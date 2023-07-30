Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Политика

Военная операция на Украине. День 522-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 522-й день

close
100%
Александр Река/ТАСС
Утром 30 июля мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об атаке украинских беспилотников на столицу. Как уточнили в Минобороны РФ, один беспилотник был уничтожен ПВО в Московской области, еще два аппарата были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы — они потеряли управление и потерпели крушение на территории комплекса зданий «Москва-Сити». Пострадавших и жертв нет. Кроме того, Киев минувшей ночью пытался атаковать Крым 25 беспилотниками, 16 из них уничтожены, девять подавлены средствами РЭБ, указали в МО России. «Газета.Ru» фиксирует хронику событий.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
08:46

В июле немного усилилось внимание к украинским событиям: внимательно следят за ними более половины опрошенных россиян. Уровень поддержки действий ВС РФ остается высоким, фиксируют социологи.

Как и в прошлом месяце, сторонников начала переговоров чуть больше, чем сторонников продолжения военных действий. Около 75% респондентов сохраняют уверенность, что боевые действия продлятся от полугода и дольше, доля придерживающихся этого мнения медленно нарастает все последние месяцы.

08:35

Российский военнослужащий с позывным Таган заявил, что украинские ДРГ стали действовать активнее после подрыва Каховской ГЭС — ТАСС.

08:20

08:13

Обстрелы гражданской инфраструктуры Херсонской области со стороны ВСУ стали концентрированными, за небольшой промежуток времени по населенным пунктам выпускают десятки снарядов, сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо — ТАСС.

close
100%

Глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо

РИА «Новости»
08:12

ВС РФ отразили атаки ВСУ в направлении Урожайного и Старомайорского — ТАСС.

08:11

ВСУ предприняли новую попытку атаковать в направлении Работина, однако отказались от наступательных действий после потерь в живой силе, сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Восток» Олег Чехов — ТАСС.

08:10

Руководство США указало Украине, что ей нужно изменить свою позицию по контрнаступлению, поскольку оно не удалось — такое мнение высказал экс-разведчик ВС США Скотт Риттер, передает ТАСС.

08:09

Предприниматель Илон Маск отказал украинским военным в их запросе включить его сеть спутниковой связи Starlink в районе Крыма, пишет газета The New York Times.

close
100%
Gonzalo Fuentes/Reuters
08:08

Если обмен военнопленными с Украиной выгоден для России, то «все можно делать», считает президент РФ Владимир Путин — ТАСС.

Отвечая на вопросы журналистов, он отметил, что Сталин имел «моральное право» отказаться во время Великой Отечественной войны от обмена фельдмаршала Паулюса на своего сына.

08:06

В Днепропетровской области произошел пожар. Ночью в регионе была объявлена воздушная тревога, которая длилась 1 час 20 минут — ТАСС.

08:05

⚡️Киев ночью пытался атаковать Крым 25 беспилотниками, 16 из них уничтожены, девять подавлены средствами РЭБ, сообщает Минобороны России — ТАСС.

08:04

08:03

❗️ВСУ пытались атаковать Москву тремя беспилотниками, сообщает РИА Новости.

«Один украинский БПЛА уничтожен в воздухе средствами ПВО над территорией Одинцовского района Московской области», — проинформировали в Минобороны РФ.

По данным ведомства, еще два беспилотника были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы — они потеряли управление и потерпели крушение на территории комплекса зданий «Москва-Сити».

08:02

ВСУ в течение субботы 60 раз обстреливали населенные пункты ДНР, ранив восемь человек, в том числе трехлетнюю девочку, сообщили в представительстве республики — ТАСС.

08:01

⚡️Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об атаке украинских БПЛА в столице, пострадавших и жертв нет — ТАСС.

08:00

Здравствуйте, дорогие читатели! «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию по событиям 522-го дня специальной военной операции РФ на Украине.

Появились новые записи
показать
Картина дня
Появились кадры с последствиями атаки беспилотников в Москве
Минобороны заявило, что Киев пытался атаковать Крым 25 беспилотниками
В Приволжье сообщили об увеличении числа погибших из-за урагана
Стало известно, когда «Реал» оформит переход Мбаппе
Экс-советник Пентагона заявил о возможности замены правительства в России
Врачи нашли новый способ борьбы с атеросклерозом
Украинский режиссер обвинил Киев в атаке на «Москва-Сити»
Новости и материалы
В Шереметьево ожидается аварийная посадка самолета из Улан-Удэ с отказом шасси
Российский военный оценил тактику ВСУ после подрыва Каховской ГЭС
На Западе Крым назвали поводом для НАТО отказывать Украине во вступлении
Экс-игрок «Зенита» посоветовал Бакаеву «посмотреться в зеркало»
Девушка откусила ухо соседке во время драки из-за вейпа
В Днепропетровской области Украины произошел пожар
«Очень серьезный кипиш был»: Хасбик показал результаты нападения
Российская армия провела контратаку в Запорожье
В «Динамо» назвали виновных в упущенной победе над «Крыльями Советов»
В Сербии посчитали, что Запад ищет замену Зеленскому
Врач Шветский объяснил версию со «стаканом дедушки» в допинг-деле Валиевой
Пятилетний мальчик получил сотрясение мозга во время драки в частном детсаду
Гэтжи ногой нокаутировал Порье в главном бою UFC 291
«Правила нужно соблюдать до конца»: боец Минеев поддержал саблистку Смирнову
В Башкирии ребенок получил 50%-й ожог тела, когда жарил шашлык
Российские военные сорвали переброску резервов ВСУ
Очевидец рассказал об атаке БПЛА на «Москву-сити»
«Надо относиться по-человечески»: экс-арбитр раскритиковал судью за удаление Семака
Все новости
Минобороны прокомментировало атаку украинских БПЛА на Москву
В Москве и Подмосковье сняты ограничения на полеты
Перекрыто движение в районе Москва-Сити после атаки беспилотников
Путин заявил о готовности России к столкновению с НАТО
«Быстрее, чем что-либо в Черном море». CNN показал, какими дронами атаковали Крымский мост
CNN показал морские дроны ВСУ, которыми атаковали корабли РФ и Крымский мост
В Херсонской области заявили об атаке ВСУ железной дороги в Крым
Сальдо заявил об ударе ракетами Storm Shadow по ведущей в Крым железной дороге
Неформалка из «Друзей», завоевавшая «Эмми». Лизе Кудроу — 60
Почти 70 детей отравились в летнем лагере на Алтае. Теперь его могут закрыть
В Республике Алтай 69 человек отравились в детском лагере
Саудовская Аравия хочет провести саммит по Украине. Россию на него не позвали
WSJ: Саудовская Аравия планирует в августе провести саммит по Украине без России
Смерть гаагским судобюрократам. Дмитрий Медведев раскритиковал Международный уголовный суд
Медведев: Россия презирает Международный уголовный суд и не присоединится к нему
Диктатор и посмешище: Бенито Муссолини в 12 фильмах из США, Италии, СССР и других стран
Лидер итальянского фашизма Бенито Муссолини родился 140 лет назад
ВСУ пустили в ход ракеты производства КНДР
FT: Украинская армия использует устаревшие ракеты для РСЗО производства КНДР
ВС РФ ракетным ударом разрушили здание СБУ в Днепре
Рогов: под завалами здания СБУ в Днепре погибли десятки офицеров
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях