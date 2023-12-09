«Под дулами автоматов выгнали на улицу». Украинские военкомы ворвались в санаторий в Закарпатье Страна.ua: украинские военные ворвались в оздоровительный комплекс в Закарпатье

Военные с автоматами ворвались в санаторий в украинском Закарпатье для раздачи повесток. Несколько человек увезли в неизвестном направлении, к директору и адвокату комплекса применили силу. Ранее рейды с вручением повесток прошли в украинских спортзалах. В военкомате назвали действия сотрудников законными, а в офисе президента Украины упрекнули граждан в нежелании «вкладываться в защиту страны».

В селе Косонь Закарпатской области Украины десятки военных в балаклавах и с автоматами ворвались в оздоровительный комплекс «Косино» для раздачи повесток, сообщает украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на заявление администрации санатория. Инцидент произошел 7 декабря.

«Под дулами автоматов выгнали на улицу из саун и процедурных кабинетов всех посетителей, в том числе детей, женщин и пожилых людей», — говорится в сообщении.

По заявлению администрации, ворвавшиеся применили физическую силу к директору комплекса, который попросил у них удостоверения, и нанесли телесные повреждения адвокату. Несколько человек увезли в неизвестном направлении. Как утверждают представители комплекса, акцию организовали главы Закарпатского и Ужгородского территориальных центров комплектации (ТЦК, обозначение военкомата на Украине).

Как сообщила «Страна.ua», руководство санатория уже пожаловалась на военкомов в полицию, Службу безопасности Украины (СБУ), Государственное бюро расследований (ГБР). Их обвинили в превышении полномочий, нанесении телесных повреждений и похищении людей.

В администрации подчеркнули, что аналогичные рейды в последнее время проводились в санаториях и спортивных заведениях Ужгородского, Хустского, Мукачевского, Свалявского и Береговского районов Закарпатья.

«Во всех случаях отслеживается хамское, грубое и пренебрежительное поведение к гражданам Украины, как к мужчинам, так и к женщинам и детям <...> Закарпатцы не скот! Не позволим такого отношения к себе», — добавили представители комплекса.

Облавы в спортзалах

8 декабря украинское издание «Вести.ua» написало, что сотрудники военкоматов начали искать уклоняющихся от призыва молодых людей в спортзалах. Первые рейды военкомов в тренажерные залы прошли в Ужгороде в начале недели. После этого также появлялись сообщения о вручении повесток уклонистам в спортзалах Киева, Львова, Мукачева и Хуста.

ТЦК Ужгорода прокомментировал ситуацию, заявив, что действия военкомов полностью соответствуют украинскому законодательству.

«По нашему мнению, те мужчины призывного возраста, которые намеренно уклоняются от военной службы, занимаются в спортзалах или развлекаются на базах отдыха, не имеют привилегии по сравнению с военнослужащими ВС, которые в сложных условиях держат оборону и бьют врага», — заявили в ТЦК.

«Мобилизация будет сложной»

9 декабря советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк отметил, что мобилизация в стране будет проходить сложно. Так он прокомментировал вручение повесток в тренажерных залах.

«Мобилизация будет сложной. Вы хотите жить в свободном государстве, но при этом не хотите вкладываться в защиту страны», — отметил Подоляк.

Военное положение действует на Украине с февраля 2022 года, тогда же президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о всеобщей мобилизации граждан, по которому мужчинам в возрасте с 18 до 60 лет нельзя выезжать из страны. 1 октября на Украине вступило в силу требование о постановке на воинский учет женщин, имеющих медицинское или фармацевтическое образование.

Венгрия недовольна

Закарпатская область Украины, где проходят рейды военкомов, до 1920-го года было частью Венгрии. В 2018 году газета Magyar Hang со ссылкой на исследование Закарпатского венгерского института имени Ференца Ракоци II и Национального института политических исследований сообщила, что на территории украинского субъекта проживают около 131 тыс. венгров.

После начала боевых действий на Украине Будапешт неоднократно высказывал претензии к Киеву из-за нарушения прав закарпатских венгров. Так, еще в январе глава МИД Венгрии Петер Сийярто обвинил украинские власти в жестокости по отношению к национальному меньшинству – за несколько дней до этого издание Pesti Sracok сообщало «принудительной мобилизации» в Закарпатье.

8 ноября президент Венгрии Каталин Новак заявила, что Будапешт не будет продолжать поддержку Украины, если Киев не обеспечит защиту прав венгерского населения. Кроме того, нарушение прав нацменьшинств – одна из причин, по которым Венгрия выступает против вступления Украины в Европейский союз. При этом рейды в спортзалах и санаториях Закарпатья венгерские власти на данный момент не комментировали.