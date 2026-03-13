В Иране заявили, что солдаты США подожгли собственный авианосец

Хатам аль-Анбия: солдаты США подожгли USS Gerald R. Ford, чтобы не воевать

Солдаты США сами подожгли авианосец USS Gerald R. Ford, чтобы не воевать. Такое заявление сделал представитель центрального штаба иранского военного командования «Хатам аль-Анбия», передает Fars.

Агентство напоминает, что американский авианосец был вызван из Средиземного моря для присутствия в Индийском океане и Оманском заливе.

«Американский авианосец был намеренно подожжен в Красном море несколькими американскими военными из-за страха экипажа данного корабля», — говорится в сообщении.

13 марта портал Axios со ссылкой на источник сообщил, что президент США Дональд Трамп «воодушевлен» продолжать конфликт с Ираном еще «как минимум» три-четыре недели. Американский лидер планирует за это время ослабить Корпус стражей исламской революции (КСИР) настолько, чтобы жители Ирана получили «дополнительный импульс» для свержения режима, говорится в статье.

10 марта президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с иранским коллегой Масудом Пезешкианом. Пресс-служба Кремля заявила, что главы государств обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, в том числе начатую США и Израилем военную операцию.

Ранее Иран ракетами атаковал американскую базу в Турции.