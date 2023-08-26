Дрон сбит в небе над Истрой. Военная операция на Украине, день 549-й

Судьба бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, ныне находящегося в тюрьме, должна стать сигналом для власти Украины, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев в Telegram-канале.
Украинские войска ночью обстреляли Донецк и Ясиноватский район, в том числе кассетными боеприпасами, сообщили в ДНР.
Член палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор Грин призвала провести расследование коррупционной деятельности на Украине президента Джо Байдена и его сына Хантера.
«Мы должны провести расследование по импичменту, как только конгресс соберется вновь в сентябре», — написала она в соцсети Х.
Поводом послужило интервью телеканалу Fox News бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина, который утверждал, что Джо Байден, будучи вице-президентом в администрации Барака Обамы, заплатил $1 млрд за его увольнение. Шокин вел расследование в отношении нефтегазовой компании «Бурисма», в правление которой входил Хантер Байден.
Европейские чиновники считают, что президент США Джо Байден попытается подтолкнуть Украину к переговорам с Россией при отсутствии значительного прогресса на поле боя, пишет Bloomberg.
Россия полностью владеет информацией о ситуации в подконтрольном Киеву городе Запорожье, сообщил в интервью РИА Новости врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.
«У нас практически полное понимание есть, включая и цены, и выплаты на автовокзалах, в больницах и везде. То есть мы владеем полностью ситуацией, которая находится сегодня в Запорожье, в силу того, что очень большое количество людей, которые у нас находятся в контакте с людьми, которые живут сегодня на оккупированной украинским режимом территории», — заявил Балицкий.
Российские военнослужащие отразили семь атак украинских штурмовых отрядов на краснолиманском направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук.
Серия взрывов раздалась ночью в контролируемых украинскими силами районах Запорожской области. Об этом сообщил телеканал ТСН.
Мужчина получил ранение в результате взрыва неустановленного взрывоопасного предмета в населенном пункте Красная Поляна в ДНР, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
Цель украинских ударов беспилотниками по Москве — поднятие духа населения на фоне медленного контрнаступления, пишет The New York Times. В США ожидают, что Украина продолжит атаки.
Пострадавших в результате ночной атаки беспилотников нет, написал мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram-канале.
⚡️ Ночью российские средства ПВО сбили беспилотник над Истринским районом Подмосковья — Минобороны РФ.