Военная операция на Украине, день 654-й

08:35

В Киеве существует угроза затопления метро, которое используется в том числе и как бомбоубежище. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что кабмин намерен собрать комиссию по этой ситуации, пишет «Страна.Ua».

«Из-за действий или бездействия городских властей возникла угроза затопления и разрушения тоннелей «синей» ветки столичного метро. Это будет оказывать непосредственное влияние на безопасность киевлян», — заявил Шмыгаль.