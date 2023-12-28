Военная операция на Украине, день 673-й

08:07

Экипажи Су-25СМ поразили опорный пункт, скопление живой силы и техники ВСУ на Краснолиманском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Пилоты штурмовиков двигались в составе боевых пар на скорости 900 км/ч, огибая рельеф местности на предельно малых высотах. Затем они ударили 80-миллиметровыми кумулятивно-осколочными неуправляемыми ракетами, выполнили противоракетный маневр, который сопровождался выпуском тепловых ловушек, и вернулись на базу.