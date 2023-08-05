Военная операция на Украине. День 528-й

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Германия за минувшую неделю поставила Украине еще две бронированные машины Wisent 1, используемые для разминирования территории, три разведывательных беспилотных летательных аппарата Vector, а также девять машин пограничной службы. Кроме того, ФРГ отправила Украине 5 автоматизированных систем разведки SurveilSPIRE, 11 противоминных плугов для танков Т-72 и 5 мобильных антенно-башенных комплексов.

Это следует из обновленного списка военной помощи, которую правительство ФРГ предоставило Киеву или планирует оказать в будущем.