Женщина проснулась с покалыванием в ногах и оказалась парализованной

Американка оказалась парализованной из-за синдрома Гийена-Барре
Женщина в США проснулась с покалыванием в ногах и оказалась парализованной, пишет Mirror.

По словам Али Саддерт, за несколько дней до ухудшения состояния она обращалась к врачам и посещала больницу, однако тогда медики не смогли определить причину ее симптомов. Ситуация резко ухудшилась, когда она проснулась с ощущением покалывания в ногах и попыталась спуститься по лестнице с трехлетней дочерью на руках.

«Я почувствовала себя настолько плохо, что сказала: нам нужно срочно ехать в больницу», — рассказала она.

В тот же вечер врачи поставили диагноз — синдром Гийена-Барре, редкое аутоиммунное заболевание, при котором иммунная система атакует периферические нервы. Болезнь может нарушать чувствительность, движения и даже работу дыхания и сердцебиения. В тяжелых случаях пациенты теряют возможность двигать руками, ногами и лицом.

Саддерт поступила в больницу в субботу, а уже к понедельнику оказалась полностью парализована. Врачи сразу начали лечение, которое помогает ускорить восстановление, но не способно остановить развитие заболевания.

Женщина провела в больнице три месяца, заново учась ходить и восстанавливая силы. По ее словам, одним из самых тяжелых испытаний стало то, что она не могла заботиться о своей маленькой дочери.

«Я плакала перед сном многие ночи. Было очень больно наблюдать, как другие заботятся о твоем ребенке, пока ты сама ничего не можешь сделать. Я даже не могла поднять ее на руки», — вспоминает она.

После долгой реабилитации Али смогла полностью восстановиться и недавно пробежала марафон, пересекши финишную черту с дочерью на руках.

Хотя заболевание больше не влияет на ее физическое состояние, американка иногда все еще чувствует легкое покалывание в пальцах ног. По ее словам, пережитый опыт полностью изменил ее отношение к жизни.

Ранее у женщины парализовало половину лица накануне свадьбы.

 
