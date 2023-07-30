Военная операция на Украине. День 522-й

В июле немного усилилось внимание к украинским событиям: внимательно следят за ними более половины опрошенных россиян. Уровень поддержки действий ВС РФ остается высоким, фиксируют социологи.
Как и в прошлом месяце, сторонников начала переговоров чуть больше, чем сторонников продолжения военных действий. Около 75% респондентов сохраняют уверенность, что боевые действия продлятся от полугода и дольше, доля придерживающихся этого мнения медленно нарастает все последние месяцы.
Российский военнослужащий с позывным Таган заявил, что украинские ДРГ стали действовать активнее после подрыва Каховской ГЭС — ТАСС.
Обстрелы гражданской инфраструктуры Херсонской области со стороны ВСУ стали концентрированными, за небольшой промежуток времени по населенным пунктам выпускают десятки снарядов, сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо — ТАСС.
Глава администрации Херсонской области Владимир СальдоРИА «Новости»
ВСУ предприняли новую попытку атаковать в направлении Работина, однако отказались от наступательных действий после потерь в живой силе, сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Восток» Олег Чехов — ТАСС.
Руководство США указало Украине, что ей нужно изменить свою позицию по контрнаступлению, поскольку оно не удалось — такое мнение высказал экс-разведчик ВС США Скотт Риттер, передает ТАСС.
Предприниматель Илон Маск отказал украинским военным в их запросе включить его сеть спутниковой связи Starlink в районе Крыма, пишет газета The New York Times.
Если обмен военнопленными с Украиной выгоден для России, то «все можно делать», считает президент РФ Владимир Путин — ТАСС.
Отвечая на вопросы журналистов, он отметил, что Сталин имел «моральное право» отказаться во время Великой Отечественной войны от обмена фельдмаршала Паулюса на своего сына.
В Днепропетровской области произошел пожар. Ночью в регионе была объявлена воздушная тревога, которая длилась 1 час 20 минут — ТАСС.
⚡️Киев ночью пытался атаковать Крым 25 беспилотниками, 16 из них уничтожены, девять подавлены средствами РЭБ, сообщает Минобороны России — ТАСС.
❗️ВСУ пытались атаковать Москву тремя беспилотниками, сообщает РИА Новости.
«Один украинский БПЛА уничтожен в воздухе средствами ПВО над территорией Одинцовского района Московской области», — проинформировали в Минобороны РФ.
По данным ведомства, еще два беспилотника были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы — они потеряли управление и потерпели крушение на территории комплекса зданий «Москва-Сити».
ВСУ в течение субботы 60 раз обстреливали населенные пункты ДНР, ранив восемь человек, в том числе трехлетнюю девочку, сообщили в представительстве республики — ТАСС.
⚡️Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об атаке украинских БПЛА в столице, пострадавших и жертв нет — ТАСС.