В Госдуме предложили выдавать в МФЦ удостоверение многодетных

Депутаты Госдумы от партии «Новые Люди» во главе с вице-спикером ГД Владиславом Даванковым направили письмо министру труда и соцзащиты Антону Котякову с предложением выдавать удостоверение многодетных в любом МФЦ или через «Госуслуги». Об этом сообщает РИА Новости.

«Считаем целесообразным рассмотреть возможность расширения принципа экстерриториальности <...> предоставив гражданам право подавать заявление и получать удостоверение через любой МФЦ на территории РФ, а также <…> возможность получения документа в электронном виде через портал «Госуслуги», — цитирует агентство обращение депутатов.

По мнению авторов инициативы, это позволит снизить административные барьеры для многодетных семей и повысить доступность мер соцподдержки.

В конце февраля президент России Владимир Путин поручил правительству закрепить право многодетных получать пособие при превышении среднедушевого дохода семьи величины прожиточного минимума не более чем на 10% ежемесячно, а также модернизировать меры поддержки семьям так, чтобы льготы зависели от количества детей.

Кабмину необходимо подготовить и представить предложения по комплексной модернизации мер, направленных на повышение рождаемости и поддержку семей, имеющих детей, в том числе на улучшение их жилищных условий.



Ранее Путин согласился с важностью популяризации многодетности в России.