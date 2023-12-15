Военная операция на Украине, день 660-й

Новое правительство Аргентины хочет передать Украине два купленных в России транспортных вертолета Ми-171Е — Noticias Urbanas
Руководитель синодального отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ Владимир Легойда — об объявлении патриарха Кирилла в розыск:
«Этот шаг столь же предсказуем, сколько нелеп... Все, что можно вменить предстоятелю Русской церкви — верную и последовательную позицию в защиту канонической Церкви на Украине. Осуждение и обличение раскола, спровоцированного Фанаром, — то, что патриарх обязан делать в силу своего долга перед Богом и людьми. Что же касается тех, кто объявил патриарха в розыск, то большинство из них учились в советской школе, нимало не возражая против безбожной идеологии, тогда как дед и отец предстоятеля Русской церкви подвергались преследованиям за веру. Наследникам ли богоборцев пытаться его запугать?»
Один человек получил ранение в результате обстрела со стороны ВСУ Куйбышевского района Донецка — Кулемзин
Число украинских военных, сдающихся в плен, в последнее время резко увеличилось, заявил Владимир Путин на встрече с руководством Госдумы и лидерами фракций. «По обмену пленными работа идет. Кстати, хочу вас проинформировать, в последнее время количество сдающихся в плен военнослужащих украинских войск резко увеличилось», — сказал президент.
Генический округ Херсонской области под сильным ракетным обстрелом ВСУ, сбито не менее 15 целей — Сальдо
МВД Украины объявило патриарха Московского и всея Руси Кирилла «скрывающимся от досудебного расследования», он числится в розыске — база данных
Патриарх Московский и всея Руси КириллВиталий Невар/РИА Новости
Евросоюз еще очень далек от реального расширения, включающего Украину, а решение о начале переговоров не имеет юридической силы — Макрон
Доброволец из ДНР — младший сержант Юлия Береза — и ее муж после обращения к Владимиру Путину получили удостоверения ветерана боевых действий — ТАСС
Всего за сегодня над Курской областью уничтожили шесть украинских беспилотников, уточнили в Минобороны.
«Сегодня около 18:40 пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО над территорией Курской области уничтожены еще четыре беспилотных летательных аппарата», — сообщили в ведомстве.
Макрон: Если у президента Путина есть серьезные предложения, готовность возобновить диалог, Франция всегда будет державой, которая поможет и приложит все усилия для достижения результата
Суд в Польше отменил решение мэра Дорогуска, который несколько дней назад не позволил перевозчикам начать блокаду КПП «Ягодин — Дорогуск» на границе с Украиной. Ранее польские дальнобойщики перекрыли трассу в сторону Украины под предлогом сломавшейся фуры.
«Они отменили решение. Мы возвращаемся к границам», — рассказал один из лидеров блокады Рафал Меклер.
❗️Средства ПВО около 17:30 сбили два украинских беспилотника над Курской областью — Минобороны РФ
Песков отметил, что украинскую проблему быстро не решить: «Это слишком сложная проблема, чтобы решить ее за один день».
❗️В небе над Курском сработала система противовоздушной обороны, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.
«В небе над Курском работает ПВО. Прошу сохранять спокойствие!» — написал он в Telegram.
Подача днепровской воды по Северо-Крымскому каналу будет возобновлена после окончания СВО — Аксенов
Минобороны Литвы сообщило, что возвращает Украине изготовленные в Германии танки Leopard. Машины уже участвовали в боевых действиях и, получив повреждения, были перевезены на ремонт на литовское предприятие Lithuania Defense Services.
Крым готов стать местом для реабилитации участников СВО, сообщил глава республики Сергей Аксенов. «После нашей 100%-ной победы в СВО будет необходимость реабилитации воинов, которые получили ранения, и Крым как раз таки имеет специализации и возможности. Есть учреждения, которые занимаются реабилитацией по самым тяжелым причем направлениям», — отметил он.
❗️США знают, что Украина не может победить в конфликте — Песков
Дмитрий ПесковКристина Кормилицына/РИА Новости
Один из западных лидеров много раз призывал начать переговоры по Украине, рассказал глава МИД Сергей Лавров. «Не хочу и не имею права называть имен, но целый ряд высоких руководителей, очень известных, западных стран, в том числе один конкретно руководитель, очень известный, западной страны, несколько раз через разные каналы, как минимум три разных канала, посылал сигналы, а почему бы нам не встретиться и не поговорить о том, что делать с Украиной», — цитирует российского министра РИА Новости.
Премьер Михаил Мишустин поручил оперативно подготовить изменения в законодательство для того, чтобы все участники СВО были в равной мере обеспечены господдержкой — ТАСС
ВСУ могут потерпеть поражение к следующему лету, если лишатся поддержки США и их союзников по НАТО, сообщает CNN со ссылкой на оценки западных разведывательных служб. «С нами [у Украины] нет гарантии успеха, но они точно проиграют без нас», — заявил один из собеседников телеканала.
