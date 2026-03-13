Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

В Госдуме предложили выдавать в МФЦ удостоверение многодетных

Депутаты ГД предложили выдавать через МФЦ и Госуслуги удостоверение многодетных
Владимир Федоренко/РИА Новости

Депутаты Госдумы от партии «Новые Люди» во главе с вице-спикером ГД Владиславом Даванковым направили письмо министру труда и соцзащиты Антону Котякову с предложением выдавать удостоверение многодетных в любом МФЦ или через «Госуслуги». Об этом сообщает РИА Новости.

«Считаем целесообразным рассмотреть возможность расширения принципа экстерриториальности <...> предоставив гражданам право подавать заявление и получать удостоверение через любой МФЦ на территории РФ, а также <…> возможность получения документа в электронном виде через портал «Госуслуги», — цитирует агентство обращение депутатов.

По мнению авторов инициативы, это позволит снизить административные барьеры для многодетных семей и повысить доступность мер соцподдержки.

В конце февраля президент России Владимир Путин поручил правительству закрепить право многодетных получать пособие при превышении среднедушевого дохода семьи величины прожиточного минимума не более чем на 10% ежемесячно, а также модернизировать меры поддержки семьям так, чтобы льготы зависели от количества детей.

Кабмину необходимо подготовить и представить предложения по комплексной модернизации мер, направленных на повышение рождаемости и поддержку семей, имеющих детей, в том числе на улучшение их жилищных условий.

Ранее Путин согласился с важностью популяризации многодетности в России.

 
Теперь вы знаете
БАД от дефицитов. Почему пить их — не самая хорошая стратегия
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!