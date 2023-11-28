Путин выступает на Всемирном русском народном соборе. Онлайн

16:31

Тема заседания — «Настоящее и будущее русского мира».

В мероприятии примут участие патриарх Московский и всея Руси Кирилл, представители РПЦ и других религиозных организаций, чиновники, общественные деятели, а также деятели науки и культуры.

Организаторы перед стартом мероприятия заверили, что оно «займет в истории России исключительное место».