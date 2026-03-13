Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

Львы покусали пьяного мужчину, который выпустил их из клеток

В Мексике мужчина открыл клетки шести львам и чудом выжил
Jam Press

В Мексике пьяный мужчина освободил львов из клетки и чудом выжил, сообщает Daily Star.

Инцидент произошел в понедельник, 9 марта, в мексиканском заповеднике Лос-Пинос. Пьяный посетитель устроил хаос, перепрыгнув через забор и выпустив группу львов из клетки. Перед этим он успел заснять животных на видео.

Львы сразу набросились на него, нанеся серьезные раны лицу и рукам. Освобожденные хищники также атаковали случайную собаку, оказавшуюся рядом. Мужчина в порванной одежде был срочно госпитализирован с тяжелыми травмами.

Все львы остались невредимыми и вернулись в вольеры после вмешательства персонала, поднявшего тревогу. Полиция устанавливает обстоятельства ЧП и напоминает о рисках подобных действий с дикими животными.

Ранее туристка попала в больницу после того, как на нее напала обезьяна в Таиланде.

 
Теперь вы знаете
БАД от дефицитов. Почему пить их — не самая хорошая стратегия
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!