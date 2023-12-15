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Политика

Военная операция на Украине, день 660-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 660-й день

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Работа подразделений РЭБ на Запорожском направлении

Работа подразделений РЭБ на Запорожском направлении

Константин Михальчевский/РИА Новости
Средства ПВО в Курской области сбили шесть украинских беспилотников. Еще 26 дронов ВСУ были уничтожены в небе над Крымом. МВД Украины объявило в розыск патриарха Кирилла. В Кремле заявили, что конфликт с соседним государством — слишком сложная проблема, чтобы ее можно было решить за один день. ЕС вернется к вопросу выделения макрофинансовой помощи Украине на внеочередном саммите в феврале, заявил премьер Венгрии Орбан. «Газета.Ru» вела хронику событий.
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23:57

На этом «Газета.Ru» завершает сегодняшнюю онлайн-трансляцию. Оставайтесь с нами.

23:41

Новое правительство Аргентины хочет передать Украине два купленных в России транспортных вертолета Ми-171Е — Noticias Urbanas

23:26

Руководитель синодального отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ Владимир Легойда — об объявлении патриарха Кирилла в розыск:

«Этот шаг столь же предсказуем, сколько нелеп... Все, что можно вменить предстоятелю Русской церкви — верную и последовательную позицию в защиту канонической Церкви на Украине. Осуждение и обличение раскола, спровоцированного Фанаром, — то, что патриарх обязан делать в силу своего долга перед Богом и людьми. Что же касается тех, кто объявил патриарха в розыск, то большинство из них учились в советской школе, нимало не возражая против безбожной идеологии, тогда как дед и отец предстоятеля Русской церкви подвергались преследованиям за веру. Наследникам ли богоборцев пытаться его запугать?»

23:19

В Днепропетровской и Сумской областях объявили воздушную тревогу — онлайн-карта

22:58

Один человек получил ранение в результате обстрела со стороны ВСУ Куйбышевского района Донецка — Кулемзин

22:36

⚡️Средства ПВО уничтожили над Крымским полуостровом 26 украинских беспилотников — Минобороны

22:20

Украинские войска выпустили две ракеты из РСЗО по Буденновскому району Донецка — СЦКК ДНР

21:56

Финляндия снова закрыла два КПП на границе с Россией. Они не будут работать до 14 января.

21:43

Число украинских военных, сдающихся в плен, в последнее время резко увеличилось, заявил Владимир Путин на встрече с руководством Госдумы и лидерами фракций. «По обмену пленными работа идет. Кстати, хочу вас проинформировать, в последнее время количество сдающихся в плен военнослужащих украинских войск резко увеличилось», — сказал президент.

21:30

Генический округ Херсонской области под сильным ракетным обстрелом ВСУ, сбито не менее 15 целей — Сальдо

21:27

21:16

21:09

❗️В Севастополе сбили беспилотник, повреждений не зафиксировано — губернатор

20:41

Китай безоговорочно поддерживает Россию при проведении СВО — посол США в КНР

20:28

МВД Украины объявило патриарха Московского и всея Руси Кирилла «скрывающимся от досудебного расследования», он числится в розыске — база данных

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

Виталий Невар/РИА Новости
20:16

Евросоюз еще очень далек от реального расширения, включающего Украину, а решение о начале переговоров не имеет юридической силы — Макрон

20:01

Доброволец из ДНР — младший сержант Юлия Береза — и ее муж после обращения к Владимиру Путину получили удостоверения ветерана боевых действий — ТАСС

19:48

Всего за сегодня над Курской областью уничтожили шесть украинских беспилотников, уточнили в Минобороны.

«Сегодня около 18:40 пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО над территорией Курской области уничтожены еще четыре беспилотных летательных аппарата», — сообщили в ведомстве.

19:34

Макрон: Если у президента Путина есть серьезные предложения, готовность возобновить диалог, Франция всегда будет державой, которая поможет и приложит все усилия для достижения результата

19:14

Средства ПВО в Курской области продолжают работу, сбиты четыре беспилотника — губернатор

18:55

Суд в Польше отменил решение мэра Дорогуска, который несколько дней назад не позволил перевозчикам начать блокаду КПП «Ягодин — Дорогуск» на границе с Украиной. Ранее польские дальнобойщики перекрыли трассу в сторону Украины под предлогом сломавшейся фуры.

«Они отменили решение. Мы возвращаемся к границам», — рассказал один из лидеров блокады Рафал Меклер.

