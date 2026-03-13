Размер шрифта
Звезда «Клона» судится с телеканалом из-за повторного показа сериала

Актер Виктор Фазану повторно подал в суд на телекомпанию Globo из-за сериала «Клон»
Global Look Press

Бразильский актер Виктор Фазану повторно подал в суд на телекомпанию Globo. Об этом пишет издание Metropoles.

67-летний звезда сериала «Клон» решил обжаловать предыдущее решение суда, отклонившего его иск. Фазану считает, что ему не была в должном объеме выплачена компенсация за повторный показ «Клона» на телеведении и стриминговых сервисах.

Предыдущий иск Фазану был отклонен судьей из-за того, что звезда не определил точный размер компенсации и попросил деньги только в качестве морального ущерба. В апелляции, поданной 9 февраля, актер заявил, что судья не учла, что у него нет доступа к контракту, подписанному с телеканалом Rede Globo и он, соотвественно, не мог определить размер выплат.

«Только компания Globo может сказать, сколько раз произведение было повторно показано и использовано в коммерческих целях», — уточнил Фазану.

По сюжету «Клона», девушка Жади (Джованна Антонелли) остается сиротой и вынуждена вернуться из Бразилии в Марокко. Ей приходится с адаптироваться к новым для нее мусульманским обычаям и пережить влюбленность в друга семьи — Лукаса (Мурилу Бенисиу). Виктор Фазану сыграл в сериале «Клон» роль дамского угодника Тавиньо.

Накануне россиянки заполонили аккаунт Иветти из «Клона».

Ранее не стало звезды «Клона» Франсиску Куоку.

 
