Военная операция на Украине. День 526-й

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Украинское контрнаступление замедлилось из-за больших потерь противника, заявил РИА Новости советник врио главы ДНР Ян Гагин.

«По большому счету, горячо сейчас везде, противник продолжает атаковать малыми группами, подкрепленными бронетехникой. Но на данным момент само так называемое контрнаступление ВСУ — оно несколько замедлилось и стало менее интенсивным, чем раньше. Скорее всего, это связано с большими потерями, которые противник понес именно в живой силе и технике», — сообщил он.

В целом, отметил Гагин, по всей линии боевого соприкосновения «каких-то значимых событий пока не происходит».