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Политика

Путин выступает на Всемирном русском народном соборе. Онлайн

Онлайн-трансляция Всемирного русского народного собора с участием Путина

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Президент РФ Владимир Путин

Президент РФ Владимир Путин

Павел Бедняков/РИА Новости
Президент России Владимир Путин в формате видеоконференции выступает на заседании Всемирного русского народного собора, который отмечает 30-летие со дня образования. Тема форума — «Настоящее и будущее русского мира». Президент участвует в заседании собора впервые за четыре года. Мероприятие возглавил патриарх Кирилл. «Газета.Ru» ведет трансляцию выступления.
Трансляция
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16:48

Преодолеть сложнейшие демографические вызовы невозможно только с помощью выплат - это далеко не все, гораздо важнее жизненные ориентиры, сообщил Путин. По его словам, для всех народов страны должна стать нормой многодетность.

16:47

«Русским» может считаться не только тот, кто родился русским по национальности, но и кто разделает историческую и культурные идентичности, указал Путин.

16:46

Россия - это большая многоликая страна, и в нашем многообразии наша сила, заявил Путин. Именно Россия и русский мир «как ни раз бывало в истории» сейчас преграждают путь тем, кто «претендует на мировое господство». Россия сражается не только за свою свободу, но и за «свободу всего мира». Диктатура одного гегемона сейчас «дряхлеет» и «просто опасна для окружающих».

16:46

В России сложились «уникальные отношения» между Церковью и государством, считает Путин.

16:43

Россия расценивает любое вмешательство извне в свои дела как агрессию и соответствующе на это отреагирует, указал Путин. В СВО Россия сражается за свободу всего мира, тогда как диктатура гегемона дряхлеет.

16:40

Быть русским, это прежде всего огромная ответственность за сбережение России, сообщил Путин. Сегодня практически официальной идеологией «западных элит» стали «русофобия и другие формы расизма с неонацизмом». Это направлено не только против русских, но и против всех народов РФ.

16:37

«Мы никому не позволим делить Россию, которая у нас одна», - подчеркнул Путин.

16:35

Путин отметил, что Россия ведет битву за суверенитет и справедливость, происходящее носит национально-освободительный характер, мы «отстаиваем безопасность и благополучие нашего народа». Западу не нужная единая Россия, он хочет расчленить и разграбить ее, считает президент.

16:31

Президент объявил минуту молчания в память о погибших на СВО.

16:31

Путин начал выступление с того, что поблагодарил Всемирный народный собор за поддержку и укрепление государственности, а также участников СВО. По словам президента, многие участники собора поддерживают военную операцию. Воины СВО, как подчеркнул Путин, защищают подлинную свободу.

16:31

Владимир Путин будет участвовать в заседании онлайн — впервые за четыре года. В последний раз президент присутствовал на заседании в 2018 году, а в последующие годы отправлял участникам приветственные телеграммы.

16:31

Всемирный русский народный собор — российский общественный форум, существующий с 1993 года, проходит почти ежегодно. Его глава — патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

В этом году собору исполняется 30 лет.

Ректор Российского православного университета Александр Щипков заявил, что именно на этом форуме впервые была озвучена идея русского мира. Также на соборе впервые прозвучал тезис о том, что «Россия — это страна цивилизация».

16:31

Тема заседания — «Настоящее и будущее русского мира».

В мероприятии примут участие патриарх Московский и всея Руси Кирилл, представители РПЦ и других религиозных организаций, чиновники, общественные деятели, а также деятели науки и культуры.

Организаторы перед стартом мероприятия заверили, что оно «займет в истории России исключительное место».

16:30

Здравствуйте, дорогие читатели! «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию заседания Всемирного русского народного собора, на котором в формате видеоконференции выступит президент России Владимир Путин.

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