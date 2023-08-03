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Политика

Военная операция на Украине. День 526-й

Онлайн-трансляция военной операции ВС РФ на Украине — 526-й день

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Тренировка теробороны в Белгородской области

Тренировка теробороны в Белгородской области

Антон Вергун/РИА Новости
Авиация группировки «Юг» нанесла удары по украинским объектам на лисичанском направлении. Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил об отсутствии графика контрнаступления ВСУ из-за «натовской» системы принятия решений командирами. Советник врио главы ДНР Ян Гагин считает, что украинское контрнаступление замедлилось из-за больших потерь, но повсеместно продолжаются атаки малыми группами. В Киеве объявляли ночью воздушную тревогу. «Газета.Ru» ведет хронику текущих событий.
Трансляция
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8:16

⚡️Голландская компания JDE Peet's, которой принадлежат бренды кофе Jacobs, L'Or, Tassimo и Douwe Egberts, прекратит продажу иностранных брендов кофе и чая на российском рынке до конца года.

8:13

Украинское контрнаступление замедлилось из-за больших потерь противника, заявил РИА Новости советник врио главы ДНР Ян Гагин.

«По большому счету, горячо сейчас везде, противник продолжает атаковать малыми группами, подкрепленными бронетехникой. Но на данным момент само так называемое контрнаступление ВСУ — оно несколько замедлилось и стало менее интенсивным, чем раньше. Скорее всего, это связано с большими потерями, которые противник понес именно в живой силе и технике», — сообщил он.

В целом, отметил Гагин, по всей линии боевого соприкосновения «каких-то значимых событий пока не происходит».

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Телеграм-канал «РИА Новости»
8:08

Секретарь Совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов заявил, что у контрнаступления ВСУ нет сроков.

«Нам никто дедлайны, кроме нас самих, ставить не может, это во-первых... Во-вторых, никакого графика не существует. У нас же «натовская» система, и командир решает, как ему действовать на том или ином направлении с учетом поставленной общей задачи», — сказал он. Данилов также отметил, что из-за большого количества минных полей украинские войска вынуждены перемещаться пешком, а не на поставленной Западом технике.

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Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов

Keystone Press Agency/Global Look Press
8:02

❗️Авиация группировки «Юг» нанесла удары по объектам Вооруженных сил Украины на лисичанском направлении, сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

8:00

Доброе утро, уважаемые читатели! Мы продолжаем наблюдать за ходом военных действий на Украине и другими событиями в мире.

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