Путин общается с журналистами в Бишкеке. Онлайн

16:05

Главные заявления Путина в рамках встречи с союзниками по ОДКБ:

— Путин предложил запустить программу оснащения ОДКБ российскими вооружениями, поскольку они «доказали свою эффективность в ходе реальных военных действий».

— Россия в ходе своего председательства в ОДКБ в 2026 году планирует начать совместную подготовку новой антитеррористической стратегии объединения.

— Одним из главных приоритетов председательства России в ОДКБ в 2026 году станет сотрудничество для обеспечения технологического лидерства организации в военной сфере.

— Россия будет помогать странам-участницам ОДКБ предотвращать вспышки опасных заболеваний и поможет использовать достижения военной медицины.

— Путин предложил провести в 2026 году международный экспертный форум, посвященный формированию архитектуры равной безопасности.

— Россия приложит все усилия для дальнейшего наращивания взаимодействия со странами ОДКБ по борьбе с наркотрафиком.

Следующий саммит ОДКБ пройдет в Москве 11 ноября 2026 года.