спецслужб, заявил Путин.
Путин после заседания саммита ОДКБ «на ногах» переговорил с министром обороны РФ Андреем Белоусовым и главой минобороны Белоруссии Виктором Хрениным в Бишкеке, пишет РИА Новости.
Разговор длился около пяти минут.
Главные заявления Путина в рамках встречи с союзниками по ОДКБ:
— Путин предложил запустить программу оснащения ОДКБ российскими вооружениями, поскольку они «доказали свою эффективность в ходе реальных военных действий».
— Россия в ходе своего председательства в ОДКБ в 2026 году планирует начать совместную подготовку новой антитеррористической стратегии объединения.
— Одним из главных приоритетов председательства России в ОДКБ в 2026 году станет сотрудничество для обеспечения технологического лидерства организации в военной сфере.
— Россия будет помогать странам-участницам ОДКБ предотвращать вспышки опасных заболеваний и поможет использовать достижения военной медицины.
— Путин предложил провести в 2026 году международный экспертный форум, посвященный формированию архитектуры равной безопасности.
— Россия приложит все усилия для дальнейшего наращивания взаимодействия со странами ОДКБ по борьбе с наркотрафиком.
Следующий саммит ОДКБ пройдет в Москве 11 ноября 2026 года.