Депутат от украинской партии «Слуга народа» Сергей Батрин, взорвавший гранаты на сессии сельсовета в Закарпатье, может получить до десяти лет тюрьмы. Следователи квалифицировали происшествие по статье 288 Уголовного кодекса Украины — террористический акт.
Напомним, в результате взрывов пострадали 26 человек.
Путин поблагодарил железнодорожников за героизм при работе на Крымском мосту. «Что касается перевозок и известных событий, которые были на Крымском мосту, здесь, конечно, особая благодарность железнодорожникам, особая. Я не буду вдаваться в детали. Они проявили мужество и героизм в прямом смысле этого слова», — заявил президент.
В результате обстрела Мариуполя со стороны ВСУ повреждения получила котельная строительной организации, которая занимается восстановлением жилых домов, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя СК России.
Противник пытается дотянуться до важнейших объектов Восточного полигона РЖД, надо проявлять бдительность — Путин
❗️ Число граждан Украины, которые выступают за территориальные уступки в пользу России для достижения мирных переговоров, с мая 2023 года выросло на 9%, сообщает Bloomberg со ссылкой на результаты телефонного опроса Киевского международного института социологии.
Компания РЖД и другие российские перевозчики внесли «огромный вклад в отражение санкционных атак против нашей страны» — перестроили логистику, направили дополнительные грузопотоки на Дальний Восток в прошлом году, заявил Владимир Путин на Железнодорожном съезде.
Правительство России выделит около 2 млрд рублей бизнесу в регионах вблизи боевых действий, средства могут пойти на восстановление или перемещение производства, заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ, 23 марта 2023 годаРамиль Ситдиков/РИА Новости
Российские военные за неделю нанесли 40 ударов по аэродромам и арсеналам ВСУ, поразвили пункты размещения, в том числе «Азова» (организация запрещена в России) и «Иностранного легиона» — сводка Минобороны
⚡️ Путин анонсировал строительство в будущем высокоскоростных магистралей до Луганска и Донецка.
Железные дороги РФ надежно обеспечивают воинские перевозки и поставки на оборонные предприятия, заявил Владимир Путин.
При подрыве машины на мине в Белгородской области 13 декабря пострадал замглавы администрации Краснояружского района Бородаенко. Он находится в тяжелом состоянии, рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.
Уголовное дело завели на жительницу Бердянска за ложные сообщения об обстрелах Запорожской АЭС российской армией, сообщили в пресс-службе прокуратуры Запорожской области.
Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков назвал унизительным число допущенных на Олимпиаду россиян, пишет РИА Новости. Поздняков также сообщил, что ОКР не будет оказывать финансовую поддержку спортсменам с нейтральным статусом.
Ранее стало известно, что Международный олимпийский комитет допустил до участия в Играх 2024 года шесть спортсменов из России в нейтральном статусе.
❗️ Лидер одной из западных стран трижды за последние полгода по разным каналам посылал Москве сигналы о необходимости провести встречу по Украине и проблемам европейской безопасности, рассказал Сергей Лавров. Имени политика глава МИД РФ не назвал, пишет РИА Новости.
Власти Германии планируют передать Украине дополнительную гуманитарную помощь в размере €6,1 млн для нынешней зимы, сообщила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок.
Сергей Лавров заявил, что США и Европа уже испытывают трудности в поиске денег для Киева, который не оправдал их надежд.
⚡️ Чем дольше будут идти военные действия на Украине, тем более сложными будут условия, при которых могут начаться мирные переговоры, заявил Сергей Лавров.
Нидерланды за два с лишним месяца направили Украине военную помощь на €550 млн, следует из сообщения голландского правительства, пишет ТАСС. Страна поставила Киеву боевые машины, системы ПВО, вооружение, боеприпасы и беспилотники.
❗️ Дмитрий Песков назвал политизированным решение Евросоюза начать переговоры о вступлении Украины и Молдавии, такие страны могут дестабилизировать ЕС.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рассказал в интервью радио Kossuth, что восемь часов пытался убедить членов ЕС не начинать переговоры о вступлении Украины в ЕС, поскольку она еще не соответствует требованиям к кандидатам на вступление в союз.
ВСУ обстреляли села Новоегоровка и Берестовое в Харьковской области, написал глава администрации области в подконтрольной российским властям части региона Виталий Ганчев в своем Telegram-канале.
Согласование программы долгосрочной финансовой помощи Евросоюза Украине в размере €50 млрд на период с 2024 по 2027 год потребует еще несколько недель, заявил премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо — ТАСС
Национальная энергетическая компания «Укрэнерго» сообщила в Telegram-канале о повреждении теплоэлектростанции на востоке Украины. По ее информации, ТЭС попала под обстрел.
