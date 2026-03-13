Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Автомобили

Москвичка месяц обследовалась, чтобы понять, почему слепнет за рулем

Baza: москвичка начала слепнуть за рулем из-за вейпов
New Africa/Shutterstock/FOTODOM

В Москве женщина месяц обследовалась, чтобы понять, почему слепнет за рулем. Причиной оказался вейп. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«В январе женщина стала замечать, что плохо видит, когда водит свой Hyundai Solaris. Особенно ночью и во время дождя. Походы к офтальмологам, капли и гимнастика для глаз не помогали. Дома и на улице Наталья видела всё отлично, но как только садилась за руль — «слепота», – говорится в публикации.

По данным канала, супруг москвички изначально предположил, что дело в плохо нанесенном антидожде, но после проверок выяснилось, что это не так. Тогда мужчина сел за руль и понял, что во время вождения тоже плохо видит: в левом боковом зеркале он наблюдал размытость. Посоветовавшись супруги поняли, что водительница всегда курит вейп в дороге, из-за чего стекла рядом с водительским местом покрылись тонкой пленкой. Убрать ее получилось только с помощью химии.

Ранее в Карелии люди разбились в массовом ДТП с иномарками.

 
Теперь вы знаете
БАД от дефицитов. Почему пить их — не самая хорошая стратегия
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!