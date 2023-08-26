Президент Венгрии пообещала скорые перемены в урегулировании на Украине. Причем здесь папа Римский?

Президент Венгрии Новак пообещала скорые перемены, связанные с урегулированием конфликта на Украине. По ее словам, значимый вклад в разрешение ситуации может внести папа Римский. В мае стало известно о секретной миротворческой миссии по Украине, в которой участвует понтифик. Его посланник уже посетил Киев, Москву и Вашингтон и собирается в Пекин.

Перемены не за горами

Скоро наступит время для урегулирования конфликта на Украине, а ключевую роль в возобновлении мирных переговоров сыграет папа римский Франциск, заявила в интервью итальянской газете il Messaggero президент Венгрии Каталин Новак. Она выразила надежду на изменение ситуации в ближайшее время.

25 августа Новак и папа Римский во время личной встречи в Ватикане обсудили в том числе боевые действия на Украине и международные усилия по их прекращению.

«Я по-прежнему убеждена, что теперь мы ближе к реализации проекта (мирного плана. — «Газета.Ru»), мы уже говорили об этом с понтификом во время его последней поездки в Будапешт четыре месяца назад, но большего я сказать не могу», — сказала президент.

По ее мнению, настало время поговорить о том, как «структурировать мир». Сигналом, говорящим о скорых переменах, Новак назвала миссию посланника папы Римского, кардинала Маттео Дзуппи и его планы посетить Пекин после поездок в Киев, Москву и Вашингтон.

«После визита кардинала Дзуппи в Вашингтон следующей запланированной остановкой будет Пекин, поскольку оба [США и Китай] могут способствовать снижению напряженности. Все эти инициативы я называю «мирным наступлением», — так высказывался понтифик о работе своего представителя.

Секретная миссия Ватикана

Папа Римский несколько раз говорил о готовности стать посредником в урегулировании конфликта между Москвой и Киевом. В конце апреля 2023 года он сообщил об участии в секретной миротворческой миссии по Украине. Никаких подробностей понтифик тогда не привел. В мае в Ватикане подтвердили работу миссии, но не раскрыли детали из соображений конфиденциальности. Позднее стало известно, что ее возглавил Дзуппи.

В июне посланник папы Римского приезжал на Украину. Он и президент Владимир Зеленский обсуждали «алгоритм достижения мира». После этого кардинал Дзуппи посещал Москву, где встречался с патриархом Кириллом, помощником президента России Юрием Ушаковым и детским омбудсменом Марией Львовой-Беловой. В июле в рамках миссии представитель понтифика встречался в Вашингтоне с президентом США Джо Байденом.

На встрече с военкорами в июне президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что Россия никогда не отказывалась от мирного урегулирования украинского конфликта. Однако, как неоднократно заявляли в Москве, российские власти не намерены выполнять условия Киева.

ЕС неспособен приблизить мир «хотя бы на шаг»

На фоне слов президента Венгрии глава МИД страны Петер Сийярто заявил, что Евросоюз не способен приблизить установление мира между Киевом и Москвой и испытывает гордость по этому поводу.

«ЕС как одна из самых сильных политических интеграций в мире был неспособен достичь того, чтобы мы оказались хотя бы на шаг ближе к миру.

И даже — что еще большая проблема — гордится этим», — сказал Сийярто в ходе своего выступления на конференции Tranzit, транслировавшейся по телеканалу M1.

Глава внешнеполитического ведомства назвал риск эскалации конфликта в настоящее время более высоким, чем в прошлые месяцы. Также, по его словам, Европу втянули в военные действия на Украине, но в продолжении конфликта заинтересованы только отдельные политики.

«Несколько политиков в Европе подвержены военному психозу, а население Европы — нет… Ни венгры, ни европейцы не ответственны за эту войну, поэтому совершенно неправильно и морально нисколько не обоснованно заставлять нас или европейцев платить за нее», — заключил дипломат.