❗️ Процедура окончательного утверждения 12-го пакета санкций против России на министерском уровне в Совете ЕС еще не запущена, сообщило РИА Новости со ссылкой на источник.
Всемирный банк выделит Украине дополнительные $1,34 млрд на выплату пенсий, на зарплаты учителям и поддержку переселенцев, сообщил премьер страны Денис Шмыгаль.
Беспилотники ВСУ атаковали автомобиль с россиянами и приехавших им на помощь врачей в районе города Алешки в Херсонской области, сообщает Telegram-канал «Mash на Донбассе». В машине находилась семейная пара с ребенком, они получили ранения. Пострадавших доставили в ближайшую больницу.
Аэропорт Краснодара организует сегодня комплексные тесты для проверки готовности служб к открытию воздушной гавани, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу. Запланирован тестовый полет в Краснодар из «Внуково».
❗️ Shot сообщает, что в аэропорту Краснодара в ближайшее время откроют международный терминал. Сначала планируется восстановить рейсы в Турцию, Армению и Узбекистан.
Сейчас, по данным Telegram-канала, Минобороны и Росавиация финально проверяют всех работников международного терминала, особенно с высоким уровнем доступа.
В Архангельской области в отношении местного жителя возбудили уголовное дело по статье о госизмене, мужчину подозревают в сговоре с украинскими спецслужбами и подготовке к поджогу войсковой части, сообщила пресс-служба УФСБ по региону.
Компания Tenex («дочка» «Росатома») назвала недостоверной информацию Bloomberg о возможности прекращения поставок обогащенного урана из России в США, пишет РБК.
ВСУ за сутки выпустили 15 снарядов по Белгородской области, с беспилотников сброшено 7 взрывных устройств. Пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 ВКС России уничтожили командные пункты, транспортные машины и тяжелую бронетехнику ВСУ на Купянском направлении, сообщили в Минобороны.
Обстрел Мариуполя в ночь с 14 на 15 декабря велся, предположительно, ракетами Storm Shadow — ТАСС со ссылкой на оперативные службы
Сотрудники ФСБ Ростовской области задержали украинца по подозрению в шпионаже в интересах разведки Украины, возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе ведомства.
⚡️ ЕС вернется к вопросу макрофинансовой помощи Украине из своего бюджета на внеочередном саммите в феврале, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth.
Басманный суд Москвы заочно приговорил режиссера Ивана Вырыпаева к восьми годам колонии общего режима по делу о распространении фейков о российской армии, сообщает «Интерфакс».
❗️ У Венгрии будет возможность воспрепятствовать вступлению Украины в ЕС еще 75 раз, окончательное решение примут парламенты, заявил премьер-министр страны Орбан.
Более 20 журналистов погибли в Донбассе за почти 10 лет конфликта, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram.
Палата представителей конгресса США, которая ушла на каникулы, не станет обсуждать наспех достигнутую сделку по Украине, заявил в X (бывший Twitter) спикер палаты, республиканец Майк Джонсон.
Разведчики Южного военного округа сорвали ротацию украинских войск у Работино Запорожской области, сообщили в Минобороны.
На подконтрольной Киеву части Херсонской области получили повреждения предприятия, заявил глава подчиненной украинским властям областной военной администрации Александр Прокудин. Власти Днепропетровской области также сообщили о повреждении предприятия в городе Никополе.
МИД Японии опубликовал список из 43 российских организаций и одной компании из ОАЭ, активы которых подлежат заморозке.
После обстрела Мариуполя со стороны ВСУ в городе загорелся бетонный завод, сообщил глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Под санкции Японии попали замминистра обороны России Татьяна Шевцова, омбудсмен Татьяна Москалькова, детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова, командующий войсками ЦВО Андрей Мордвичев и еще более 30 россиян.
Австрия все-таки сняла технические возражения против 12-го пакета антироссийских санкций со стороны ЕС, пишет Politico со ссылкой на диписточники.
❗️ Япония ввела новые санкции. В список попали 57 компаний из России, а также 27 из Белоруссии, ОАЭ, Армении, Сирии и Узбекистана.
Страна также запретила импорт из России непромышленных алмазов с 1 января 2024 года.
Саммит ЕС не смог утвердить программу бюджетной помощи Украине в €50 млрд на следующие четыре года, но рассчитывает достичь консенсуса в январе 2024 года, заявил глава Европейского совета Шарль Мишель по итогам первого дня саммита. Вето на выделение средств наложил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
Минобороны России сообщило об уничтожении бронегруппы ВСУ на Купянском направлении. Расчеты САУ «Акация» ликвидировали также танк и две БМП, добавили в ведомстве.
Взрывы прогремели в Хмельницкой области Украины, власти заявили о работе систем ПВО, сообщило издание «Страна».