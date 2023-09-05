На подлете к Москве сбиты три беспилотника. Военная операция на Украине, день 559-й

⚡️Суд в Германии признал незаконными обыски в мюнхенском адвокатском бюро, которое представляет интересы Алишера Усманова, сообщила газета Die Zeit. Прокуратура подозревала юристов в нарушении санкций за получение аванса за свои услуги. Обыски прошли в феврале, после чего адвокаты подали в суд и выиграли.
В Земельном суде Франкфурта-на-Майне назвали доводы прокуратуры «смутными подозрениями» и «голословными предположениями», а сам обыск — «серьезным посягательством на фундаментальные права». Пресс-служба Усманова приветствовала решение, назвав его шагом к восстановлению справедливости.
⚡️ В Калужской, Московской (Истринский район) и Тверской областях пресечена попытка атаки украинских БПЛА самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В Подмосковье поврежден бытовой объект.
В московских аэропортах задержаны или отменены 40 рейсов.