В консульстве в Израиле ответили на вопрос об обращениях от Галкина

РИА: Макаревич, Слепаков или Галкин не обращались в консульство РФ за помощью

Уехавшие в Израиль российские знаменитости, такие как музыкант Андрей Макаревич (признан в РФ иностранным агентом), комик Семен Слепаков (признан в РФ иностранным агентом) или Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом), не обращались в консульство России связи с конфликтом на Ближнем Востоке. Об этом сообщили РИА Новости в консульском отделе посольства РФ.

Там уточнили, что от публичных персон обращений не было. При этом в консульском отделе подчеркнули, что все российские граждане равны, и при необходимости им готовы оказать помощь.

Накануне заведующая консульским отделом посольства России в Израиле Екатерина Таразевич сообщила, что в диппредставительство поступило около 1 тысячи экстренных обращений от граждан РФ с начала эскалации вооруженного конфликта с Ираном. Россияне уточняли, как можно покинуть Израиль в нынешней ситуации, и когда ожидается открытие воздушного пространства.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Исламская Республика стала наносить удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Тысячи россиян застряли в ОАЭ и странах Ближнего Востока на фоне конфликта США и Ирана из-за отмены рейсов.

Ранее в России предупредили о последствиях войны на Ближнем Востоке.