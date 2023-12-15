Трижды спросил: «Можно я?» и бросил три гранаты. Украинский депутат ранил 26 коллег

Украинский депутат Сергей Батрин поругался с коллегами, ушел с заседания сельсовета, вернулся с тремя гранатами и взорвал их. Пострадали по меньшей мере 26 человек, шесть из них — в тяжелом состоянии. Один человек погиб. В реанимации оказался и сам Батрин — он даже не пытался покинуть помещение или укрыться от взрыва. Инцидент целиком попал на трансляцию заседания депутатов. Возбуждено уголовное дело о теракте.

В Закарпатской области Украины депутат взорвал гранаты во время заседания сельсовета, пострадали по меньшей мере 26 человек, шесть из них — в тяжелом состоянии. Один человек погиб. Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

Сообщение о ЧП поступило в 11.37, когда в здании Керецковского сельского совета Мукачевского района проходило заседание депутатов, которое транслировалось онлайн.

В небольшой комнате сидели депутаты сельсовета, а за столом разместился президиум. Депутаты что-то оживленно обсуждали, затем в кабинет вошел Батрин в черной одежде и встал у двери. Достав две гранаты, он обратился к присутствующим и три раза задал вопрос: «А можно я?».

Никто не обратил на него внимания, и тогда мужчина последовательно сорвал чеки трех гранат и одну за другой кинул на пол. Кто-то из присутствующих попытался отстраниться, закрыться руками. При этом сам депутат даже не пытался покинуть помещение или укрыться.

Раздались взрывы, депутаты закричали, помещение заволокло дымом.

«Я идти не могу!» — кричала одна из женщин.

«Скорую вызывайте!» — сказал мужчина.

Когда дым рассеялся, стало видно, что на полу лежат жертвы взрыва. На переднем плане мужчина поначалу шевелился, но затем упал. Подоспевшие люди пытались помочь пострадавшим.

Издание «Украинская правда» сообщает, что мужчина, устроивший взрыв, выжил. Его реанимируют врачи.

Между депутатами был спор

На сессии депутаты утверждали бюджет на 2024 год, сообщила «Политика страны».

«Батрин с ними с самого начала очень сильно спорил. Он требовал, чтобы депутаты отчитались за бюджет 2023 года, а потом принимали бюджет на 2024 год. В какой-то момент он вышел из зала и вернулся спустя 2 минуты 40 секунд», — сообщает издание.

При этом вместе с Батриным вышел еще один депутат. Батрин позвал его: «Идем со мной». Тот депутат в зал так и не вернулся. Вероятно, Батрин не хотел, чтобы он пострадал.

За несколько дней до подрыва Батрин опубликовал видео, в котором критиковал старосту общины за то, что в бюджете на 2024 год заложены деньги для директора коммунального предприятия, которое, по мнению депутата, работает плохо.

«За несколько минут до взрыва Батрин ссорился с коллегами, что нельзя во время войны выделять сельскому голове прибавку в 50% и ежемесячную премию в 100% от оклада. Именно этот вопрос вызвал возмущение Батрина, поскольку в предварительном голосовании он отказался признавать работу председателя сельсовета удовлетворительной», — пишет «Политика страны».

Бросивший гранаты — ветеран

СБУ расследует подрыв как теракт. Украинская полиция возбудила дело о незаконном обращении с оружием и боеприпасами.

«На месте происшествия работают все профильные службы, следственно-оперативная группа полиции, взрывотехники и криминалисты. Продолжаются первоочередные следственные действия», — сообщила украинская полиция.

Экс-советник офиса президента Алексей Арестович (включен в список террористов и экстремистов) написал в своем Telegram-канале, что по данным «требующим уточнения», Батрин служил в 128-й бригаде.

«Получил инвалидность, пробивал социальную помощь, в том числе и себе. Его не захотели слушать, он нашел способ привлечь к себе внимание», — сообщил Арестович.

По мнению политика, сейчас «необходима обязательная психологическая реабилитация всему обществу, особенно, бойцам Сил обороны».

«Политика страны» пишет, что Сергей Батрин — депутат Керецковского сельского совета от партии «Слуга народа» . На сайте Керецковской общины указано, что он входит в комиссию по законности и правопорядку. Батрин родился в 1969 году и жил в селе Кушница.