В Николаевской области Украины поврежден объект энергетики, сообщили местные власти. Ранее жители сообщали о взрывах в регионе.
В составе спецназа «Дозор» 10-го погранотряда Госпогранслужбы Украины служат курсанты, не завершившие обучение в вузах, передал ТАСС.
⚡️Украинские стриминговые платформы массово удаляют фильмы и сериалы с участием российского актера Юрия Колокольникова, пишет РИА Новости. Среди удаленных оказались четвертый сезон «Игры престолов», третий сезон «Белого лотоса», фильмы «Довод» Кристофера Нолана и «Крейвен-охотник» от студии Marvel.
На Украине объекты, связанные с Екатериной II, объявили пропагандой «российского империализма», выяснил ТАСС. Теперь местные власти обязаны убрать объекты с образом императрицы из общественных мест в рамках политики «декоммунизации» страны.
Трамп намерен решить конфликт на Украине за пару месяцев, он уверен, что способен этого добиться.
Три страны ЕС — Италия, Франция и Бельгия — отказались поддержать предложение об использовании российских замороженных активов для финансирования Украины, пишет итальянская газета Corriere della Sera.
Из Суджи вывезли тела 300 жителей, погибших от рук украинских военнослужащих. Останки передали родственникам, сообщил РИА Новости сотрудник военно-следственных органов СК Александр Глухарев.
❗️Президент США Дональд Трамп в эфире CBS News обозначил, что не будет передавать Украине ракеты Tomahawk.
⚡️По данным Минобороны, ночью средства ПВО уничтожили 64 украинских беспилотника: 29 над Ростовской областью, 29 над Саратовской, четыре над Волгоградской, один над Белгородской и один над Ставропольским краем.