18:48

Зеленский поблагодарил всех тех, «кто через единство Украины укрепляет единство всей Европы».

18:32

❗️Средства ПВО около 17:30 сбили два украинских беспилотника над Курской областью — Минобороны РФ

18:24

Песков отметил, что украинскую проблему быстро не решить: «Это слишком сложная проблема, чтобы решить ее за один день».

18:15

Все российские банки, против которых введены санкции, продолжают работать — глава ЦБ

18:06

❗️В небе над Курском сработала система противовоздушной обороны, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

«В небе над Курском работает ПВО. Прошу сохранять спокойствие!» — написал он в Telegram.

17:57

Подача днепровской воды по Северо-Крымскому каналу будет возобновлена после окончания СВО — Аксенов

17:44

Минобороны Литвы сообщило, что возвращает Украине изготовленные в Германии танки Leopard. Машины уже участвовали в боевых действиях и, получив повреждения, были перевезены на ремонт на литовское предприятие Lithuania Defense Services.

17:35

Крым готов стать местом для реабилитации участников СВО, сообщил глава республики Сергей Аксенов. «После нашей 100%-ной победы в СВО будет необходимость реабилитации воинов, которые получили ранения, и Крым как раз таки имеет специализации и возможности. Есть учреждения, которые занимаются реабилитацией по самым тяжелым причем направлениям», — отметил он.

17:28

❗️США знают, что Украина не может победить в конфликте — Песков

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Дмитрий Песков

Кристина Кормилицына/РИА Новости
17:14

Один из западных лидеров много раз призывал начать переговоры по Украине, рассказал глава МИД Сергей Лавров. «Не хочу и не имею права называть имен, но целый ряд высоких руководителей, очень известных, западных стран, в том числе один конкретно руководитель, очень известный, западной страны, несколько раз через разные каналы, как минимум три разных канала, посылал сигналы, а почему бы нам не встретиться и не поговорить о том, что делать с Украиной», — цитирует российского министра РИА Новости.

17:02

Премьер Михаил Мишустин поручил оперативно подготовить изменения в законодательство для того, чтобы все участники СВО были в равной мере обеспечены господдержкой — ТАСС

16:56

16:48

В Днепропетровской и Харьковской областях объявили воздушную тревогу — онлайн-карта

16:35

16:21

ВСУ могут потерпеть поражение к следующему лету, если лишатся поддержки США и их союзников по НАТО, сообщает CNN со ссылкой на оценки западных разведывательных служб. «С нами [у Украины] нет гарантии успеха, но они точно проиграют без нас», — заявил один из собеседников телеканала.

16:13

Депутат от украинской партии «Слуга народа» Сергей Батрин, взорвавший гранаты на сессии сельсовета в Закарпатье, может получить до десяти лет тюрьмы. Следователи квалифицировали происшествие по статье 288 Уголовного кодекса Украины — террористический акт.

Напомним, в результате взрывов пострадали 26 человек.

16:04

Путин поблагодарил железнодорожников за героизм при работе на Крымском мосту. «Что касается перевозок и известных событий, которые были на Крымском мосту, здесь, конечно, особая благодарность железнодорожникам, особая. Я не буду вдаваться в детали. Они проявили мужество и героизм в прямом смысле этого слова», — заявил президент.

15:55

В результате обстрела Мариуполя со стороны ВСУ повреждения получила котельная строительной организации, которая занимается восстановлением жилых домов, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя СК России.

15:42

Противник пытается дотянуться до важнейших объектов Восточного полигона РЖД, надо проявлять бдительность — Путин

15:33

❗️ Число граждан Украины, которые выступают за территориальные уступки в пользу России для достижения мирных переговоров, с мая 2023 года выросло на 9%, сообщает Bloomberg со ссылкой на результаты телефонного опроса Киевского международного института социологии.

15:26

Компания РЖД и другие российские перевозчики внесли «огромный вклад в отражение санкционных атак против нашей страны» — перестроили логистику, направили дополнительные грузопотоки на Дальний Восток в прошлом году, заявил Владимир Путин на Железнодорожном съезде.

15:14

Правительство России выделит около 2 млрд рублей бизнесу в регионах вблизи боевых действий, средства могут пойти на восстановление или перемещение производства, заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин.

