Почти 700 законов. Как Госдума изменила жизнь россиян в 2023 году Госдума подвела итоги осенней сессии на заключительном в 2023 году заседании

Депутаты Госдумы провели заключительное в 2023 году пленарное заседание и завершили осеннюю сессию. В уходящем году парламентарии приняли 694 закона. Какие именно и как они изменят жизнь россиян — в материале «Газеты.Ru».

Государственная дума РФ провела 15 декабря заключительное пленарное заседание осенней сессии. Всего в 2023 году депутаты нижней палаты парламента приняли 694 закона.

Законы о международных делах

Важнейшие «внешнеполитические» законы 2023 года — отзыв ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Этот шаг стал «запоздалым» ответом на решение США, не ратифицировавших ДВЗЯИ на протяжении 23 лет. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, решение об отзыве ратификации соответствует национальным интересам России.

Был также принят закон, согласно которому РФ не будет извещать генерального секретаря Совета Европы о введении или прекращении в стране чрезвычайного или военного положений. Президент России Владимир Путин внес в Госдуму соответствующий законопроект в начале августа, закон был принят в октябре. В нем также уточняется положение, предусматривающее проведение на территории «на военном положении» референдумов и выборов в органы госвласти и местного самоуправления.

В весеннюю сессию депутаты одобрили законопроекты, один из которых приостанавливает участие РФ в Договоре о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), а другой — денонсирует Договор об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ).

О школах и школьниках

В 2023 году депутаты Госдумы одобрили закон, запрещающий школьникам пользоваться мобильными телефонами на уроках.

«Ввести запрет на использование мобильных телефонов во время школьных уроков давно просят родители и учителя. Поправки повысят дисциплину, дети не будут отвлекаться на смартфоны», — говорил спикер ГД.

По его словам, «многие дети сегодня страдают настоящей зависимостью от мобильных телефонов и испытывают сложности с социальной коммуникацией». Использовать телефон на уроке нельзя будет и в образовательных целях. Исключением являются ситуации, угрожающие жизни и здоровью школьников. Компьютеров и «умных» досок этот закон не касается.

Кроме того, весной в законе об образовании была закреплена норма об обязательном привлечении школьников к общественно полезному труду. В осеннюю сессию депутаты приняли закон о возврате с 1 сентября 2024 года уроков труда в школы.

Также принят закон о защите детей от приобщения к курению табака и вейпов. Максимальные штрафы за продажу несовершеннолетним этих товаров достигают 600 тыс. рублей.

О мерах поддержки ветеранов СВО

В ходе весенней сессии депутаты одобрили закон, согласно которому статус ветерана и инвалида боевых действий распространяется на ополченцев, входивших в состав донбасского ополчения с 2014 года, а также на лиц, заключивших контракты с ЧВК.

Согласно другой законодательной новелле, дети участников СВО смогут воспользоваться льготами при поступлении в вузы и получат право на первоочередное зачисление в детские учреждения, дети погибших военнослужащих — право на внеочередное получение места в детсаду или школе.

Осужденные за преступления небольшой и средней тяжести, мобилизованные или заключившие контракт с ВС РФ, освобождаются от уголовной ответственности со дня увольнения со службы или получения награды. Закон не касается осужденных за тяжкие преступления.

В осеннюю сессию депутаты также приняли закон о бесплатной профессиональной подготовке инвалидов-участников СВО и о присвоении соцстатуса компаниям, принимающим на работу ветеранов спецоперации. Такие компании имеют право рассчитывать на господдержку.

Кроме того, ГД приняла закон о прекращении обязательств по договорам поручительства по кредитам, подписанным с участниками СВО, если они погибли или были ранены.

Закон о бюджете

Один из ключевых законов осенней сессии — закон о федеральном бюджете. Как заявил Вячеслав Володин, рост доходов государства позволит обеспечить «финансирование приоритетов», сообщала «Российская газета».

В их числе председатель Думы назвал поддержку участников специальной военной операции и членов их семей, оказание помощи беременным женщинам и многодетным семьям, а также развитие новых регионов, улучшение здравоохранения, образования, развитие инфраструктуры.

Ко второму чтению законопроект доработали и выделили дополнительные средства на развитие села, региональной дорожной и транспортной инфраструктуры, поддержку регионов. Поддержавшие проект бюджета думские фракции назвали его «бюджетом Победы». Его главный приоритет — реализация целей военной операции.

Законы о воинской службе

В весеннюю сессию депутаты одобрили поправки, согласно которым верхняя граница призывного возраста срочной службы в ВС РФ повышена с 27 до 30 лет — при сохранении нижней границы на уровне 18 лет. Новые правила вступят в силу с 1 января 2024 года.

Кроме того, депутаты запретили покидать страну гражданам, подлежащим призыву на военную службу, с момента направления им повестки. Выезд из страны закрыли призывникам со дня размещения повестки в реестре.

О реабилитации и пробации

Госдума также приняла закон о комплексной системе реабилитации инвалидов. Он предусматривает создание национальной системы восстановления для людей с ограниченными возможностями здоровья. Володин подчеркнул, что законопроект должен улучшить жизнь почти 11 млн человек с ограниченными возможностями и более 730 тыс. детей с инвалидностью.

