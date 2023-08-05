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Политика

Военная операция на Украине. День 528-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 528-й день

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Боевая работа подразделений Западной группы войск на Купянском направлении

Боевая работа подразделений Западной группы войск на Купянском направлении

Евгений Биятов/РИА Новости
Танкер получил повреждения в Керченском проливе при атаке со стороны ВСУ, сообщает ТАСС. В Курской области с беспилотника сбросили взрывные устройства, поврежден храм. Для обучения применению F-16 отобрали группу из восьми украинских летчиков, пишет газета Politico. ФРГ поставила Украине еще две машины для разминирования и три разведывательных БПЛА. «Газета.Ru» фиксирует хронику событий.
Трансляция
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8:24

8:18

8:13

Германия за минувшую неделю поставила Украине еще две бронированные машины Wisent 1, используемые для разминирования территории, три разведывательных беспилотных летательных аппарата Vector, а также девять машин пограничной службы. Кроме того, ФРГ отправила Украине 5 автоматизированных систем разведки SurveilSPIRE, 11 противоминных плугов для танков Т-72 и 5 мобильных антенно-башенных комплексов.

Это следует из обновленного списка военной помощи, которую правительство ФРГ предоставило Киеву или планирует оказать в будущем.

8:11

8:08

Группа из восьми украинских летчиков отобрана для участия в западной программе по их подготовке к применению американских истребителей-бомбардировщиков F-16, сроки начала обучения пока не установлены, сообщила газета Politico.

8:05

Взрывные устройства сброшены с украинского беспилотного летательного аппарата в городе Рыльске Курской области, повреждены окна в Покровском храме и в двух административных зданиях. Пострадавших нет, сообщил в Telegram-канале губернатор Роман Старовойт.

8:02

В ночь на 5 августа ВСУ совершили атаку в районе Керченского пролива, Telegram-каналы писали об атаке морских беспилотников и БПЛА. ТАСС в Морском спасательном центре сообщили, что повреждения получил танкер, экипаж находится в безопасности.

8:00

Здравствуйте, дорогие читатели! «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию по событиям 528-го дня специальной военной операции РФ на Украине.

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