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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ, 23 марта 2023 года

Рамиль Ситдиков/РИА Новости
15: 11

ВСУ за неделю потеряли 425 военных на Купянском направлении — сводка Минобороны

15:05

За неделю захвачены и добровольно сдались в плен 82 украинских военных — сводка Минобороны

15:00

Российские военные за неделю нанесли 40 ударов по аэродромам и арсеналам ВСУ, поразвили пункты размещения, в том числе «Азова» (организация запрещена в России) и «Иностранного легиона» — сводка Минобороны

14:51

⚡️ Путин анонсировал строительство в будущем высокоскоростных магистралей до Луганска и Донецка.

14:48

Железные дороги РФ надежно обеспечивают воинские перевозки и поставки на оборонные предприятия, заявил Владимир Путин.

14:44

При подрыве машины на мине в Белгородской области 13 декабря пострадал замглавы администрации Краснояружского района Бородаенко. Он находится в тяжелом состоянии, рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.

14:37

Уголовное дело завели на жительницу Бердянска за ложные сообщения об обстрелах Запорожской АЭС российской армией, сообщили в пресс-службе прокуратуры Запорожской области.

14:25

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков назвал унизительным число допущенных на Олимпиаду россиян, пишет РИА Новости. Поздняков также сообщил, что ОКР не будет оказывать финансовую поддержку спортсменам с нейтральным статусом.

Ранее стало известно, что Международный олимпийский комитет допустил до участия в Играх 2024 года шесть спортсменов из России в нейтральном статусе.

14:20

14:11

❗️ Лидер одной из западных стран трижды за последние полгода по разным каналам посылал Москве сигналы о необходимости провести встречу по Украине и проблемам европейской безопасности, рассказал Сергей Лавров. Имени политика глава МИД РФ не назвал, пишет РИА Новости.

14:02

Аэропорт Краснодара принял тестовый рейс из Минеральных вод — Росавиация

13:59

Власти Германии планируют передать Украине дополнительную гуманитарную помощь в размере €6,1 млн для нынешней зимы, сообщила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок.

13:51

Сергей Лавров заявил, что США и Европа уже испытывают трудности в поиске денег для Киева, который не оправдал их надежд.

13:45

ВСУ обстреляли Горловку — СЦКК ДНР

13:40

⚡️ Чем дольше будут идти военные действия на Украине, тем более сложными будут условия, при которых могут начаться мирные переговоры, заявил Сергей Лавров.

13:35

13:28

Нидерланды за два с лишним месяца направили Украине военную помощь на €550 млн, следует из сообщения голландского правительства, пишет ТАСС. Страна поставила Киеву боевые машины, системы ПВО, вооружение, боеприпасы и беспилотники.

13:19

Великобритания ввела санкции в отношении российского Новикомбанка — ТАСС

13:10

❗️ Дмитрий Песков назвал политизированным решение Евросоюза начать переговоры о вступлении Украины и Молдавии, такие страны могут дестабилизировать ЕС.

13:05

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рассказал в интервью радио Kossuth, что восемь часов пытался убедить членов ЕС не начинать переговоры о вступлении Украины в ЕС, поскольку она еще не соответствует требованиям к кандидатам на вступление в союз.

12:58

ВСУ обстреляли села Новоегоровка и Берестовое в Харьковской области, написал глава администрации области в подконтрольной российским властям части региона Виталий Ганчев в своем Telegram-канале.

12:41

Согласование программы долгосрочной финансовой помощи Евросоюза Украине в размере €50 млрд на период с 2024 по 2027 год потребует еще несколько недель, заявил премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо — ТАСС

12:29

Национальная энергетическая компания «Укрэнерго» сообщила в Telegram-канале о повреждении теплоэлектростанции на востоке Украины. По ее информации, ТЭС попала под обстрел.

12:15

12:01

❗️ Процедура окончательного утверждения 12-го пакета санкций против России на министерском уровне в Совете ЕС еще не запущена, сообщило РИА Новости со ссылкой на источник.

11:56

Всемирный банк выделит Украине дополнительные $1,34 млрд на выплату пенсий, на зарплаты учителям и поддержку переселенцев, сообщил премьер страны Денис Шмыгаль.

11:45

Беспилотники ВСУ атаковали автомобиль с россиянами и приехавших им на помощь врачей в районе города Алешки в Херсонской области, сообщает Telegram-канал «Mash на Донбассе». В машине находилась семейная пара с ребенком, они получили ранения. Пострадавших доставили в ближайшую больницу.

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Телеграм-канал «Андрей Алексеенко»
11:38

Аэропорт Краснодара организует сегодня комплексные тесты для проверки готовности служб к открытию воздушной гавани, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу. Запланирован тестовый полет в Краснодар из «Внуково».

