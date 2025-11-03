Трамп принял решение по Tomahawk для Украины. И сказал, когда закончится конфликт

Президент США Дональд Трамп заявил, что не рассматривает возможность поставок крылатых ракет Tomahawk Украине, но может пересмотреть это решение. При этом американский лидер снова выразил уверенность, что конфликт на Украине можно урегулировать за несколько месяцев, и возложил ответственность за него на Джо Байдена. В интервью CBS News он рассказал о планах возобновить ядерные испытания, утверждая, что Россия и Китай уже проводят их «глубоко под землей».

Президент США Дональд Трамп заявил, что не рассматривает передачу крылатых ракет Tomahawk Украине. Об этом он сообщил в ходе общения с журналистами на борту президентского самолета.

«Нет, по крайней мере сейчас. Да, я могу изменить позицию, но на данный момент — нет», — сказал американский лидер в ответ на вопрос о поставках ракет Киеву.

Трамп также заявил, что не видит «последней капли», которая бы убедила его в том, что президент России Владимир Путин не готов завершить конфликт.

«Никакой последней капли нет. Иногда нужно просто дать событиям развиваться. Они воюют, и воюют ожесточенно. Это тяжелая война для Путина... И для Украины она тоже тяжелая. Для обеих сторон. Иногда нужно позволить ситуации дойти до предела, чтобы все сами это поняли», — приводит его слова телеканал CNN.

Через несколько часов после этой беседы Трамп дал обширное интервью телеканалу CBS News, в котором снова выразил уверенность, что конфликт на Украине может быть урегулирован за пару месяцев .

«Я думаю, что мы это сделаем, да. Я думаю, что он действительно хочет вести дела с США», — сказал Трамп, отвечая на вопрос о намерении Путина завершить конфликт.

Трамп пояснил, что он «урегулировал» конфликт с Индией и Пакистаном весной 2025 года, пригрозив обеим странам крупными пошлинами, однако с Россией такой метод не работает.

«Я поступил с ним (с Путиным. — прим. ред.) по-другому, потому что, во-первых, мы не ведем большого бизнеса с Россией, понимаете? Он не из тех, кто много у нас покупает. И я думаю, что он хотел бы. Я думаю, что он хочет войти в рынок и хочет торговать с нами, и он хочет заработать много денег для России, и я думаю, что это здорово», — сказал президент США.

Трамп снова возложил ответственность за конфликт на Украине на 46-го президента США Джо Байдена.

«Не должно было быть войны. Этого бы никогда не произошло, если бы я был президентом. И, кстати, в течение четырех лет этого не происходило. Никогда даже не было сомнений», — заявил Трамп.

Ядерные испытания

В ходе интервью CBS News Трамп также заявил, что США возобновят ядерные испытания, так как это якобы делают Россия и Китай.

«У нас больше ядерного оружия, чем у любой другой страны. Россия занимает второе место. Китай находится на третьем месте с большим отрывом, но через пять лет они будут наравне. Вы знаете, они быстро его производят, и я думаю, что мы должны что-то сделать с денуклеаризацией», — сказал Трамп.

Он добавил, что «обсуждал» этот вопрос с Путиным и главой КНР Си Цзинпином.

США должны провести испытания ядерного оружия, чтобы «посмотреть, как оно работает» и не должны быть «единственной страной, которая не проводит испытания», заявил Трамп.

Ведущая интервью журналистка CBS Нора О'Доннел указала, что РФ и Китай не проводят ядерные испытания, однако Трамп отверг ее замечания.

«Россия проводит испытания, Китай проводит испытания, но они об этом не говорят <...> Нет, мы будем проводить испытания, потому что они проводят испытания, и другие проводят испытания. И, конечно, Северная Корея проводит испытания. Пакистан проводит испытания. Но они не рассказывают вам об этом», — считает он.

По мнению Трампа, эти страны якобы «проводят испытания глубоко под землей, где люди не знают точно, что происходит» .

«Они проводят испытания, а мы — нет. Мы должны проводить испытания. И Россия действительно выступила с небольшой угрозой на днях, когда заявила, что собирается провести определенные виды испытаний другого уровня. Но Россия проводит испытания, Китай — и Китай действительно проводит испытания, и мы тоже будем проводить испытания», — заключил американский лидер.