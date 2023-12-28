Военная операция на Украине, день 673-й

Западные союзники меняют свою стратегию на Украине: если раньше они планировали добиться вытеснения России, то сейчас лишь обсуждают переход к более оборонительной позиции. Об этом пишет Politico.
Запад продолжает накачивать Киев вооружениями, повышая ставки путем применения в украинском конфликте все более смертоносных и дальнобойных систем, также заявил Сергей Лавров.
Западные страны «кровно заинтересованы» в том, чтобы «руками и телами украинцев» сдерживать Россию, заявил в интервью ТАСС министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Средства ПВО России сбили два украинских дрона самолетного типа над Крымом, сообщили в Минобороны.
Экипажи Су-25СМ поразили опорный пункт, скопление живой силы и техники ВСУ на Краснолиманском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Пилоты штурмовиков двигались в составе боевых пар на скорости 900 км/ч, огибая рельеф местности на предельно малых высотах. Затем они ударили 80-миллиметровыми кумулятивно-осколочными неуправляемыми ракетами, выполнили противоракетный маневр, который сопровождался выпуском тепловых ловушек, и вернулись на базу.