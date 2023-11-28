Путин выступает на Всемирном русском народном соборе. Онлайн

Преодолеть сложнейшие демографические вызовы невозможно только с помощью выплат - это далеко не все, гораздо важнее жизненные ориентиры, сообщил Путин. По его словам, для всех народов страны должна стать нормой многодетность.
«Русским» может считаться не только тот, кто родился русским по национальности, но и кто разделает историческую и культурные идентичности, указал Путин.
Россия - это большая многоликая страна, и в нашем многообразии наша сила, заявил Путин. Именно Россия и русский мир «как ни раз бывало в истории» сейчас преграждают путь тем, кто «претендует на мировое господство». Россия сражается не только за свою свободу, но и за «свободу всего мира». Диктатура одного гегемона сейчас «дряхлеет» и «просто опасна для окружающих».
Россия расценивает любое вмешательство извне в свои дела как агрессию и соответствующе на это отреагирует, указал Путин. В СВО Россия сражается за свободу всего мира, тогда как диктатура гегемона дряхлеет.
Быть русским, это прежде всего огромная ответственность за сбережение России, сообщил Путин. Сегодня практически официальной идеологией «западных элит» стали «русофобия и другие формы расизма с неонацизмом». Это направлено не только против русских, но и против всех народов РФ.
Путин отметил, что Россия ведет битву за суверенитет и справедливость, происходящее носит национально-освободительный характер, мы «отстаиваем безопасность и благополучие нашего народа». Западу не нужная единая Россия, он хочет расчленить и разграбить ее, считает президент.
Путин начал выступление с того, что поблагодарил Всемирный народный собор за поддержку и укрепление государственности, а также участников СВО. По словам президента, многие участники собора поддерживают военную операцию. Воины СВО, как подчеркнул Путин, защищают подлинную свободу.
Владимир Путин будет участвовать в заседании онлайн — впервые за четыре года. В последний раз президент присутствовал на заседании в 2018 году, а в последующие годы отправлял участникам приветственные телеграммы.
Всемирный русский народный собор — российский общественный форум, существующий с 1993 года, проходит почти ежегодно. Его глава — патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
В этом году собору исполняется 30 лет.
Ректор Российского православного университета Александр Щипков заявил, что именно на этом форуме впервые была озвучена идея русского мира. Также на соборе впервые прозвучал тезис о том, что «Россия — это страна цивилизация».
Тема заседания — «Настоящее и будущее русского мира».
В мероприятии примут участие патриарх Московский и всея Руси Кирилл, представители РПЦ и других религиозных организаций, чиновники, общественные деятели, а также деятели науки и культуры.
Организаторы перед стартом мероприятия заверили, что оно «займет в истории России исключительное место».