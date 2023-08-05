Военная операция на Украине. День 528-й

Германия за минувшую неделю поставила Украине еще две бронированные машины Wisent 1, используемые для разминирования территории, три разведывательных беспилотных летательных аппарата Vector, а также девять машин пограничной службы. Кроме того, ФРГ отправила Украине 5 автоматизированных систем разведки SurveilSPIRE, 11 противоминных плугов для танков Т-72 и 5 мобильных антенно-башенных комплексов.
Это следует из обновленного списка военной помощи, которую правительство ФРГ предоставило Киеву или планирует оказать в будущем.
Группа из восьми украинских летчиков отобрана для участия в западной программе по их подготовке к применению американских истребителей-бомбардировщиков F-16, сроки начала обучения пока не установлены, сообщила газета Politico.
Взрывные устройства сброшены с украинского беспилотного летательного аппарата в городе Рыльске Курской области, повреждены окна в Покровском храме и в двух административных зданиях. Пострадавших нет, сообщил в Telegram-канале губернатор Роман Старовойт.
В ночь на 5 августа ВСУ совершили атаку в районе Керченского пролива, Telegram-каналы писали об атаке морских беспилотников и БПЛА. ТАСС в Морском спасательном центре сообщили, что повреждения получил танкер, экипаж находится в безопасности.