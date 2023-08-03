«Вертолеты вооружены, готовы к бою». Польша приняла меры после нарушения границы Белоруссией

Варшава обвинила Минск в нарушении воздушных границ Польши 1 августа. В белорусском военном ведомстве опровергли эти данные и призвали рассматривать польские заявления в стиле «одна бабка сказала». Однако Варшава направила на место происшествия боевые вертолеты ВВС и летчиков, которые имеют боевой опыт службы в Афганистане. В НАТО тоже обратили внимание на инцидент. Подробности – у «Газеты.Ru».

Польские вертолетчики готовы применить оружие на границе с Белоруссией в случае необходимости. Об этом заявил замглавы Генштаба Вооруженных сил Польши Марек Соколовский на совещании с министром обороны Мариушем Блащаком, которое транслировалось в эфире Польского телевидения.

Соколовский сообщил, что накануне в район польско-белорусской границы были отправлены боевые вертолеты ВВС Польши.

«На случай возникновения опасных событий на границе, вертолеты вооружены, готовы к бою», — сказал Соколовский.

По его словам, к границе передислоцировали летчиков, которые имеют боевой опыт со времен службы в Афганистане: «Они опытные, и если произойдет что-то опасное, то они без колебаний применят оружие».

Блащак в свою очередь отметил, что к границе перебросили технику двух вертолетных бригад.

«Гибридная деятельность» против Варшавы

Усилия Варшавы по укреплению обороны в приграничных территориях связаны с инцидентом, который произошел 1 августа. Тогда польский МИД заявил, что два белорусских вертолета нарушили воздушное пространство страны.

В связи с этим в ведомство вызвали временного поверенного в делах Белоруссии. Там ему заявили протест и потребовали объяснений. Варшава назвала инцидент «очередным элементом эскалации напряженности» на границе двух стран.

Аналитики SluzbyiObywatel сообщали, что речь идет о вертолетах Ми-24 и Ми-8, которые утром 1 августа удалились от границы на 5 км. Инцидент произошел в районе села Беловежа, которое находится между белорусским Брестом и польским Белостоком.

В связи со случившимся польское военное ведомство решило увеличить число военнослужащих и вертолетов на границе. Также Минобороны поставило НАТО в известность об инциденте и заявило, что Москва и Минск «активизировали гибридную деятельность» против Варшавы.

При чем здесь Лукашенко?

Минобороны Польши проинформировало, что указанные белорусские вертолеты участвовали в учениях близ границы и Минск заранее уведомил Варшаву о маневрах. В ведомстве также отметили, что вертолеты пересекли границу на малой высоте, что затруднило их обнаружение радиолокационными системами. В связи с этим инцидент не попал в утренний отчет для руководства.

Однако экс-премьер Польши и депутат Европарламента Влодзимеж Чимошевич заявил, что два вертолета, якобы залетевшие на территорию страны 1 августа, принадлежали охране президента Белоруссии Александра Лукашенко.

По словам Чимошевича, в это время белорусский лидер прибыл в свою резиденцию в Беловежской пуще, которая находится в семи километрах от границы. Экс-премьер допустил, что пересечение границы могло произойти случайно, однако не исключил и преднамеренного нарушения воздушного пространства Польши.

«Одна бабка сказала»

В Минске сочли обвинения польской стороны поводом для наращивания военного контингента на границе.

«Сообщение, не подтвержденное данными объективного контроля со стороны Польши, Минобороны Беларуси рассматривает в стиле «одна бабка сказала» и отмечает, что нарушения воздушного пространства вертолетами Ми-24 и Ми-8 не было», — заявили в белорусском военном ведомстве.

Кроме того, Минобороны страны указало, что Варшава сообщила о нарушении границы лишь вечером. В ведомстве предположили, что польские власти утром советовались «со своими заокеанскими хозяевами».

Готово ли НАТО вмешаться?

1 августа пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер в связи с инцидентом сказал о том, что американские власти пообещали взаимодействовать с союзниками для защиты территории стран НАТО. По его словам, Пентагон и далее будет серьезно относиться к безопасности альянса, «чтобы гарантировать, что каждый квадратный дюйм территории НАТО остается в безопасности».

«Сейчас нечего объявить о каких-либо дополнительных изменениях расстановки сил в НАТО. <...> Что касается обороны Польши, я бы направил вас в польское министерство обороны», — подчеркнул Райдер.

2 августа представитель Госдепа США Мэтью Миллер в связи со случившимся заявил, что НАТО пока не рассматривает возможность применения 5-й статьи договора.

По его словам, американские власти призывают все страны соблюдать воздушное пространство друг друга и продолжают очень серьезно относиться к безопасности альянса. Он также уточнил, что Вашингтон пока не делает выводов об инциденте и, по его мнению, оценку этому должна давать Варшава.

Пятая статья Устава НАТО гласит, что все члены альянса обязуются выполнять принцип коллективной безопасности, который заключается в том, что нападение на одну страну-член приравнивается к нападению на все страны-члены. Однако в данном случае каждый член блока решает сам, какие меры предпринять.