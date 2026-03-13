Москвичка месяц обследовалась, чтобы понять, почему слепнет за рулем

В Москве женщина месяц обследовалась, чтобы понять, почему слепнет за рулем. Причиной оказался вейп. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«В январе женщина стала замечать, что плохо видит, когда водит свой Hyundai Solaris. Особенно ночью и во время дождя. Походы к офтальмологам, капли и гимнастика для глаз не помогали. Дома и на улице Наталья видела всё отлично, но как только садилась за руль — «слепота», – говорится в публикации.

По данным канала, супруг москвички изначально предположил, что дело в плохо нанесенном антидожде, но после проверок выяснилось, что это не так. Тогда мужчина сел за руль и понял, что во время вождения тоже плохо видит: в левом боковом зеркале он наблюдал размытость. Посоветовавшись супруги поняли, что водительница всегда курит вейп в дороге, из-за чего стекла рядом с водительским местом покрылись тонкой пленкой. Убрать ее получилось только с помощью химии.

