Лукашенко назвал тему, которую США педалируют в переговорах с Минском

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что США в переговорах с Минском «педалируют тему политзаключенных». Его слова приводит агентство БелТа.

«Обсуждаем наши двусторонние отношения, начиная от восстановления нормальной работы посольства до освобождения так называемых политзаключенных», — сказал он.

Лидер страны добавил, что после освобождения таких людей их не выгоняют из страны, они могут продолжать жить в республике. По его мнению, в Белоруссии нет политзаключенных, поскольку для всех закон един, и его необходимо соблюдать.

Кроме того Лукашенко заявил, что Минск обсуждает с Соединенными Штатами комплекс вопросов — от работы посольства и освобождения заключенных до экономики и санкций.

По информации литовских СМИ, специальный посланник американского президента по Белоруссии Джон Коул 18 марта прибудет в Вильнюс, после чего он должен отправиться в Минск.

