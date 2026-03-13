Массовое ДТП парализовало движение в Москве

В Москве автомобильная авария затруднила движение транспорта. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«На Северо-Восточной хорде в районе пересечения с Открытым шоссе произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», – говорится в публикации.

По данным канала, движение транспорта в районе аварии затруднено на 3,8 километра. В Дептрансе водителям посоветовали выбирать пути объезда проблемного участка дороги.

До этого в Москве пассажир разбил такси на глазах у немого водителя. Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как мужчина в футболке и штанах прыгает на крыше легкового автомобиля такси, после чего спускается на проезжую часть по лобовому стеклу. На записи также заметно, как водитель пытается выгнать нарушителя, а после — снимает происходящее на телефон.

м

Ранее в Москве девушка не выжила под колесами автобуса.