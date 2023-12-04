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Политика

Путин проводит встречу с СПЧ

Встреча Путина с Советом по правам человека — онлайн

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Павел Бедняков/РИА Новости
Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит заседание Совета по правам человека. По словам главы СПЧ Валерия Фадеева, на встрече обсудят спецоперацию, образование, миграцию и некоммерческие организации. За три дня до встречи президент обновил состав Совета. Правозащитница Ева Меркачева заявила «Газете.Ru», что планирует обратиться к Путину с вопросом по «тюремной теме».
Трансляция
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20:55

РФ готова к сотрудничеству с заинтересованными сторонами в деле защиты прав человека, хоть и вышла из ряда международных институтов этой сферы, заявил Путин.

20:53

Российский лидер укорил международные институты в сфере прав человека за «позорный конкурс русофобов».

20:52

Путин заявил о деградации международной системы прав человека. Ее институты, по его словам, ангажированы Западом.

20:50

Президент России поддержал участие СПЧ в подготовке нового единого учебника по обществознанию.

20:47

Путин назвал поддержку бойцов спецоперации одним из главных вопросов СПЧ.

20:45

Путин назвал плановой ротацию в Совете по правам человека и пожелал новым членам СПЧ успехов.

20:43

Владимир Путин начал ежегодное заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

11.45

Член СПЧ Ева Меркачева рассказала «Газете.Ru», что на встрече с президентом планирует задать вопрос, связанный с «тюремной темой»:

«Моя тема — это все, что связано с заключением под стражу, с огромными сроками, это следствие, суды, тюремное население»

10.40

За несколько дней до встречи, 1 декабря, глава государства изменил состав СПЧ. В совет вошли глава благотворительного фонда «Банк еды «Русь» Юлиа Назарова и правозащитник Александр Ионов. Кроме того, должности получили руководители нескольких некоммерческих организаций (НКО) и другие специалисты.

Адвокаты Шота Горгадзе и Генри Резник, бывший помощник генерала Лебедя Александр Мукомолов, юрист Мара Полякова, журналист Александр Никитский и экс-министр экономики Евгений Ясин были исключены из состава совета.

10.31

4 декабря президент России Владимир Путин проведет заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). Мероприятие пройдет в режиме видеоконференции. По словам главы совета Валерия Фадеева, в беседе с главой государства правозащитники намерены затронуть темы, касающиеся военной операции на Украине, образования, миграции и некоммерческих организаций.

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