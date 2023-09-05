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Политика

На подлете к Москве сбиты три беспилотника. Военная операция на Украине, день 559-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 559-й день

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Константин Михальчевский/РИА Новости
В Подмосковье, Калужской и Тверской областях сбили три беспилотника, сообщило Минобороны РФ. Уголовное дело возбуждено в отношении руководства фонда госимущества Украины, который возглавляет новый глава минобороны Рустем Умеров. Киев не пойдет на уступки по возобновлению зерновой сделки, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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9:10

8:55

8:35

8:25

❗️ Курс доллара в ходе торгов на Мосбирже превысил 97 рублей впервые с 16 августа.

8:20

8:10

⚡️Суд в Германии признал незаконными обыски в мюнхенском адвокатском бюро, которое представляет интересы Алишера Усманова, сообщила газета Die Zeit. Прокуратура подозревала юристов в нарушении санкций за получение аванса за свои услуги. Обыски прошли в феврале, после чего адвокаты подали в суд и выиграли.

В Земельном суде Франкфурта-на-Майне назвали доводы прокуратуры «смутными подозрениями» и «голословными предположениями», а сам обыск — «серьезным посягательством на фундаментальные права». Пресс-служба Усманова приветствовала решение, назвав его шагом к восстановлению справедливости.

8:05

⚡️ В Калужской, Московской (Истринский район) и Тверской областях пресечена попытка атаки украинских БПЛА самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В Подмосковье поврежден бытовой объект.

В московских аэропортах задержаны или отменены 40 рейсов.

8:00

Доброе утро, дорогие читатели! «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию специальной военной операции ВС РФ на Украине.

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