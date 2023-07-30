Военная операция на Украине. День 522-й

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В июле немного усилилось внимание к украинским событиям: внимательно следят за ними более половины опрошенных россиян. Уровень поддержки действий ВС РФ остается высоким, фиксируют социологи.

Как и в прошлом месяце, сторонников начала переговоров чуть больше, чем сторонников продолжения военных действий. Около 75% респондентов сохраняют уверенность, что боевые действия продлятся от полугода и дольше, доля придерживающихся этого мнения медленно нарастает все последние месяцы.