Военная операция на Украине, день 654-й

В подконтрольном ВСУ Херсоне поврежден объект критической инфраструктуры, сообщил назначенный Киевом глава областной военной администрации Александр Прокудин в Telegram-канале.
❗️Новый опрос Pew Research Center показал, что 31% американцев выступают за уменьшение помощи Украине, только 18% хотят ее увеличить.
США перестали считать украинский конфликт вопросом собственной национальной безопасности, а Украину — особенной. Об этом заявил старший научный сотрудник исследовательского Института мировой экономики Петерсена Якоб Киркегор в разговоре с Financial Times.
Британская газета The Times пишет, что артиллеристы 47-й бригады ВСУ столкнулись с нехваткой боеприпасов. Украинские военнослужащие сообщили журналистам, что летом у них было в десять раз больше снарядов, чем сейчас. Кроме этого, им поставляют боеприпасы с дефектами.
В Киеве начался демонтаж памятника красному командиру времен Гражданской войны Николаю Щорсу, который установили в честь 300-летия воссоединения Украины и России, сообщает киевская администрация в Telegram-канале. Теперь он будет храниться в киевском музее авиации.
В Киеве существует угроза затопления метро, которое используется в том числе и как бомбоубежище. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что кабмин намерен собрать комиссию по этой ситуации, пишет «Страна.Ua».
«Из-за действий или бездействия городских властей возникла угроза затопления и разрушения тоннелей «синей» ветки столичного метро. Это будет оказывать непосредственное влияние на безопасность киевлян», — заявил Шмыгаль.
Вертолеты Ка-52 уничтожили замаскированные позиции ВСУ под Купянском, а расчет самоходной артиллерийской установки «Мста-С» — пункт временной дислокации украинцев, сообщает РИА Новости со ссылкой на МО РФ.
ВСУ не могут планировать свои действия на фронте из-за неопределенности по поводу финансовой поддержки со стороны США. Об этом завил аналитик Центра стратегических и международных исследований Макс Бергманн в беседе с газетой New York Times.
❗️Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби считает, что нет никакого прогресса в вопросе выделения Украине финансовой помощи со стороны США — ТАСС.
На Украине проходят рейды в тренажерных залах. Там сотрудники военкоматов ищут уклонистов. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что мобилизация в стране будет проходить сложно. Власти хотят разработать новый подход к набору военнослужащих, пишет «Страна.ua».
Российские военные направили свой дрон на беспилотник ВСУ, известный под названием «Баба Яга», и с помощью воздушного тарана сбили его, сообщает ТАСС. Таким же способом уничтожили и разведывательный беспилотник, который вел наблюдение за российскими позициями.