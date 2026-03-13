Размер шрифта
Глава «Росатома» рассказал, как Россия может решить вопрос с иранским обогащенным ураном

Алексей Никольский/РИА Новости

Россия готова принять иранский обогащенный уран и вернуть Исламской Республике уран более низкого, даже природного уровня обогащения. Об этом заявил генеральный директор государственной корпорации «Росатом» Алексей Лихачев, пишет РИА Новости.

«До сих пор наше предложение на столе в части решения этого вопроса — мы готовы... забрать этот уран и вернуть Ирану уран более низкого обогащения или природного обогащения для работы в сфере мирного атома», — сказал он журналистам.

13 марта Лихачев заявил, что российская сторона оповестила Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) о ситуации на атомной электростанции (АЭС) «Бушер» в Иране.

На прошлой неделе «Росатом» на фоне военной операции Израиля и США против Ирана объявил о полной остановке строительных работ на АЭС «Бушер» в Исламской Республике. 3 марта сотрудников корпорации начали эвакуировать с этой электростанции.

По словам Лихачева, президент РФ Владимир Путин лично участвует в решении вопросов, связанных с обеспечением безопасности российских сотрудников АЭС «Бушер». Глава государства держит ситуацию на контроле.

Ранее Лихачев рассказал о планах «Росатома» по строительству новых блоков АЭС «Бушер» в Иране.

 
