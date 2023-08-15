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Политика

В Краснодарском крае упал учебный самолет Л-39. Военная операция на Украине, день 538-й

Военная операция на Украине, день 538-й

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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции на Купянском направлении

Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции на Купянском направлении

Евгений Биятов/РИА Новости
В Днепре и городах западной Украины ночью прогремели взрывы, сообщают местные СМИ. Претендент на пост президента США Роберт Кеннеди оценил оказанную Украине помощь в $130 млрд. Учебный самолет Л-39 потерпел крушение в Краснодарском крае при выполнении тренировочного полета; один из членов экипажа погиб, сообщило Минобороны РФ. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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8:38

❗️Правительство РФ предлагает создать механизм совместного использования радиочастот силовыми структурами и гражданскими операторами связи, узнал «Коммерсант».

В случае введения чрезвычайного положения связь полностью переходит под контроль силовых ведомств, которые смогут отключать гражданские сети.

8:25

❗️ Претендент на пост президента США демократ Роберт Кеннеди — младший в интервью американскому телеведущему Такеру Карлсону заявил:

◾️ Расходы США на помощь Украине составили уже $130 млрд, хотя миллионы американцев остаются без медицинской страховки и талонов на еду.

◾️ Американские спецслужбы профинансировали протесты на «майдане» в 2013–2014 годах на $5 млрд.

◾️ США создали биолаборатории на Украине в рамках запущенных после 2001 года программ Пентагона по разработке биологического оружия.

8:23

Вечером 14 августа учебный самолет Л-39 потерпел крушение в Краснодарском крае при выполнении планового учебно-тренировочного полета, по предварительной информации, один из членов экипажа погиб — Минобороны РФ.

8:10

8:03

Курс доллара на открытии торгов на Мосбирже снизился на 5,6 руб., до 92,6 рублей. Евро на 3,32 руб., до 103,75 рублей.

8:01

Производство автомобилей на бывшем заводе Volkswagen в Калуге может начаться до конца 2023 г, а в 2024 г может начаться выпуск легковых авто на бывшем заводе Mercedes в Подмосковье, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.

8:00

Доброе утро, уважаемые читатели. Мы продолжаем наблюдать за ходом военных действий на Украине и другими событиями в мире.

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