Лавров рассказал о «секретной» встрече по Украине. Россию на нее не позвали Лавров: 10 дней назад прошла секретная встреча Запада по формуле мира Зеленского

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что 10 дней назад состоялась уже четвертая в этом году встреча западных государств и некоторых стран «глобального Юга» по «формуле мира», предложенной украинским президентом Владимиром Зеленским. В ней приняли участие «единомышленники» Москвы, которые не держат тайн от российских властей, добавил дипломат.

Глава МИД России Сергей Лавров в совместном интервью РИА Новости и «России 24» рассказал, что 10 дней назад в полной секретности прошла встреча с участием западных стран и некоторых государств «глобального Юга», на которой обсуждалась предложенная президентом Украины Владимиром Зеленским «формула мира».

«Десять дней назад состоялась очередная такая встреча, «семерка» плюс ведущие, развивающиеся страны, где уже не все страны большинства мирового участвовали, некоторые отказались от приглашения, но она прошла в полной секретности, ничего о ней нигде не сообщалось », — отметил дипломат.

Он уточнил, что во встрече приняли участие «близкие союзники» и «единомышленники» России. При этом эти участники, по его словам, «не обещали никому какие-то тайны от нас держать по вопросу, который имеет отношение к РФ».

Лавров добавил, что следующая встреча по «формуле мира» должна пройти в январе. «А в феврале аж целый саммит мира, где эту формулу Зеленского будут утверждать», — указал министр.

«Больное воображение»

Российский министр заявил, что «формула мира», предложенная главой Украины, — «плод больного воображения». Глава МИД также обратил внимание на «виньеточки» в плане Зеленского (продовольственная безопасность, энергобезопасность и т.п.), которые не смогли «замаскировать» главный посыл: «Россия, уходи на границы 1991 года, отдай Крым, отдай Донбасс».

Глава внешнеполитического ведомства заключил, что Запад пытается утвердить 10 пунктов Зеленского «как они есть», но в существующем виде предложенный план — это «такая разводка, говоря по-русски».

11 декабря Bloomberg сообщал, что Зеленский обсуждал свой план с новым президентом Аргентины Хавьером Милеем в день его инаугурации. Украинский лидер также провел встречи с главами Парагвая, Уругвая и Эквадора. В разговоре с лидером Уругвая Луисом Лакалье Поу президент Украины высоко оценил участие представителя страны в прошедшей встрече по реализации «формулы» и выразил надежду, что Уругвай будет участвовать и в следующей.

Аргентина должна провести саммит по Украине в начале 2024 года.

Формула мира

Зеленский озвучил пункты «формулы мира» в ходе видеовыступления на Генассамблее ООН в сентябре 2022 года. В ней всего пять пунктов. Первый — санкции в отношении России, блокировка торговли с Москвой, а также создание специального трибунала. Второй пункт — «защита жизни», то есть предоставление военной и финансовой помощи ВСУ. Третьим пунктом украинский лидер обозначил восстановление территориальной целостности и безопасности, включая морскую, продовольственную и радиационную. Четвертым — гарантии безопасности. Пятый пункт — решимость.

Официально известно о трех встречах по украинской «формуле мира», прошедших в уходящем году. Первая состоялась в июне в Копенгагене, вторая — в августе в Джидде, третья — в конце октября на Мальте.

Накануне Зеленский заявил, Россия не достигла ни одной победы на поле боя за 2023 год, и назвал неактуальным на сегодняшний день вопрос переговоров с Москвой.

«У нас есть «формула мира». <...> Когда будет готов соответствующий документ и все государства объединятся вокруг него, мы сможем передать его представителям России. Если они его воспримут, это будет сигнализировать о готовности к переговорам», — сказал он.

Президент Украины добавил, что «никто не знает, закончится ли война» в 2024 году.