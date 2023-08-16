Мигрантов с российским гражданством принудительно везут в военкоматы

Петербургская полиция доставила в военкомат более 100 выходцев из других стран, получивших российское гражданство. Аналогичный рейд прошел в Чувашии. Глава Совета по правами человека при президенте России Валерий Фадеев после этого призвал синхронизировать выдачу паспорта РФ с постановкой на воинский учет.

Управление МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщило о внедрении «новой опции» в проверки мигрантов: двухдневный рейд на Софийской овощебазе на юге города был проведен во взаимодействии с военкоматами. Кроме нарушителей миграционного законодательства выявлялись также уроженцы иностранных государств, получившие гражданство РФ и не вставшие на воинский учет, сообщает «Фонтанка».

По заявлению ведомства, в результате проверок были обнаружены около 400 иностранных граждан, 55 из которых находились в стране с нарушениями, а один стал фигурантом уголовного дела по статье о подделке документов из-за предоставления правоохранителям фейковой справки.

«Земляков проверенных иностранцев, но уже граждан России, сотрудники полиции выявили более 100. Практически все они были доставлены в райвоенкомат для проведения процедуры постановки на воинский учет», – рассказали в МВД.

Там добавили, что сами новые граждане «не представляют оперативного интереса», однако сотрудники правоохранительных органов «не упускают возможности дополнительного просвещения россиян: гражданство даёт не только права, но и обязанности». В ведомстве подчеркнули, что речь идет, в частности, о конституционной обязанности прохождения воинской службы.

Ситуация в Чувашии

Рейд в Петербурге не стал единственным: аналогичное «профилактическое мероприятие» прошло в Чувашии, сообщает местный портал «ProГород» со ссылкой на региональный военный комиссариат.

«Выявлены граждане, проживающие в городах Чебоксары и Новочебоксарск, не вставшие на воинский учет в установленный законодательством срок. Организована явка указанных лиц в соответствующие военные комиссариаты республики», – заявили в комиссариате, не уточнив количество поставленных на учет новых граждан.

По заявлению военкомата, лица, не вставшие на учет в установленный законом двухнедельный срок, были привлечены к ответственности по статье 21.5. КоАП РФ «Неисполнение гражданами обязанностей по воинскому учету». В настоящее время это нарушение наказывается предупреждением или административным штрафом в размере от 500 до 3 тысяч рублей.

Реакция СПЧ

Глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев после петербургского рейда выступил с предложением синхронизировать выдачу российского паспорта иностранцам с постановкой на воинский учет. Он также подчеркнул, что новые граждане «должны иметь не только права, но и обязанности», в числе которых – «защищать свою Родину».

«Часто они получают паспорт, а встать на воинский учет в военкомат забывают. Это неправильно. На него должны вставать все мужчины, не только военнообязанные», – заявил Фадеев.

Он добавил, что СПЧ готов принять участие «в продумывании формальной процедуры» синхронизации законодательных актов.

Другой член Совета Кирилл Кабанов подтвердил, что российские правоохранительные органы начали проводить рейды совместно с военкомами, «как это произошло сегодня в Петербурге». По его словам, натурализованные выходцы из других государств после постановки на воинский учет «уезжают из России, переждать».

«Надо выбрасывать из нашего понимания стратегическую ошибку, что миграционный контроль – это услуга. Это функция, которая связана с обеспечением безопасности нашей страны», – подчеркнул Кабанов.

Новые граждане и воинский учет

После объявления в России частичной мобилизации в сентябре 2022 года член СПЧ Кабанов объявил о подготовке инициативы об обязательном прохождении воинской службы в течение года новыми гражданами, имеющими российское гражданство менее 10 лет. По его словам, эти меры должны были коснуться выходцев из стран Центральной Азии: Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана.

«Отказ от исполнения воинской обязанности должен повлечь за собой лишение российского гражданства не только для военнообязанного лица, но и для членов его семьи», – заявлял тогда Кабанов. Он обещал начать «активную работу с законодателями» по данному вопросу с 26 сентября.

Комментируя это предложение, глава Совета Фадеев призвал «рассмотреть возможность увеличения призывного возраста натурализованных граждан до 45 или 50 лет». В качестве примера он приводил Израиль, где «репатрианту дается срок в 1 год для обустройства на новом месте, после чего он призывается в Армию обороны Израиля вне зависимости от возраста».

О дальнейшем движении инициативы не сообщалось, однако 1 августа 2023 года депутат Госдумы Михаил Матвеев в своем Telegram-канале объявил о подготовке законопроекта, созвучного предложениям Кабанова.

«Мной будет подготовлен законопроект, согласно которому непостановка на воинский учет в установленный законом срок после приобретения российского гражданства (а также уклонение от воинской обязанности) будут становиться основанием для лишения российского гражданства и выдворением в страну, откуда такой «недогражданин» прибыл», – написал депутат.

Он добавил, что также предлагает лишать гражданства и членов семьи мигранта.

Кабанов в ответ на публикацию Матвеева напомнил о своей инициативе. «Непонятно, почему Комитет ГД по обороне до сих пор хранит молчание», – написал он. По его мнению, в случае принятия такого законопроекта «начнется процесс отказа от российских паспортов», что «сможет уменьшить агрессивную массу выходцев из Средней Азии и Закавказья».