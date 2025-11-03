Трамп принял решение по Tomahawk для Украины. И сказал, когда закончится конфликт

Президент США Дональд Трамп заявил, что не рассматривает передачу крылатых ракет Tomahawk Украине. Об этом он сообщил в ходе общения с журналистами на борту президентского самолета.
«Нет, по крайней мере сейчас. Да, я могу изменить позицию, но на данный момент — нет», — сказал американский лидер в ответ на вопрос о поставках ракет Киеву.
Трамп также заявил, что не видит «последней капли», которая бы убедила его в том, что президент России Владимир Путин не готов завершить конфликт.
«Никакой последней капли нет. Иногда нужно просто дать событиям развиваться. Они воюют, и воюют ожесточенно. Это тяжелая война для Путина... И для Украины она тоже тяжелая. Для обеих сторон. Иногда нужно позволить ситуации дойти до предела, чтобы все сами это поняли», — приводит его слова телеканал CNN.
Через несколько часов после этой беседы Трамп дал обширное интервью телеканалу CBS News, в котором снова выразил уверенность, что конфликт на Украине может быть урегулирован за пару месяцев.
«Я думаю, что мы это сделаем, да. Я думаю, что он действительно хочет вести дела с США», — сказал Трамп, отвечая на вопрос о намерении Путина завершить конфликт.
Трамп пояснил, что он «урегулировал» конфликт с Индией и Пакистаном весной 2025 года, пригрозив обеим странам крупными пошлинами, однако с Россией такой метод не работает.
«Я поступил с ним (с Путиным. — прим. ред.) по-другому, потому что, во-первых, мы не ведем большого бизнеса с Россией, понимаете? Он не из тех, кто много у нас покупает. И я думаю, что он хотел бы. Я думаю, что он хочет войти в рынок и хочет торговать с нами, и он хочет заработать много денег для России, и я думаю, что это здорово», — сказал президент США.
Трамп снова возложил ответственность за конфликт на Украине на 46-го президента США Джо Байдена.
«Не должно было быть войны. Этого бы никогда не произошло, если бы я был президентом. И, кстати, в течение четырех лет этого не происходило. Никогда даже не было сомнений», — заявил Трамп.
Ядерные испытания
В ходе интервью CBS News Трамп также заявил, что США возобновят ядерные испытания, так как это якобы делают Россия и Китай.
«У нас больше ядерного оружия, чем у любой другой страны. Россия занимает второе место. Китай находится на третьем месте с большим отрывом, но через пять лет они будут наравне. Вы знаете, они быстро его производят, и я думаю, что мы должны что-то сделать с денуклеаризацией», — сказал Трамп.
Он добавил, что «обсуждал» этот вопрос с Путиным и главой КНР Си Цзинпином.
США должны провести испытания ядерного оружия, чтобы «посмотреть, как оно работает» и не должны быть «единственной страной, которая не проводит испытания», заявил Трамп.
Ведущая интервью журналистка CBS Нора О'Доннел указала, что РФ и Китай не проводят ядерные испытания, однако Трамп отверг ее замечания.
«Россия проводит испытания, Китай проводит испытания, но они об этом не говорят <...> Нет, мы будем проводить испытания, потому что они проводят испытания, и другие проводят испытания. И, конечно, Северная Корея проводит испытания. Пакистан проводит испытания. Но они не рассказывают вам об этом», — считает он.
По мнению Трампа, эти страны якобы «проводят испытания глубоко под землей, где люди не знают точно, что происходит».
«Они проводят испытания, а мы — нет. Мы должны проводить испытания. И Россия действительно выступила с небольшой угрозой на днях, когда заявила, что собирается провести определенные виды испытаний другого уровня. Но Россия проводит испытания, Китай — и Китай действительно проводит испытания, и мы тоже будем проводить испытания», — заключил американский лидер.