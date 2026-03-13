Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Армия

В Иране заявили, что солдаты США подожгли собственный авианосец

Хатам аль-Анбия: солдаты США подожгли USS Gerald R. Ford, чтобы не воевать
U.S. Navy

Солдаты США сами подожгли авианосец USS Gerald R. Ford, чтобы не воевать. Такое заявление сделал представитель центрального штаба иранского военного командования «Хатам аль-Анбия», передает Fars.

Агентство напоминает, что американский авианосец был вызван из Средиземного моря для присутствия в Индийском океане и Оманском заливе.

«Американский авианосец был намеренно подожжен в Красном море несколькими американскими военными из-за страха экипажа данного корабля», — говорится в сообщении.

13 марта портал Axios со ссылкой на источник сообщил, что президент США Дональд Трамп «воодушевлен» продолжать конфликт с Ираном еще «как минимум» три-четыре недели. Американский лидер планирует за это время ослабить Корпус стражей исламской революции (КСИР) настолько, чтобы жители Ирана получили «дополнительный импульс» для свержения режима, говорится в статье.

10 марта президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с иранским коллегой Масудом Пезешкианом. Пресс-служба Кремля заявила, что главы государств обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, в том числе начатую США и Израилем военную операцию.

Ранее Иран ракетами атаковал американскую базу в Турции.

 
Теперь вы знаете
БАД от дефицитов. Почему пить их — не самая хорошая стратегия
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!