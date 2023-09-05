«Непобедимый» британский танк Challenger 2 впервые за 30 лет уничтожен в бою на Украине

СМИ сообщили о ликвидации танка Challenger 2 на Украине. По предварительным данным, это произошло в районе села Работино в Запорожской области. С момента начала эксплуатации боевой машины в 1994 году «главный танк Британии» ни разу не был уничтожен в боях.

Британский танк Challenger 2 уничтожен в бою на Украине, сообщило издание Guardian со ссылкой на распространившееся в социальных сетях видео.

На кадрах видно, что боевая машина окутана густым черным дымом, причина возгорания неизвестна. По данным СМИ, танк принадлежал 82-й десантно-штурмовой бригаде ВСУ.

Как пишет Guardian, инцидент произошел в понедельник, 4 сентября, предположительно — на Запорожском направлении боевых действий в районе села Работино. По предварительным данным, экипаж танка выжил.

Об уничтожении Challenger 2 также сообщило издание Forbes. По его информации, боевая машина была атакована на дороге, вдали от укрытий.

«Если потеря Challenger 2 аналогична предыдущим потерям танков Leopard 2 немецкого производства, стоящим на вооружении Украины, вполне возможно, что бывший британский танк подорвался на мине или был обездвижен артиллерией, а затем начиненные взрывчаткой дроны его добили», – говорится в материале.

Кроме того, кадры уничтожения танка распространил председатель движения «Мы вместе с Россией» Запорожской области Владимир Рогов. По его словам, боевая машина «была сожжена в боях под Работино на Ореховском направлении Запорожского фронта».

Challenger 2 на Украине

Власти Великобритании официально объявили о планах передать ВСУ 14 танков Challenger 2 в январе 2023 года. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков тогда заявил, что поставки «неспособны изменить ситуацию на месте» и «доставят больше бед Украине».

В марте танкисты ВСУ завершили обучение управлению Challenger 2, тогда же Минобороны Украины сообщило о получении бронемашин, а в мае информацию о передаче всех обещанных танков подтвердило британское оборонное ведомство.

Издание The Sun в начале года проинформировало, что МО Британии в связи с передачей танков якобы разрабатывает план экстренных действий, чтобы предотвратить попадание Challenger 2 и секретных технологий их изготовления в руки ВС РФ.

В июле 2023 года российское информационное агентство РИА Новости со ссылкой на источник в Минобороны РФ сообщало об ударе по Академии сухопутных войск во Львове, где базировались британские танки, однако информации о состоянии бронемашин не поступало.

Главный танк Британии

Challenger 2 – основной танк Вооруженных сил Великобритании, модернизированная версия первой модели Challenger, которая производилась в 80-х годах. Он оснащен нарезной 120-мм пушкой, что отличает бронемашину от других танков альянса НАТО — это означает, что боеприпасы от других западных танков, которые могут быть поставлены Украине, не будут подходить к британским машинам.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

Бронемашина производилась с 1993 по 2009 год и использовалась в боевых действиях в Ираке и Косово. Эксплуатация модели британской армией запланирована до 2035 года, по данным Минобороны страны, в настоящее время на вооружении страны осталось 213 Challenger 2.

Согласно статье Guardian, Challenger 2 с момента первого применения в 1994 году был потерян лишь единожды — в 2003 году в результате дружественного огня в Ираке.

Ликвидация танка на Украине стала первым за почти 30 лет уничтожением бронемашины непосредственно в ходе боевых действий.

По версии издания, такой «рекорд» объясняется относительно небольшим количеством произведенных танков и их нечастым развертыванием.