Дрон сбит в небе над Истрой. Военная операция на Украине, день 549-й

09:03

Член палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор Грин призвала провести расследование коррупционной деятельности на Украине президента Джо Байдена и его сына Хантера.

«Мы должны провести расследование по импичменту, как только конгресс соберется вновь в сентябре», — написала она в соцсети Х.

Поводом послужило интервью телеканалу Fox News бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина, который утверждал, что Джо Байден, будучи вице-президентом в администрации Барака Обамы, заплатил $1 млрд за его увольнение. Шокин вел расследование в отношении нефтегазовой компании «Бурисма», в правление которой входил Хантер Байден.