❗️Правительство РФ предлагает создать механизм совместного использования радиочастот силовыми структурами и гражданскими операторами связи, узнал «Коммерсант».
В случае введения чрезвычайного положения связь полностью переходит под контроль силовых ведомств, которые смогут отключать гражданские сети.
❗️ Претендент на пост президента США демократ Роберт Кеннеди — младший в интервью американскому телеведущему Такеру Карлсону заявил:
◾️ Расходы США на помощь Украине составили уже $130 млрд, хотя миллионы американцев остаются без медицинской страховки и талонов на еду.
◾️ Американские спецслужбы профинансировали протесты на «майдане» в 2013–2014 годах на $5 млрд.
◾️ США создали биолаборатории на Украине в рамках запущенных после 2001 года программ Пентагона по разработке биологического оружия.
Вечером 14 августа учебный самолет Л-39 потерпел крушение в Краснодарском крае при выполнении планового учебно-тренировочного полета, по предварительной информации, один из членов экипажа погиб — Минобороны РФ.
Курс доллара на открытии торгов на Мосбирже снизился на 5,6 руб., до 92,6 рублей. Евро на 3,32 руб., до 103,75 рублей.
Производство автомобилей на бывшем заводе Volkswagen в Калуге может начаться до конца 2023 г, а в 2024 г может начаться выпуск легковых авто на бывшем заводе Mercedes в Подмосковье, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.