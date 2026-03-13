В ФХР заявили о готовности США и Канады сыграть со сборной России

Первый вице‑президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг сообщил о ведении переговоров с федерациями хоккея США и Канады по поводу организации совместных матчей. Его слова приводит «Матч ТВ».

«США и Канада — это первые страны, которые готовы с нами сыграть, они открыты к диалогу. Но мелкие недружественные страны, которые по разным причинам нам завидуют, обиженные какими‑то историческими событиями, пытаются вставить палки в колеса», — сказал Ротенберг.

21 января Международная федерация хоккея (IIHF) продлила отстранение сборной России от международных соревнований.

IIHF весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в турнирах под своей эгидой даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24, такое же решение было принято в феврале 2025 года. Российские хоккеисты не сыграли на чемпионате мира 2025 года и не приняли участия в мировом первенстве 2026 года.

Российская команда также пропустила зимние Олимпийские игры — 2026 в Италии.

Ранее министр спорта России Михаил Дегтярев заявил о подготовке иска в CAS о допуске сборной России по хоккею.