Россиянам назвали идеальный климатический месяц для свадьбы

Синоптик Позднякова: июньская погода лучше всего подходит для свадьбы
Pirat Pirat/Shutterstock/FOTODOM

Лучшее время, чтобы у погоды было меньше шансов испортить свадьбу на открытом воздухе, — июнь, рассказала «Газете.Ru» синоптик Татьяна Позднякова. Но сильно заранее предсказать вероятность осадков будет нельзя.

«Спрогнозировать совершенно невозможно. Наибольшая вероятность того, что будет относительное тепло, но меньшее количество осадков — в августе. Как вы понимаете, это только климат, который, собственно говоря, не всегда оправдывается. Не всегда погода следует климатическим данным. Самое лучшее время для свадьбы — в июне, когда дни длинные, какая бы там погода ни была, все-таки длинный световой день и не ливневые дожди», — отметила она.

Позднякова призвала не верить сайтам, на которых представлен прогноз погоды на годы вперед.

«Вы знаете, когда-то мои руководители говорили: «Татьяна Георгиевна, да вы можете прогнозировать погоду на ближайшие 20 лет — вы можете написать все что угодно». Синоптики не могут точно сказать, какая погода будет завтра. А на 20 лет спрогнозировать, на 2-3 года вперед — кто будет это проверять? Поэтому это в чистом виде фейк либо это в чистом виде климат, который, как я уже сказала, редко», — рассказала эксперт.

Кроме того, в прогнозах не помогут и данные за прошлые годы, пояснила Позднякова.

«Знаете, если бы так было просто, то тогда и прогнозы не надо было создавать. Год на год не приходится, это совершенно точно. И поэтому для каждого следующего месяца, следующего года подбираются определенные аналоги, которые не всегда, как говорится, находятся, принадлежат даже этому столетию, а не то что там прошлому году», — заключила она.

Ранее врач назвала растения, которые вызывает аллергию в марте.

 
