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Политика

Военная операция на Украине, день 673-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 673-й день

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Александр Река/ТАСС
Экипажи штурмовиков Су-25СМ поразили опорный пункт, скопление живой силы и техники ВСУ на Краснолиманском направлении, сообщило МО РФ. Средства ПВО сбили два украинских дрона самолетного типа над Крымом. Источники Politico сообщили о пересмотре стратегии США и Европы по Украине: они обсуждают переход к оборонительной позиции на востоке страны после неудачного контрнаступления. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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08:35

Западные союзники меняют свою стратегию на Украине: если раньше они планировали добиться вытеснения России, то сейчас лишь обсуждают переход к более оборонительной позиции. Об этом пишет Politico.

08:22

Запад продолжает накачивать Киев вооружениями, повышая ставки путем применения в украинском конфликте все более смертоносных и дальнобойных систем, также заявил Сергей Лавров.

08:15

Западные страны «кровно заинтересованы» в том, чтобы «руками и телами украинцев» сдерживать Россию, заявил в интервью ТАСС министр иностранных дел России Сергей Лавров.

08:10

Средства ПВО России сбили два украинских дрона самолетного типа над Крымом, сообщили в Минобороны.

08:07

Экипажи Су-25СМ поразили опорный пункт, скопление живой силы и техники ВСУ на Краснолиманском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Пилоты штурмовиков двигались в составе боевых пар на скорости 900 км/ч, огибая рельеф местности на предельно малых высотах. Затем они ударили 80-миллиметровыми кумулятивно-осколочными неуправляемыми ракетами, выполнили противоракетный маневр, который сопровождался выпуском тепловых ловушек, и вернулись на базу.

08:00

Здравствуйте, дорогие читатели! «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию событий 673-го дня специальной военной операции РФ на Украине.

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