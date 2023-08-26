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Политика

Дрон сбит в небе над Истрой. Военная операция на Украине, день 549-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 549-й день

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Евгений Биятов/РИА Новости
Ночью в Истринском районе Подмосковья уничтожили беспилотник. The New York Times утверждает, что атаки дронами по территории РФ ведутся для поднятия духа украинцев на фоне медленного контрнаступления. Врио главы Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что Россия знает все о ситуации в городе Запорожье. В ДНР заявили, что ВСУ за сутки 63 раза обстреляли населенные пункты региона. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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09:26

Судьба бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, ныне находящегося в тюрьме, должна стать сигналом для власти Украины, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев в Telegram-канале.

09:12

Украинские войска ночью обстреляли Донецк и Ясиноватский район, в том числе кассетными боеприпасами, сообщили в ДНР.

09:03

Член палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор Грин призвала провести расследование коррупционной деятельности на Украине президента Джо Байдена и его сына Хантера.

«Мы должны провести расследование по импичменту, как только конгресс соберется вновь в сентябре», — написала она в соцсети Х.

Поводом послужило интервью телеканалу Fox News бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина, который утверждал, что Джо Байден, будучи вице-президентом в администрации Барака Обамы, заплатил $1 млрд за его увольнение. Шокин вел расследование в отношении нефтегазовой компании «Бурисма», в правление которой входил Хантер Байден.

08:53

08:47

Европейские чиновники считают, что президент США Джо Байден попытается подтолкнуть Украину к переговорам с Россией при отсутствии значительного прогресса на поле боя, пишет Bloomberg.

08:40

Россия полностью владеет информацией о ситуации в подконтрольном Киеву городе Запорожье, сообщил в интервью РИА Новости врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

«У нас практически полное понимание есть, включая и цены, и выплаты на автовокзалах, в больницах и везде. То есть мы владеем полностью ситуацией, которая находится сегодня в Запорожье, в силу того, что очень большое количество людей, которые у нас находятся в контакте с людьми, которые живут сегодня на оккупированной украинским режимом территории», — заявил Балицкий.

08:38

Российские военнослужащие отразили семь атак украинских штурмовых отрядов на краснолиманском направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук.

08:34

Серия взрывов раздалась ночью в контролируемых украинскими силами районах Запорожской области. Об этом сообщил телеканал ТСН.

08:32

Мужчина получил ранение в результате взрыва неустановленного взрывоопасного предмета в населенном пункте Красная Поляна в ДНР, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

08:30

Цель украинских ударов беспилотниками по Москве — поднятие духа населения на фоне медленного контрнаступления, пишет The New York Times. В США ожидают, что Украина продолжит атаки.

08:21

Пострадавших в результате ночной атаки беспилотников нет, написал мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram-канале.

08:13

⚡️ Ночью российские средства ПВО сбили беспилотник над Истринским районом Подмосковья — Минобороны РФ.

08:05

ВСУ за сутки 63 раза обстреляли населенные пункты ДНР, два человека погибли, сообщает ТАСС.

08:00

Здравствуйте, дорогие читатели! «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию по событиям 549-го дня специальной военной операции РФ на Украине.

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