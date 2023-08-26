В Госдуме захотели лишить уклонистов приобретенного гражданства и депортировать из России с семьями

Зампредседателя комитета Госдумы по региональной политике Михаил Матвеев на следующей неделе внесет на рассмотрение нижней палаты парламента проект о лишении уклонистов приобретенного гражданства. По мнению парламентария, таких «недограждан» нужно депортировать с территории РФ вместе с членами их семей. На фоне случаев, когда мигрантов принудительно доставляют в военкоматы, в СПЧ заявили, что новоиспеченные россияне «должны иметь не только права, но и обязанности».

На рассмотрение в Госдуму на следующей неделе поступит проект закона о лишении приобретенного гражданства России за уклонение от постановки на воинский учет и мобилизации, сообщил депутат от фракции КПРФ, заместитель председателя комитета ГД по региональной политике и местному самоуправлению, профессор кафедры Российской истории Самарского университета Михаил Матвеев.

«Законопроект о лишении приобретенного российского гражданства за уклонение от постановки на воинский учет и мобилизации готов», — написал парламентарий в своем Telegram-канале.

Автором законопроекта выступает сам Матвеев. О его подготовке депутат сообщал в начале августа:

«Мной будет подготовлен законопроект, согласно которому непостановка на воинский учет в установленный законом срок после приобретения российского гражданства (а также уклонение от воинской обязанности) будут становиться основанием для лишения российского гражданства и выдворением в страну, откуда такой «недогражданин» прибыл».

В том же посте Матвеев призвал лишать гражданства членов семей таких уклонистов.

Меры против уклонистов

Член президентского Совета по правам человека (СПЧ) Кирилл Кабанов на прошлой неделе назвал справедливой практику лишения мигрантов приобретенного гражданства по причине отказа становиться на воинский учет и направляться в ряды Вооруженных сил.

«Человек приходит, получает паспорт и начинает бегать от того, чтоб встать на воинский учет. Убегает от своего долга...», — заявил Кабанов.

Глава СПЧ Валерий Фадеев предложил, чтобы иностранных граждан ставили на воинский учет одновременно с выдачей российского паспорта. Он подчеркнул, что новоиспеченные россияне «должны иметь не только права, но и обязанности».

16 августа полиция Санкт-Петербурга доставила более 100 недавно получивших паспорт РФ граждан в военные комиссариаты для постановки на воинский учет. В тот же день 10 таких граждан доставили в военкоматы в Чувашии. В Челябинске полицейские при поддержке ОМОН вручили повестки бывшим мигрантам на Китайском рынке в Металлургическом районе, трех отвезли в военкомат для постановки на учет.

Кого могут лишить гражданства РФ?

В соответствии с федеральным законодательством «О воинской обязанности и военной службе», иностранные лица, которым выдали российское гражданство, должны в течение двух недель встать на воинский учет. В случае неявки без уважительной причины по ст. 21.5. КоАП («Неисполнение гражданами обязанностей по воинскому учету») предусмотрен штраф в размере от 10 до 30 тыс. руб.

Гражданина России не могут лишить паспорта по ст. 6 Конституции страны. Однако в основном законе не прописана разница между гражданством, полученным по праву рождения, и приобретенным.

«Гражданин Российской Федерации не может быть лишен своего гражданства или права изменить его», — указано в ст. 6 Конституции.

Президент Владимир Путин в конце апреля 2023 года подписал закон, позволяющий лишать приобретенного гражданства России за дискредитацию армии и за совершение действий, которые создают угрозу национальной безопасности. Как следует из закона, лишать российского паспорта также смогут тех, кто совершил тяжкие преступления против государства.