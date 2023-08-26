При столкновении двух L-39 на Украине погиб «призрак Киева». Он собирался сесть за штурвал F-16

При выполнении боевого задания в Житомирской области Украины столкнулись два военных самолета L-39. Одним из погибших летчиков оказался известный «призрак Киева» и единственный в ВВС страны пилот с официальным позывным. В интервью западным СМИ он неоднократно просил предоставить Украине F-16 и сам готовился сесть за штурвал истребителя.

При столкновении двух украинских военных самолетов L-39 Albatros под Житомиром погибли три пилота, сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований страны (ГБР).

«Во время выполнения боевого задания в небе вблизи Житомира столкнулись два учебно-боевых самолета L-39. Инцидент произошел 25 августа 2023 года», — заявили в ведомстве.

После авиакатастрофы следователи завели уголовное дело. В рамках расследования в том числе проверят, соблюдали ли пилоты правила выполнения полетов. Специалисты изучат техническое состояние самолетов, проведут диагностику черных ящиков.

По предварительным данным, столкновение произошло из-за нарушения правил полетов и подготовки к ним (ст. 416 УК Украины). Максимально предусмотренное наказание по ней — лишение свободы на срок до 15 лет.

Гибель «призрака Киева»

До официального сообщения ГБР об инциденте написало украинское издание «Апостроф» со ссылкой на публикации в социальных сетях друзей и близких одного из летчиков. Речь шла о крушении двух истребителей МиГ-29.

Согласно материалу СМИ, в одном из самолетов находился известный пилот 40-й бригады тактической авиации Воздушных сил Вооруженных сил Украины с позывным «Джус». Он был за штурвалом одного из самолетов и погиб в ходе выполнения тренировочного полета.

Как уточняет, «Украинская правда», имя погибшего — Андрей Пильщиков. В 2018 году он участвовал в международных учениях «Чистое небо-2018», во время которых американцы окрестили его «Джусом». Таким образом пилот был единственным в Воздушных силах ВСУ, кто имел официальный позывной. После начала СВО «Джус» участвовал в обороне Киева, служил в подразделении, которое известно как «Призрак Киева».

В командовании украинских Воздушных сил высказывались о том, откуда взялось это название:

«Призрак Киева» — это супергерой-легенда, чью фигуру создали украинцы. Это скорее собирательный образ пилотов 40-й бригады тактической авиации Воздушных сил [Украины], которые защищают небо столицы».

В мае прошлого года Пильщиков получил орден «За мужество» III степени от президента Украины.

В Воздушных силах ВСУ подтвердили, что среди погибших был летчик с позывным «Джус», и призвали с пониманием отнестись к срокам разглашения чувствительной информации. Зеленский в вечернем обращении 26 августа выразил соболезнования близким погибшего.

«Джус» готовился сесть за штурвал F-16

В беседе с CNN «Джус» призывал поставить Киеву западные истребители F-16, отмечая трудности, с которыми сталкиваются украинские ВВС. Об этом же летчик говорил в интервью Washington Post, Financial Times, CNN, Fox News, «Би-би-си».

По данным «Страны.ua», на май прошлого года у «Джуса» было около 500 часов боевого налета. В своих соцсетях он писал о том, что должен сесть за штурвал истребителя F-16.

На этой неделе газета The New York Times со ссылкой на сообщение представителей Пентагона проинформировала, что власти США решили самостоятельно обучать украинских летчиков пилотированию F-16, тренировки стартуют с сентября. Обучение проведут на американской территории.