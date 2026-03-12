Ворончихина собрала полный комплект наград на Паралимпиаде

Российская лыжница Варвара Ворончихина завоевала серебряную медаль в гигантском слаломе на Паралимпийских играх-2026.

Ворончихина выступает в классе LW6/8-2 (поражение части руки). По итогам двух попыток она показала время 2 минуты 25,26 секунды.

Спортсменка принесла сборной России первое серебро на Паралимпиаде в Италии. Также в активе национальной команды четыре золотые и две бронзовые награды.

Ранее 23-летняя Ворончихина одержала победу в супергиганте и стала обладательницей бронзовой награды в скоростном спуске.

Международный Паралимпийский комитет (IPC) в сентябре 2025 года снял санкции с России и Белоруссии, вернув им право выступать. С 26 по 27 сентября 2025 года в Сеуле прошла Генеральная Ассамблея Международного паралимпийского комитета. Участники мероприятия проголосовали против полной приостановки членства Паралимпийского комитета России, а также против продления частичной приостановки его членства.

Ранее министр спорта Михаил Дегтярев назвал Паралимпиаду-2026 прологом к восстановлению российского спорта.