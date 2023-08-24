Три БПЛА сбиты над Россией. Военная операция на Украине, день 547-й

Село Белая Березка в Брянской области подверглось обстрелу, сообщил губернатор Арлександр Богомаз.
«Пострадавших нет. В результате обстрела нарушено энергоснабжение. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — написал глава региона.
Глава Днепропетровской военной администрации Сергей Лысак заявил о сильных взрывах и повреждении объекта транспортной инфраструктуры в городе Днепр. Ранее о взрывах писали украинские СМИ.
РИА Новости сообщило об обнаружении одного из фрагментов разбившегося в Тверской области самолета, на котором летел Евгений Пригожин. Он найден на въезде в поселок Куженкино, примерно в 2 км от места авиакатастрофы.
⚡️ Минобороны России сообщило о трех сбитых над страной беспилотниках. По заявлению ведомства, два БПЛА уничтожены средствами ПВО над Брянской областью, еще один — над Калужской.