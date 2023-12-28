«Легче сказать, чем сделать». Существует ли формула победы в войне? Полковник Ходаренок рассказал, как составить формулу успеха в войне

Американский миллиардер Илон Маск поддержал мнение бизнесмена Дэвида Сакса, заявившего, что в любом затяжном конфликте побеждает та страна, которая может с меньшими затратами и в течение более долгого времени производить боеприпасы в больших масштабах. Прав ли Маск, есть ли что-то новое в его высказывании и какова может быть реальная формула победы в войне — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

«Экономическая мощь представляет собой основу, позволяющую вести войны», — так прокомментировал высказывания Дэвида Сакса генеральный директор и главный инженер компании SpaceX Илон Маск. Напомним, Дэвид Сакс — предприниматель, автор и инвестор в компании, занимающиеся интернет-технологиями.

Цитирует Энгельса

Первый вопрос, который возникает в этом случае, являются ли высказывания и мнения знаменитых американских предпринимателей какими-либо открытиями или новациями в сфере ведения вооруженной борьбы и в высшей области военного искусства, которой, собственно говоря, и является стратегия?

Для начала обратимся к классическому курсу военной стратегии, в котором описываются категории, закономерности и принципы теории и практики подготовки и ведения войны. К примеру, законы, отражающие зависимость хода и исхода войны от экономических, военно-технических и других факторов изучаются и исследуются военной наукой и в первую очередь.

Когда войны стали затрагивать все стороны жизни государства, то в полную силу стал действовать основной закон войны, а именно: зависимость хода и исхода войны от соотношения совокупной военной мощи противоборствующих сторон, а также степени реализации государством (или коалицией) боевого, военно-экономического, морально-политического, научно-технического и других потенциалов, в совокупности составляющих военную мощь.

Так что рассуждения Илона Маска и Дэвида Сакса не идут дальше основного закона войны, изложенного в учебниках по военной стратегии и цитат классиков марксизма. Что касается последних, то напомним, что в своей знаменитой статье «Анти-Дюринг» Фридрих Энгельс писал: «Ничто так не зависит от экономических условий, как именно армия и флот. Вооружение, состав, организация, тактика и стратегия зависят прежде всего от достигнутой в данный момент степени производства и от средств сообщения».

Если же объяснять основной закон войны, что называется, на пальцах, то формула победы в конфликте высокой интенсивности будет выглядеть примерно так.

К примеру, в ходе боевых действий утрачено 100 танков (здесь и далее – цифры сугубо условные). А взамен предприятия промышленности и ремонтные органы поставили войскам 150. Утрачено в боях 200 самоходных артиллерийский установок, войска получили 300. Потеряно 100 самолетов и вертолетов, получили 150.

Только подобный подход позволяет восполнить не только потери действующей армии, но и сформировать столь необходимые на войне стратегические резервы. Никакой другой формулы достижения успеха в ходе войны не существует. Но к этой формуле надо непременно добавить некие весьма и весьма важные обстоятельства, без которых она не будет работоспособной.

Без полководцев закон не работает

Разумеется, оборонно-промышленный комплекс страны может поставлять действующей армии вооружение и военную технику в необходимых количествах. Но это оружие и материальные средства, как минимум, должны поступать в умелые руки. Без талантливых военных вождей основной военный закон функционировать не будет.

В этом плане достаточно только вспомнить указания Верховного главнокомандующего тов. Сталина Военному совету Юго-Западного направления (главнокомандующий — маршал С. К. Тимошенко, член Военного совета — генерал-лейтенант Н. С. Хрущев):

«За последние четыре дня Ставка получает от вас все новые и новые заявки по вооружению, по подаче новых дивизий и танковых соединений из резерва Ставки. Имейте в виду, что у Ставки нет готовых к бою новых дивизий, что эти дивизии сырые, необученные и бросать их теперь на фронт — значит доставлять врагу легкую победу. Имейте в виду, что наши ресурсы по вооружению ограничены, и учтите, что кроме вашего фронта есть еще у нас другие фронты. Не пора ли вам научиться воевать малой кровью, как это делают немцы? Воевать надо не числом, а умением. Если вы не научитесь получше управлять войсками, вам не хватит всего вооружения, производимого по всей стране. Учтите все это, если вы хотите когда-либо научиться побеждать врага, а не доставлять ему легкую победу. В противном случае вооружение, получаемое вами от Ставки, будет переходить в руки врага, как это происходит теперь».

Иными словами, если передавать оружие, причем в немалых количествах, в неумелые руки, успех в боях далеко не гарантирован . Гарантировано в этом случае только сокрушительное поражение.

Что требуется от полководца?

Некоторые исследователи при анализе успешных операций войск в тех или иных вооруженных конфликтах настойчиво пытаются найти следы какого-то необычайного хитроумия полководцев или примеров сложных оперативных расчетов с применением как минимум рядов Фурье, бинома Ньютона и уравнений Максвелла.

Командующий одной из русских армий периода Первой Мировой войны генерал от инфантерии Василий Флуг по этому поводу говорил: «Некоторые исследователи в сфере военного искусства склонны впадать в экстаз от якобы наблюдаемой ими в делах великих полководцев гениальности стратегических и тактических замыслов, не замечая того, что гениальность заключается вовсе не в самих замыслах, обыкновенно крайне простых и не выходящих за пределы здравого смысла, а в той огромной силе духа, которая была приложена для проведения подобных замыслов в жизнь».

По мнению генерала, в отечественной армии до сих пор проявляется неискоренимая тенденция к настойчивому поиску побед только в сфере военной науки, а причины неудач — только в нарушении ее вековых принципов.

То есть на войну по-прежнему смотрят по большей части как область ума и знаний, а не искусства и воли. Эта ересь обладает удивительной способностью возрождаться в недрах Вооруженных сил.

Таким образом, среди наиболее востребованных качеств для полководца и в наше сложное время можно считать непреклонную волю к победе, дерзновение, настойчивость, упорство, самообладание.

В полной мере подобные черты военного вождя могут проявиться только в ходе боевых действий. Такие командиры и командующие уже показали себя в ходе специальной военной операции.

Руководству страны и Вооруженных сил надо примечать подобных офицеров и генералов, выдвигать их на вышестоящие должности, всячески лелеять и оберегать. Именно подобные военные вожди составляют элиту Вооруженных сил, и только они (в сочетании с остальными положениями основного закона войны) смогут добиться впечатляющих успехов в вооруженной борьбе. Так что формула успеха в войне выглядит на первый взгляд достаточно просто — военная мощь плюс талант полководцев . Но, как и обычно в подобных случаях, гораздо легче сказать, чем сделать.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).