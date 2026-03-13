Львы покусали пьяного мужчину, который выпустил их из клеток

В Мексике пьяный мужчина освободил львов из клетки и чудом выжил, сообщает Daily Star.

Инцидент произошел в понедельник, 9 марта, в мексиканском заповеднике Лос-Пинос. Пьяный посетитель устроил хаос, перепрыгнув через забор и выпустив группу львов из клетки. Перед этим он успел заснять животных на видео.

Львы сразу набросились на него, нанеся серьезные раны лицу и рукам. Освобожденные хищники также атаковали случайную собаку, оказавшуюся рядом. Мужчина в порванной одежде был срочно госпитализирован с тяжелыми травмами.

Все львы остались невредимыми и вернулись в вольеры после вмешательства персонала, поднявшего тревогу. Полиция устанавливает обстоятельства ЧП и напоминает о рисках подобных действий с дикими животными.

Ранее туристка попала в больницу после того, как на нее напала обезьяна в Таиланде.