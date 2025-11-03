«Мои слова исказили». Министр обороны Бельгии открестился от «удара по Москве»

Министр обороны Бельгии Тео Франкен заявил, что не угрожал «стереть Москву с карты мира», а его слова были неправильно поняты и искажены. В новом интервью телеканалу RTBF политик отметил, что бельгийская газета De Morgen перефразировала то, что он сказал, «в злой, неправильной, несправедливой манере», что впоследствии вызвало дипломатический скандал. Ознакомившись с оригиналом интервью Франкена журналу Humo и его перепечаткой в газете De Morgen, «Газета.Ru» не нашла заметных отличий.

Министр обороны Бельгии Тео Франкен в эфире франко-бельгийского телеканала RTBF заявил, что его слова об ударе по Москве были искажены журналистами. Он призвал прочитать оригинал его интервью для популярного бельгийского журнала Humo и отметил, что газета De Morgen впоследствии неправильно трактовала его смысл.

«Я думаю, что лучше прочитать интервью, которое я дал [журналу] Humo. [Газета] De Morgen перефразировала то, что я сказал, в злой, неправильной, несправедливой манере», — сказал Тео Франкен.

По словам бельгийского министра, во время интервью ему был задан вопрос: «Направит ли Путин ядерное оружие на Брюссель?» На что он ответил: «Нет, потому что он знает, что, если сделает это, мы направим оружие на Москву». Франкен подчеркнул, что говорит об «основном принципе НАТО», сформулированном им так: «Когда на нас нападают, мы наносим немедленный удар по тем, кто нападает на нас».

Дипломатический скандал

Изначальные слова Франкена (которые он теперь отрицает) не остались незамеченными в России. Их прокомментировало посольство РФ в Брюсселе.

«Вызывающие и безответственные заявления одного из главных бельгийских «ястребов» с прогнозами «российских ракетных ударов по Брюсселю» и угрозами «стереть Москву с карты мира» вряд ли заслуживали бы нашего внимания ввиду их абсолютной ненормальности и полной оторванности от реальности. Что называется, маразм крепчал», — отметили в посольстве.

В комментарии указали, что «сразу после публикации интервью бельгийский министр, видимо, испугавшись собственных глупостей, бросился оправдываться в соцсетях, что его «неправильно поняли», однако «фантазии Т. Франкена о некоем глобальном противостоянии с Россией разбиваются о суровую действительность».

«Бельгийская, да и в целом европейская общественность должна понимать, что именно такого рода политики, порой переходящие все границы разумного, а не Россия, представляют угрозу для будущего континента и способны ввергнуть его в новую войну», — сообщили в посольстве РФ в Бельгии.

Что было в интервью

«Газета.Ru» ознакомилась с оригиналом интервью Тео Франкена журналу Humo. Отвечая на вопрос о возможных поставках ракет Tomahawk на Украину и заявлениях Кремля о «переломном моменте», бельгийский министр сказал:

«Это то, что сказал Путин, когда Финляндия и Швеция вступили в НАТО, когда мы поставляли танки, ракеты, истребители F-16... Урок в том, что мы не должны позволять угрожать себе. Сначала мы осмелились дать отпор только на Украине, опасаясь реакции Путина. Таким образом, мы только продлили войну, потому что все пути снабжения проходят через Россию. Вы должны атаковать их, что мы наконец и делаем. Это тоже было «красной чертой» для Путина, но что он сделал? Ничего. Он знает: «Если я применю ядерное оружие, они сотрут Москву с лица земли». Тогда конец света близок».

На уточняющий вопрос «Вы не боитесь, что Путин когда-нибудь запустит неядерную ракету по Брюсселю?» Франкен ответил: «Нет, потому что тогда он ударит в самое сердце НАТО, и тогда мы сотрем с лица земли Москву».

В газете De Morgen, которая, по словам бельгийского министра, исказила его слова, интервью приведено слово в слово без каких-либо добавлений и комментариев.