«Люди с ограниченными возможностями здоровья смогут восстановить утраченные навыки, приобрести новые, адаптироваться в быту, учиться, трудиться, заняться спортом, организовать свой досуг, наладить семейную жизнь», — сказал спикер.

В феврале Госдума приняла базовый закон «О пробации», предполагающий введение в России института социальной адаптации осужденных за уголовные преступления.

«Целями пробации являются коррекция социального поведения, ресоциализация, социальная адаптация и социальная реабилитация лиц, в отношении которых применяется пробация, предупреждение совершения ими новых преступлений», — отмечалось в пояснительной записке к документу.

О смене пола и запрете пропаганды ЛГБТ*

В 2023 году был принят закон о запрете смены пола. Он запретил медицинские вмешательства и лекарства, направленные на смену пола человека.

Запрет не касается случаев, связанных с лечением врожденных аномалий и пороков развития, а также генетических и эндокринных заболеваний у детей. Кроме того, транссексуалы не смогут усыновлять и опекать детей, а смена пола мужем или женой будет являться основанием для развода.

В ноябре Госдума приняла закон о полном запрете пропаганды «нетрадиционных сексуальных отношений, педофилии и смены пола». Поправки ужесточают действующее законодательство, запрещающее пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений только среди детей и подростков.

Закон позволит защитить будущее России «от тьмы, распространяемой США и европейскими государствами», — писал соавтор законопроекта Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

Закон также запрещает распространение среди подростков информации, «способной вызвать желание сменить пол».

За «пропаганду ЛГБТ» накажут штрафом: до 400 тыс. рублей для граждан и до 5 млн рублей для юрлиц (или приостановление деятельности на 90 суток). За пропаганду педофилии оштрафуют на сумму до 800 тыс. рублей для физлиц. Распространение среди несовершеннолетних пропаганды «нетрадиционных сексуальных отношений» или смены пола будет грозить штрафом до 200 тыс. рублей. Иностранцев-нарушителей будут выдворять из страны.

В ноябре Верховный суд РФ удовлетворил иск Минюста и запретил деятельность «Международного общественного движения ЛГБТ», признав его экстремистским. Что это за движение, кто в нем состоит и как оно устроено, суд и Минюст не уточняли.

О нацистах, изменниках, росгвардейцах и славе

В ходе весенней сессии Госдума расширила перечень экстремистских материалов, распространение которых повлечет административную ответственность. В список внесли труды лидеров НСДАП, итальянской Фашистской партии, выступления и изображения лидеров организаций, признанных преступными в ходе Нюрнбергского процесса.

Депутаты также установили новый день воинской славы — 12 мая, День победного завершения советскими войсками Крымской наступательной операции в 1944 году.

Переименован День окончания Второй мировой войны — праздник 3 сентября стал Днем Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны. Наконец, 21 ноября депутаты установили День воинской присяги.

Госдума также приняла закон, ужесточающий наказание за госизмену. За шпионаж, выдачу иностранцам сведений, составляющих гостайну, переход на сторону противника могут назначить наказание в виде пожизненного заключения (вместо 20 лет лишения свободы). За терроризм увеличен максимальный срок — до 20 лет (вместо 15 лет). За акт международного терроризма наказание также будет пожизненным, а за диверсии можно получить 20 лет лишения свободы.

Госдума одобрила законопроект, разрешающий Росгвардии иметь на вооружении тяжелую бронетехнику. Такое право получит в том числе спецназ «Ахмат», принимающий участие в СВО, и другие подразделения ведомства.

Согласно закону, росгвардейцы смогут применять танки и бронемашины для освобождения заложников, обеспечения безопасности при массовых беспорядках, подавления сопротивления вооруженных лиц, пресечения движения дронов.

Об иноагентах

Государственная дума усилила контроль исполнения законодательства об иностранных агентах. По новому закону можно проводить внеплановые проверки как самих иноагентов, так и взаимодействующих с ними лиц.

Введен официальный запрет на господдержку иноагентов, в том числе при занятиях творчеством.

За невыполнение устранения нарушений законодательства об иноагентах установлены крупные штрафы. Кроме того, за участие в деятельности незарегистрированных в РФ иностранных НПО россияне будут штрафоваться на сумму до 100 тыс. рублей, а за повторное нарушение лишатся свободы на срок до двух лет (за организацию НПО — до трех лет).

О русском языке

Принят депутатами и закон о защите русского языка от засилья иностранных слов. Теперь государственные служащие не могут использовать иностранные слова и выражения, кроме не имеющих аналогов в русском языке.

О грибах и женьшене

До девяти лет лишения свободы со штрафом 3 млн рублей по новому закону грозит за уничтожение, незаконный сбор и оборот особо ценных растений и грибов, занесенных в Красную книгу или охраняемых международными договорами.

В пресс-службе Минприроды России сообщили «РГ», что в перечень включены женьшень настоящий, родиола розовая (за исключением популяций в Алтайском и Красноярском краях, Туве и Магаданской области), а также один вид грибов — рядовка мацутакэ.

«В криминальных сводках чаще фигурирует женьшень, цена которого на черном рынке может составлять несколько тысяч рублей за грамм. Это растение относится к стратегически важным ресурсам страны, за его контрабанду предусматривается уголовное наказание. Приговоры с реальными сроками контрабандистам выносились уже не раз», — отмечалось в публикации.