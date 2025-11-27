На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Политика

Путин общается с журналистами в Бишкеке. Онлайн

Онлайн-трансляция встречи Путина с журналистами в Бишкеке
Президент РФ Владимир Путин во время подхода к представителям российских СМИ, 27 ноября 2025 года

Алексей Никольский/РИА Новости
Президент России Владимир Путин 27 ноября завершает трехдневный государственный визит в Киргизию. В Бишкеке он поучаствовал в Совете коллективной безопасности ОДКБ, а также провел ряд встреч. Перед вылетом в Москву президент вышел пообщаться с представителями СМИ. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.
17:35

Конфискация замороженных в Европе российских активов будет воровством, заявил Владимир Путин.

17:33

Одним из ключевых моментов в переговорах с США по украинскому вопросу является признание суверенитета России над Крымом и Донбассом, заявил Владимир Путин

17:31

По словам Владимира Путина, России нужно, чтобы решения по Украине были признаны основными международными игроками, в том числе по территориальному вопросу — и это важнее, чем договоренности с Киевом. С Украиной сейчас невозможно договориться ни в практическом, ни в юридическом смысле, но рано или поздно это случится.

17:28

Обвинения в чрезмерной любезности в отношении к России со стороны спецпосланника президента США Стива Уиткоффа необоснованны. Дружба Уиткоффа с Трампом длится многие годы, он гражданин США и защищает интересы своей страны, заявил Владимир Путин.

17:26

По словам президента России, он не ожидал новых санкций США против нефтяных компаний РФ, так как конфликтов между Москвой и Вашингтоном после встречи на Аляске не было.

17:24

Никаких конфликтов между Россией и Соединенными Штатами после переговоров президентов двух стран в Анкоридже не возникало, стороны оставались на этой платформе, рассказал Владимир Путин.

17:22

Путин не исключил, что «слитые» в СМИ телефонные разговоры дипломатов по Украине являются фейками.

17:20

У Украины растет разрыв между потерями и количеством военнослужащих, которых они направляют в зону боевых действий, отметил Владимир Путин. По его словам, он составляет минус 10-15 тыс. человек в месяц. Он также напомнил, что дезертирство в ВСУ очень высокое, об этом говорят и западные СМИ.

17:18

В октябре потери Украины на фронте составили 47,5 тыс. человек, заявил Владимир Путин.

17:16

По словам президента России, по всем направлениям на фронте для войск РФ сохраняется позитивная динамика.

17:14

Владимир Путин заявил, что боевые действия с Украиной прекратятся, когда ВСУ уйдут с занимаемых на Донбассе территорий. А если не уйдут — Россия добьется своих целей военным путем.

17:11

По словам президента России, он не очень представляет, как в сегодняшней ситуации будет взаимодействовать с G7. При реализации плана США по Украине контакты с G7 возможны, но говорить об этом рано.

17:09

Владимир Путин напомнил, что Россия не просилась в G7/G8, в свое время ее туда пригласили.

17:07

Встреча представителей спецслужб РФ и Украины в Абу-Даби состоялась по инициативе украинской стороны, в ней участвовал представитель ФСБ. Спецпредставитель США по Украине появился на ней несколько неожиданно для России, сказал Владимир Путин.

17:04

Российские и украинские спецслужбы находятся в контакте по гуманитарным вопросам, и так было «даже в самые тяжелые времена», заявил Владимир Путин. По его словам, он слышал «информационный шум» по поводу контактов РФ, Украины и США в Абу-Даби.

17:01

Россия готова обсуждать с Западом вопросы европейской безопасности и стратегической стабильности, заявил Владимир Путин.

16:59

Американская делегация должна приехать в Москву для обсуждения плана по украинскому урегулированию на следующей неделе, сообщил Владимир Путин. По его словам, каждое слово мирного плана нужно сесть и серьезно обсуждать.

16:57

Россия готова зафиксировать отсутствие намерений нападать на Европу, заявил президент Владимир Путин. Утверждения о возможности нападения РФ на ЕС — прямая ложь и чушь, сказал он.

