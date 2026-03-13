Размер шрифта
Глава Евросовета раскритиковал решение США в отношении российской нефти

Глава Евросовета Кошта: решение США по российской нефти увеличит ресурсы Москвы
Решение США о выводе части российской нефти из-под санкций вызывает «серьезную озабоченность» у ЕС, так как «увеличивает ресурсы России» для ведения украинского конфликта. Об этом в соцсети X написал председатель Европейского совета Антониу Кошта.

«Одностороннее решение США отменить санкции в отношении экспорта российской нефти вызывает серьезную озабоченность, поскольку затрагивает безопасность Европы. Усиление экономического давления на Россию является решающим фактором для принятия ею серьезного решения о начале переговоров для достижения прочного справедливого мира», — отметил он.

12 марта США временно вывели из-под санкций российскую нефть и нефтепродукты, загруженные на танкеры к 12 марта. Сообщалось, что лицензия для них будет действовать до 11 апреля. Ограничения сохранились и для новых поставок, а также любых операций, которые связаны с Ираном, его властями, товарами и услугами иранского происхождения.

Глава США Скотт Бессент сказал, что мера является «краткосрочной и узкоспециализированной мера», а также заверил, что она не принесет для России серьезной выгоды.

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что разрешение коснется 100 млн баррелей российской нефти. А Bloomberg написал, что из-под санкций выведено не менее 19 млн баррелей российской нефти и 310 тысяч тонн нефтепродуктов, которые находятся на 25 танкерах.