11:30

11:21

❗️ Shot сообщает, что в аэропорту Краснодара в ближайшее время откроют международный терминал. Сначала планируется восстановить рейсы в Турцию, Армению и Узбекистан.

Сейчас, по данным Telegram-канала, Минобороны и Росавиация финально проверяют всех работников международного терминала, особенно с высоким уровнем доступа.

11:13

В Архангельской области в отношении местного жителя возбудили уголовное дело по статье о госизмене, мужчину подозревают в сговоре с украинскими спецслужбами и подготовке к поджогу войсковой части, сообщила пресс-служба УФСБ по региону.

11:04

Компания Tenex («дочка» «Росатома») назвала недостоверной информацию Bloomberg о возможности прекращения поставок обогащенного урана из России в США, пишет РБК.

10:58

ВСУ за сутки выпустили 15 снарядов по Белгородской области, с беспилотников сброшено 7 взрывных устройств. Пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

10:51

Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 ВКС России уничтожили командные пункты, транспортные машины и тяжелую бронетехнику ВСУ на Купянском направлении, сообщили в Минобороны.

10:43

Обстрел Мариуполя в ночь с 14 на 15 декабря велся, предположительно, ракетами Storm Shadow — ТАСС со ссылкой на оперативные службы

10:29

Сотрудники ФСБ Ростовской области задержали украинца по подозрению в шпионаже в интересах разведки Украины, возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе ведомства.

10:12

⚡️ ЕС вернется к вопросу макрофинансовой помощи Украине из своего бюджета на внеочередном саммите в феврале, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth.

10:03

Басманный суд Москвы заочно приговорил режиссера Ивана Вырыпаева к восьми годам колонии общего режима по делу о распространении фейков о российской армии, сообщает «Интерфакс».

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9:58

❗️ У Венгрии будет возможность воспрепятствовать вступлению Украины в ЕС еще 75 раз, окончательное решение примут парламенты, заявил премьер-министр страны Орбан.

9:51

Более 20 журналистов погибли в Донбассе за почти 10 лет конфликта, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram.

9:42

Палата представителей конгресса США, которая ушла на каникулы, не станет обсуждать наспех достигнутую сделку по Украине, заявил в X (бывший Twitter) спикер палаты, республиканец Майк Джонсон.

9:31

9:23

Разведчики Южного военного округа сорвали ротацию украинских войск у Работино Запорожской области, сообщили в Минобороны.

9:14

На подконтрольной Киеву части Херсонской области получили повреждения предприятия, заявил глава подчиненной украинским властям областной военной администрации Александр Прокудин. Власти Днепропетровской области также сообщили о повреждении предприятия в городе Никополе.

8:59

МИД Японии опубликовал список из 43 российских организаций и одной компании из ОАЭ, активы которых подлежат заморозке.

8:46

После обстрела Мариуполя со стороны ВСУ в городе загорелся бетонный завод, сообщил глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

8:42

Под санкции Японии попали замминистра обороны России Татьяна Шевцова, омбудсмен Татьяна Москалькова, детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова, командующий войсками ЦВО Андрей Мордвичев и еще более 30 россиян.

8:26

Австрия все-таки сняла технические возражения против 12-го пакета антироссийских санкций со стороны ЕС, пишет Politico со ссылкой на диписточники.

8:20

❗️ Япония ввела новые санкции. В список попали 57 компаний из России, а также 27 из Белоруссии, ОАЭ, Армении, Сирии и Узбекистана.

Страна также запретила импорт из России непромышленных алмазов с 1 января 2024 года.

8:15

Саммит ЕС не смог утвердить программу бюджетной помощи Украине в €50 млрд на следующие четыре года, но рассчитывает достичь консенсуса в январе 2024 года, заявил глава Европейского совета Шарль Мишель по итогам первого дня саммита. Вето на выделение средств наложил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

8:11

Минобороны России сообщило об уничтожении бронегруппы ВСУ на Купянском направлении. Расчеты САУ «Акация» ликвидировали также танк и две БМП, добавили в ведомстве.

8:06

Взрывы прогремели в Хмельницкой области Украины, власти заявили о работе систем ПВО, сообщило издание «Страна».

8:04

ВСУ ночью выпустили три дальнобойные ракеты в сторону Мариуполя — СЦКК ДНР

8:00

Здравствуйте, дорогие читатели! «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию событий 660-го дня специальной военной операции РФ на Украине.

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