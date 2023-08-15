8:25

❗️ Претендент на пост президента США демократ Роберт Кеннеди — младший в интервью американскому телеведущему Такеру Карлсону заявил:

◾️ Расходы США на помощь Украине составили уже $130 млрд, хотя миллионы американцев остаются без медицинской страховки и талонов на еду.

◾️ Американские спецслужбы профинансировали протесты на «майдане» в 2013–2014 годах на $5 млрд.

◾️ США создали биолаборатории на Украине в рамках запущенных после 2001 года программ Пентагона по разработке биологического оружия.