16:55

По словам Путина, проект плана по Украине нужно положить «на дипломатический язык», сейчас некоторые пункты звучат смешно.

16:53

В состав делегации России на будущих переговорах по украинскому урегулированию войдут помощники президента Владимир Мединский и Юрий Ушаков, а также сотрудники МИД РФ, заявил президент России.

16:50

После переговоров в Женеве 28 пунктов мирного плана США было решено разделить на четыре части, заявил Владимир Путин.

16:48

По словам Владимира Путина, в России видят, что американская сторона в чем-то учитывает позицию РФ по украинскому урегулированию, а где-то нужно будет садиться и серьезно обсуждать. Россия согласна, что план США по Украине может быть положен в основу будущих договоренностей.

16:45

Россия ознакомилась с изначальным планом США по украинскому урегулированию, заявил президент Владимир Путин.

16:42

Говоря о плане США по Украине, президент России отметил, что проектов договора не было, но был список вопросов, которые предлагалось обсудить.

16:39

У России и Киргизии есть совместные планы по строительству в республике АЭС малой мощности, заявил Владимир Путин.

16:36

По мнению Владимира Путина, руководству Киргизии удается обеспечить стабильную внутриполитическую ситуацию, что важно для инвесторов.

16:33

Работа ОДКБ под председательством Киргизии укрепила организацию, сказал президент России Владимир Путин.

16:31

По отдельным направлениям вооружений и техники Россия не только полностью удовлетворяет свои потребности, но и поставляет на экспорт, отметил президент Путин.

16:28

В сфере беспилотной техники Россия сделала очень много, для нашей страны это технологическая революция, сказал Путин.

16:25

Позиция Армении по участию в работе ОДКБ – это ее выбор, и страны объединения относятся к этому с уважением, заявил Путин. По его словам, во время председательствования России в организации решения по линии ОДКБ будут согласовываться и с Арменией.

16:22

ОДКБ никому не угрожает, но должна быть готова к отражению агрессии против стран объединения, заявил Путин.

«Мы никому не угрожаем, но должны быть готовы к отражению любых действий, которые были бы агрессивными в отношении наших стран», - сказал он.

16:19

Армения говорит, что поддерживает все решения ОДКБ и остается участником организации, сообщил президент России. По его словам, Москва и Ереван находятся в контакте по этому вопросу.

16:16

Страны ОДКБ и далее будут проводить совместные учения, в том числе по линии спецслужб, заявил Путин.

16:13

Россия готова делиться со своими партнерами по ОДКБ с вооружениями и техникой, заявил Путин.

16:10

Путин поблагодарил руководство Киргизии за проведение саммита ОДКБ

16:07

Путин после заседания саммита ОДКБ «на ногах» переговорил с министром обороны РФ Андреем Белоусовым и главой минобороны Белоруссии Виктором Хрениным в Бишкеке, пишет РИА Новости.

Разговор длился около пяти минут.

16:05

Главные заявления Путина в рамках встречи с союзниками по ОДКБ:

— Путин предложил запустить программу оснащения ОДКБ российскими вооружениями, поскольку они «доказали свою эффективность в ходе реальных военных действий».

— Россия в ходе своего председательства в ОДКБ в 2026 году планирует начать совместную подготовку новой антитеррористической стратегии объединения.

— Одним из главных приоритетов председательства России в ОДКБ в 2026 году станет сотрудничество для обеспечения технологического лидерства организации в военной сфере.

— Россия будет помогать странам-участницам ОДКБ предотвращать вспышки опасных заболеваний и поможет использовать достижения военной медицины.

— Путин предложил провести в 2026 году международный экспертный форум, посвященный формированию архитектуры равной безопасности.

— Россия приложит все усилия для дальнейшего наращивания взаимодействия со странами ОДКБ по борьбе с наркотрафиком.

Следующий саммит ОДКБ пройдет в Москве 11 ноября 2026 года.

16:00

Путин общается с представителями СМИ в завершение своей трехдневной поездки в Киргизию. Перед этим он провел переговоры с главами государств и принял участие в саммите ОДКБ.

