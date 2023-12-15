Военная операция на Украине, день 660-й

19:48

Всего за сегодня над Курской областью уничтожили шесть украинских беспилотников, уточнили в Минобороны.



«Сегодня около 18:40 пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО над территорией Курской области уничтожены еще четыре беспилотных летательных аппарата», — сообщили в ведомстве.