Путин проводит встречу с СПЧ

РФ готова к сотрудничеству с заинтересованными сторонами в деле защиты прав человека, хоть и вышла из ряда международных институтов этой сферы, заявил Путин.
Российский лидер укорил международные институты в сфере прав человека за «позорный конкурс русофобов».
Путин заявил о деградации международной системы прав человека. Ее институты, по его словам, ангажированы Западом.
Президент России поддержал участие СПЧ в подготовке нового единого учебника по обществознанию.
Владимир Путин начал ежегодное заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека.
Член СПЧ Ева Меркачева рассказала «Газете.Ru», что на встрече с президентом планирует задать вопрос, связанный с «тюремной темой»:
«Моя тема — это все, что связано с заключением под стражу, с огромными сроками, это следствие, суды, тюремное население»
За несколько дней до встречи, 1 декабря, глава государства изменил состав СПЧ. В совет вошли глава благотворительного фонда «Банк еды «Русь» Юлиа Назарова и правозащитник Александр Ионов. Кроме того, должности получили руководители нескольких некоммерческих организаций (НКО) и другие специалисты.
Адвокаты Шота Горгадзе и Генри Резник, бывший помощник генерала Лебедя Александр Мукомолов, юрист Мара Полякова, журналист Александр Никитский и экс-министр экономики Евгений Ясин были исключены из состава совета.
4 декабря президент России Владимир Путин проведет заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). Мероприятие пройдет в режиме видеоконференции. По словам главы совета Валерия Фадеева, в беседе с главой государства правозащитники намерены затронуть темы, касающиеся военной операции на Украине, образования, миграции и некоммерческих организаций.