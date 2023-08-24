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Политика

Три БПЛА сбиты над Россией. Военная операция на Украине, день 547-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 547-й день

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Работа артиллерийских расчетов РСЗО БМ-21 «Град» Западной группы войск на Купянском направлении в ЛНР

Работа артиллерийских расчетов РСЗО БМ-21 «Град» Западной группы войск на Купянском направлении в ЛНР

Евгений Биятов/РИА Новости
Фрагмент разбившегося в Тверской области самолета, на котором летел Евгений Пригожин, обнаружен в 2 км от места крушения. Минобороны России сообщило о трех беспилотниках, сбитых над Брянской и Калужской областями. Украинские СМИ заявили о взрывах в Днепре. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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08.30

Село Белая Березка в Брянской области подверглось обстрелу, сообщил губернатор Арлександр Богомаз.

«Пострадавших нет. В результате обстрела нарушено энергоснабжение. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — написал глава региона.

08.20

Глава Днепропетровской военной администрации Сергей Лысак заявил о сильных взрывах и повреждении объекта транспортной инфраструктуры в городе Днепр. Ранее о взрывах писали украинские СМИ.

08.15

РИА Новости сообщило об обнаружении одного из фрагментов разбившегося в Тверской области самолета, на котором летел Евгений Пригожин. Он найден на въезде в поселок Куженкино, примерно в 2 км от места авиакатастрофы.

08.10

⚡️ Минобороны России сообщило о трех сбитых над страной беспилотниках. По заявлению ведомства, два БПЛА уничтожены средствами ПВО над Брянской областью, еще один — над Калужской.

08.00

Здравствуйте, дорогие читатели! «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию по событиям 547-го дня специальной военной операции РФ на Украине.

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