Путин проводит встречу с СПЧ

10.40

За несколько дней до встречи, 1 декабря, глава государства изменил состав СПЧ. В совет вошли глава благотворительного фонда «Банк еды «Русь» Юлиа Назарова и правозащитник Александр Ионов. Кроме того, должности получили руководители нескольких некоммерческих организаций (НКО) и другие специалисты.

Адвокаты Шота Горгадзе и Генри Резник, бывший помощник генерала Лебедя Александр Мукомолов, юрист Мара Полякова, журналист Александр Никитский и экс-министр экономики Евгений Ясин были исключены из состава совета.