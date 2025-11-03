На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Политика

Над пятью регионами России за ночь сбили 64 дрона. Военная операция, день 1349-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1349-й день
true
true
true
close
Алексей Коновалов/ТАСС
Ночью средства ПВО уничтожили 64 украинских беспилотника над Ростовской, Саратовской, Волгоградской, Белгородской областями и над Ставропольским краем. США не рассматривают вопрос передачи Украине ракет Tomahawk, заявил Дональд Трамп в эфире CBS News. Он также считает, что сможет урегулировать конфликт за пару месяцев. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
09:41

Власти рассказали о повреждении предприятия в Днепропетровске на фоне сообщений о взрывах.

09:24

ВСУ нанесли 27 ударов по населенным пунктам Херсонской области, передало РИА Новости.

09:13

В Николаевской области Украины поврежден объект энергетики, сообщили местные власти. Ранее жители сообщали о взрывах в регионе.

09:03

«Общественное» сообщило о взрывах в Конотопе Сумской области.

09:01

В Пензенской области отменили режим беспилотной опасности.

08:50

В составе спецназа «Дозор» 10-го погранотряда Госпогранслужбы Украины служат курсанты, не завершившие обучение в вузах, передал ТАСС.

08:47

⚡️Украинские стриминговые платформы массово удаляют фильмы и сериалы с участием российского актера Юрия Колокольникова, пишет РИА Новости. Среди удаленных оказались четвертый сезон «Игры престолов», третий сезон «Белого лотоса», фильмы «Довод» Кристофера Нолана и «Крейвен-охотник» от студии Marvel.

08:45

На Украине объекты, связанные с Екатериной II, объявили пропагандой «российского империализма», выяснил ТАСС. Теперь местные власти обязаны убрать объекты с образом императрицы из общественных мест в рамках политики «декоммунизации» страны.

08:33

Трамп намерен решить конфликт на Украине за пару месяцев, он уверен, что способен этого добиться.

08:30

08:26

Три страны ЕС — Италия, Франция и Бельгия — отказались поддержать предложение об использовании российских замороженных активов для финансирования Украины, пишет итальянская газета Corriere della Sera.

08:20

Из Суджи вывезли тела 300 жителей, погибших от рук украинских военнослужащих. Останки передали родственникам, сообщил РИА Новости сотрудник военно-следственных органов СК Александр Глухарев.

08:13

❗️Президент США Дональд Трамп в эфире CBS News обозначил, что не будет передавать Украине ракеты Tomahawk.

08:07

08:03

⚡️По данным Минобороны, ночью средства ПВО уничтожили 64 украинских беспилотника: 29 над Ростовской областью, 29 над Саратовской, четыре над Волгоградской, один над Белгородской и один над Ставропольским краем.

08:00

«Газета.Ru» начинает онлайн-трансляцию событий, которые произошли за 1349-й день военной операции на Украине.

Появились новые записи
показать
Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Все новости на тему:
СВО: последние новости
Все новости на тему:
Новости Украины
Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Картина дня
Президент Румынии высказался о выводе военных США из страны
Водителям пригрозили арестом за отказ снять обложку с прав
«Игру престолов» запрещают на Украине из-за участия российского актера
Ученые предупредили о росте вспышек на Солнце
Стало известно, когда Прилучный и Муцениеце вновь встретятся в суде из‑за опеки
Голубую мечеть в Афганистане частично разрушило землетрясение
«В его глазах было видно, что он сдался»: Нурмагомедов о реванше с Хьюзом
Новости и материалы
«Самая успешная бизнес-мама» Лиза Миллер оформила банкротство
СМИ рассказали о системе поощрения бойцов ВСУ «как в компьютерной игре»
В Москве ушла из жизни журналист Мария Фролова
Лыжница Степанова агитирует перенести старт соревнований из-за отсутствия снега
В подполье заявили о взрыве под Харьковом
На юге Украины заявили о повреждении объекта энергетики во время ночной атаки ВС РФ
Футболист Писарский подал жалобу в CAS по делу об отстранении
Володин объявил о вступлении в силу закона о лимите на количество SIM-карт в одни руки
«Арендный»: любовник Ирины Дубцовой стал объектом слухов об эскорт-услугах
Зеленскому сообщили хорошие новости после слов Трампа о Tomahawk для Украины
Три страны ЕС выступили против передачи Украине замороженных активов России
Китай вывел на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли
Появилось видео атаки дронов ВСУ на НПЗ в Саратове
Число пострадавших во время землетрясения в Афганистане резко выросло
Россияне заявили о несправедливом распределении доходов в стране
Названы опасные для беременных типы питания
Месси намерен сыграть на чемпионате мира 2026 года
Минпромторг высказался о планах финансирования проектов автономных судов
Все новости
Свидетель, якобы видевший пловца Свечникова, путается в показаниях
Суд отправил под стражу еще двоих по делу Ирины Рудницкой о торговле детьми
День Казанской иконы Божией Матери. Почему образ чтят дважды в год?
История православной святыни, ее значение для России и как она связана с Днем народного единства
«Здесь вам не тут»: 60 бессмертных цитат Виктора Черномырдина
Самые известные и смешные афоризмы Виктора Черномырдина о политике, экономике и общественной жизни
3 ноября — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире
Календарь на 3 ноября: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей
«Напугать Мадуро»: США начали демонстративную подготовку к вторжению в Венесуэлу
Reuters: США модернизируют заброшенную крупнейшую военную базу у границ Венесуэлы
«Тихая звезда» семейства Кардашьян. Кендалл Дженнер – 30
На Урале арестовали вора в законе Гию Свердловского. Его считают ставленником Деда Хасана
Суд в Екатеринбурге арестовал криминального авторитета Гию Свердловского
«Скоро придем к этому»: кому в России хотят запретить курить
В Госдуме поддержали введение полного запрета на курение для молодежи
«Памятник идиотизму»: спецназ ГУР Украины снова высадился в Красноармейске
Кимаковский: ГУР Украины пыталось вывезти важных иностранцев из Красноармейска
«Эскалация с необратимыми последствиями». ВСУ атаковали иностранные суда в Туапсе
В порту Туапсе два иностранных судна получили повреждения из-за атаки ВСУ
«Это очень сложно»: самарский губернатор-сквернослов призвал чиновников быть вежливее
Самарский губернатор Федорищев потребовал повысить культуру общения с населением
«Жестко, быстро и ловко»: Трамп поручил Пентагону готовить атаку на Нигерию
Пентагон по приказу Трампа готовится к атаке на Нигерию из-за геноцида христиан
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами