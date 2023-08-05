Западные партнеры склоняют Зеленского к переговорам с Россией

Во время экстренного совещания с послами в Закарпатье Владимир Зеленский признался, что Запад оказывает давление, настаивая на проведении мирных переговоров с Россией. В этой связи Украина активизировала дипломатические усилия, пытаясь склонить большее число стран на свою сторону.

2 августа президент Украины Владимир Зеленский собрал послов на экстренное совещание в Ужгороде, сообщает Украина.ру.

Издание New York Times сообщило, что на этом совещании украинский президент сделал важное заявление о мирных переговорах с Россией.

«Зеленский заявил дипломатам, что в ближайшие месяцы ситуация усложнится, и Запад будет оказывать все большее давление, требуя найти пути к мирным переговорам», — сообщило издание.

Подобное давление на Зеленского может быть оказано из-за провала наступления ВСУ. С начала лета украинская сторона потеряла более 43 тысяч военнослужащих. Об этом сообщило Министерство обороны России в официальном Telegram-канале. Российская армия успешно отражает атаки противника, уничтожая оружие, которое передали Украине западные страны.

«На линии боевого соприкосновения уничтожено свыше 4,9 тысяч единиц различного вооружения ВСУ, в том числе 26 самолетов, девять вертолетов, 1831 танк и других боевых бронированных машин, из них 25 немецких танков «Leopard», семь французских колесных танков «AMX» и 21 американская БМП «Bradley»», – сообщили в ведомстве.

Кроме этого, украинцы потеряли 747 орудий полевой артиллерии и минометов, в том числе 76 американских артиллерийских систем М777, а также 84 самоходные артиллерийские установки из Польши, США, Франции и Германии.

Украина пытается убедить новые страны оказать поддержку

Во время совещания Зеленский попросил послов убедить иностранные корпорации прекратить поставлять товары в Россию, особенно электронику и чипы. Это нужно, чтобы максимально ограничить производственный потенциал РФ.

«Сейчас самые важные полгода. Через месяц в странах-партнерах начинается новый политический сезон. Пора подготовиться. Нам нужны решения для Украины», – заявил Зеленский.

Как сообщает NYT, 5-6 августа в Саудовской Аравии Украина попытается заручиться поддержкой стран, которые остались в стороне от конфликта. Эта мера направлена на наращивание дипломатической мощи для ослабления России. На встрече будут присутствовать представители 30 стран, в том числе Китай, Египет и ЮАР.

Журналисты NYT считают, что задача украинских послов – убедить союзников РФ и страны, сохраняющие нейтралитет, что единственный путь к прочному миру – это полное поражение России.

Кроме этого, в сентябре состоится ежегодная сессия Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Украине дадут возможность выступить и заявить о своей позиции. Страна планирует представить свой план урегулирования конфликта и ожидает, что он станет основой разрешения похожих ситуаций в будущем.

Могут ли страны изменить свою позицию?

Западные официальные лица подчеркивают, что подобные встречи вряд ли приблизят окончание конфликта и что многие страны вряд ли изменят свою позицию.

Как сообщает NYT, Украина не случайно выбрала Саудовскую Аравию в качестве принимающей стороны. Эта страна оказывает финансовую помощь Украине, но в то же время имеет тесные связи с Россией. Зимой 2022 года принц Фейсал бен Фархан стал первым министром иностранных дел Саудовской Аравии, посетившим Украину с момента установления между странами дипломатических отношений. В мае 2023 года наследный принц Мухаммед бен Салман пригласил Зеленского принять участие в саммите Лиги арабских государств. В своей речи украинский лидер призвал страны выступить против России.

На встречу приехали представители Китая, хотя от аналогичного мероприятия в июне в Копенгагене они отказались. По словам журналистов NYT, сейчас Китай заявляет о нейтралитете, несмотря на это страна помогает России смягчить последствия экономических санкций и дипломатической изоляции.

Алиция Бачульска, научный сотрудник Европейского совета по международным отношениям, изучающая внешнюю политику Китая, в разговоре с NYT сказала, что участие китайской делегации не приведет к изменению позиции страны. Это поможет им показать свой нейтралитет.

Украина может потерять своих союзников

Обозреватель Хэмиш де Бреттон-Гордон в статье для The Telegraph написал, что Киев может потерять своих ключевых союзников, «играя с огнем». По мнению журналиста, риск создается из-за политики, которую проводит Зеленский.

По словам Бреттон-Гордона, сейчас Украина находится в сложной ситуации из-за провала контрнаступления ВСУ. Более того, удары беспилотных летательных аппаратов по российской территории заставили нервничать правительства некоторых стран Запада.